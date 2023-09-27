Индивидуальный тур по Тунису: покатайтесь на джипах и верблюдах в Сахаре
Экскурсионный маршрут захватывает почти две трети страны.
Он составлен таким образом, что за два дня вы успеваете познакомиться с центральной и южной частями Туниса. Покатаетесь на джипах, верблюдах. В стоимость уже включено питание «полный пансион без напитков».
Он составлен таким образом, что за два дня вы успеваете познакомиться с центральной и южной частями Туниса. Покатаетесь на джипах, верблюдах. В стоимость уже включено питание «полный пансион без напитков».
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
2 дня (1 200 КМ) Вас ждет поездка в пустыню Сахара. В стоимость уже включено проживание в отеле, питание «полный пансион без напитков». Прокатимся на джипах по пустыне. За дополнительную стоимость можно покататься на верблюдах.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что включено
- Рассказ профессионального экскурсовода на всем протяжении маршрута.
- Питание по системе «полный пансион без напитков».
- Размещение в отеле.
- Поездка на джипах
Что не входит в цену
- Поездка на верблюдах и квадроциклах
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле проживания туристов на ресепшен
Завершение: В отеле проживания туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 сен 2023
+ хороший темп, за два дня посетили несколько удаленных объектов, куда трудно добраться самим Интересный рассказ гида Мохаммеда
-:
- в Кейруане всех заводят в лавку с сувенирами, мотивируя это видом с крыши - но его нет. Прогуляться вокруг гораздо интереснее
- В ботаническом саду "с редкими растениями" гид обрывает последние цветы и листья с них
- Зоопарк похож на живодерню. Обращение гида с животными ужасно. Дает колу жирафу и бросает геккона в туристов - это бесчеловечно!
-:
- в Кейруане всех заводят в лавку с сувенирами, мотивируя это видом с крыши - но его нет. Прогуляться вокруг гораздо интереснее
- В ботаническом саду "с редкими растениями" гид обрывает последние цветы и листья с них
- Зоопарк похож на живодерню. Обращение гида с животными ужасно. Дает колу жирафу и бросает геккона в туристов - это бесчеловечно!
О
Оксана
10 июня 2019
Мы вернулись из Сахары. Потрясающая экскурсия! Отличный, грамотный, приятный гид! Супер водитель! Насыщенная программа! Мы очень-очень довольны! 🤩 Спасибо вам огромное!
О
Ольга
29 апр 2018
Спасибо огромное за экскурсию. Впечатлений масса. Хорошая экскурсия,столько всего видишь,разнообразие видов,завораживающие панорамы. Рекомендую экскурсию и вашу группу. Отдельное спасибо гиду по имени Аладин,очень интересные и познавательные рассказы. Единственно,ничего не имею против детей,но все-таки не стоит брать маленьких в Сахару. Для ребенка тяжеловато. Катание на джипах-слезы,страх,постоянные просьбы мамы ехать медленнее(из личного опыта,в джипе ехала с молодой семьей),так капризы. Но это так отступление небольшое. Все понравилось. Эмоции только положительные. Очень рада,что нашла вашу группу. Еще раз спасибо!!!
Н
Наталья
21 июня 2017
Сегодня ездили в Сахару, отличная экскурсия. А гид Оксана… давно я таких не встречала, всем помогала, на все вопросы отвечала, очень милая и доброжелательная. Всем советую ехать с Оксаной. Еще раз огромное спасибо, Оксана- Вы лучший гид