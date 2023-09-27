+ хороший темп, за два дня посетили несколько удаленных объектов, куда трудно добраться самим Интересный рассказ гида Мохаммеда



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- в Кейруане всех заводят в лавку с сувенирами, мотивируя это видом с крыши - но его нет. Прогуляться вокруг гораздо интереснее

- В ботаническом саду "с редкими растениями" гид обрывает последние цветы и листья с них

- Зоопарк похож на живодерню. Обращение гида с животными ужасно. Дает колу жирафу и бросает геккона в туристов - это бесчеловечно!