Туристов в Тунисе привлекает Средиземное море. Отдыхающие наслаждаются белоснежным пляжем, загорают под финиковыми пальмами, встречают закаты. Также в городе есть достопримечательности, которые имеют богатую историю. Вы можете культурно обогатиться в Тунисе, забронировав интересные экскурсии в нашем каталоге на сайте.
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Местные экскурсоводы
Тунис — место, в котором сохранена древняя архитектура и традиции. Оно сочетает в себе культуру разных стран. Покупайте экскурсию в Тунис, если хотите отдохнуть у побережья Средиземного моря, увидеть старинную архитектуру и отведать местные блюда. Погрузитесь в историю этих мест, прогуляйтесь по руинам и улицам древних городов
Спасибо огромное за экскурсию. Впечатлений масса. Хорошая экскурсия,столько всего видишь,разнообразие видов,завораживающие панорамы. Рекомендую экскурсию и вашу группу. Отдельное спасибо гиду по имени Аладин,очень интересные и познавательные рассказы. Единственно,ничего не имею против детей,но все-таки не стоит брать маленьких в Сахару. Для ребенка тяжеловато. Катание на джипах-слезы,страх,постоянные просьбы мамы ехать медленнее(из личного опыта,в джипе ехала с молодой семьей),так капризы. Но это так отступление небольшое. Все понравилось. Эмоции только положительные. Очень рада,что нашла вашу группу. Еще раз спасибо!!!
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