О Ольга

Спасибо огромное за экскурсию. Впечатлений масса. Хорошая экскурсия,столько всего видишь,разнообразие видов,завораживающие панорамы. Рекомендую экскурсию и вашу группу. Отдельное спасибо гиду по имени Аладин,очень интересные и познавательные рассказы. Единственно,ничего не имею против детей,но все-таки не стоит брать маленьких в Сахару. Для ребенка тяжеловато. Катание на джипах-слезы,страх,постоянные просьбы мамы ехать медленнее(из личного опыта,в джипе ехала с молодой семьей),так капризы. Но это так отступление небольшое. Все понравилось. Эмоции только положительные. Очень рада,что нашла вашу группу. Еще раз спасибо!!!