Ашхабад за один день: экскурсия для транзитных путешественников

Представьте город, где сверкающие на солнце белоснежные здания напоминают драгоценные камни, звучит симфония фонтанов, а вокруг раскинулись горы и бескрайняя пустыня — это и есть Ашхабад. Вы осмотрите его главные символы и прикоснётесь к многовековому прошлому.
А также посетите руины столицы Парфянского государства, подземное озеро и увидите колесо обозрения из книги Гиннеса.
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание трансфер
Мы встретим вас в аэропорту и после экскурсии отвезём обратно, проводим и поможем с необходимыми формальностями.
Сначала исследуем окрестности Ашхабада. В нашей программе:
- Национальный музей, где представлено более 116 тысяч экспонатов. Вы познакомитесь с историей и культурой страны. Среди представленных артефактов древние находки из городов Ниса и Мерв, а также коллекция традиционных туркменских ковров, ювелирных изделий и предметов быта
- Древняя Ниса. В 18 км от Ашхабада находятся руины бывшей столицы Парфянского царства. Вы увидите остатки роскошных дворцов, храмов и крепостных стен, защищавших резиденцию правителей Парфии
- Озеро Ков-Ата. Далее мы отправимся в знаменитую Бахарденскую пещеру, где находится подземное озеро. Считается, что его тёплая вода обладает лечебными свойствами: помогает улучшить кровообращение и укрепить нервную систему. Купание ограничено до 20 минут для максимального оздоровительного эффекта
- Культурный центр «Алем». После обеда мы посетим центр, знаменитый своим космическим музеем и закрытым колесом обозрения, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое закрытое колесо обозрения в мире
Затем мы проведём обзорную экскурсию по Ашхабаду.
- Дворцовый комплекс «Огузхан». Мы проедем мимо резиденции президента Туркменистана, выполненной из белого мрамора. И посетим мечеть Эртогрулгазы (Азади) — крупнейшую и одну из самых красивых в Ашхабаде. Она построена в османском стиле, напоминает Голубую мечеть в Стамбуле
- Арка нейтралитета и монумент Независимости — вы увидите одну из визитных карточек столицы и памятник, символизирующий единство туркменского народа
- Фонтаны Ашхабада — осмотрим знаменитый комплекс «Огузхан и сыновья», где на территории в 15 гектаров установлены 27 фонтанов. Ансамбль внесён Книгу рекордов Гиннесса
- Канатная дорога и Телебашня. В завершение дня вы проедете по канатной дороге, которая ведёт к парку Арчабиль, и посетите самое высокое строение в Туркменистане. В башне есть вращающийся ресторан, где можно поужинать, любуясь панорамными видами Ашхабада
По пути вы познакомитесь с прошлым столицы:
- Мы расскажем о городе Конджикал, который находился на месте современного Ашхабада со 2 века до н. э. до 13 века
- Вы представите, как некогда здесь проходили караваны Шёлкового пути
- Узнаете, как изменилась жизнь в 19 веке, когда здесь построили русскую крепость Асхабад и основали военное укрепление
- Поговорим о временах после революции 1917 года, о том, как поселение получило статус города и стало центром Туркменской области, а вскоре столицей Туркменской АССР
- Также вспомним трагедию 1948 года, когда 98% зданий в Ашхабаде были разрушены из-за сильнейшего землетрясения
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на седане или минивэне
- Дополнительные расходы: питание (завтрак, обед, ужин); проезд по канатной дороге, билеты в Национальный музей
- Если вы ограничены во времени, программу можно сократить — мы предложим на выбор городскую экскурсию или природные маршруты (кратеры, пустыня)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-водителей нашей команды
Место начала и завершения?
В международном аэропорту Ашхабада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Хазар — Организатор в Ашхабаде
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует туристическая компания из Туркменистана. С удовольствием познакомим вас с этой завораживающей страной. С нами вы посетите Ашхабат, село Нохур, долину Ниса.
Татьяна
22 мая 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Ашхабад производит сильное впечатление, хочется задать множество вопросов. Я и не стеснялась, спрашивала, и гид отвечал на них полно, насколько это возможно. Отдельно хочу отметить отличное владение русским языком, а также заботу и доброжелательность гида, готовность услышать пожелания и следовать им.