Ашхабад за один день: экскурсия для транзитных путешественников

Представьте город, где сверкающие на солнце белоснежные здания напоминают драгоценные камни, звучит симфония фонтанов, а вокруг раскинулись горы и бескрайняя пустыня — это и есть Ашхабад. Вы осмотрите его главные символы и прикоснётесь к многовековому прошлому. А также посетите руины столицы Парфянского государства, подземное озеро и увидите колесо обозрения из книги Гиннеса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание трансфер

Мы встретим вас в аэропорту и после экскурсии отвезём обратно, проводим и поможем с необходимыми формальностями.

Сначала исследуем окрестности Ашхабада. В нашей программе:

Национальный музей , где представлено более 116 тысяч экспонатов. Вы познакомитесь с историей и культурой страны. Среди представленных артефактов древние находки из городов Ниса и Мерв, а также коллекция традиционных туркменских ковров, ювелирных изделий и предметов быта

, где представлено более 116 тысяч экспонатов. Вы познакомитесь с историей и культурой страны. Среди представленных артефактов древние находки из городов Ниса и Мерв, а также коллекция традиционных туркменских ковров, ювелирных изделий и предметов быта Древняя Ниса . В 18 км от Ашхабада находятся руины бывшей столицы Парфянского царства. Вы увидите остатки роскошных дворцов, храмов и крепостных стен, защищавших резиденцию правителей Парфии

. В 18 км от Ашхабада находятся руины бывшей столицы Парфянского царства. Вы увидите остатки роскошных дворцов, храмов и крепостных стен, защищавших резиденцию правителей Парфии Озеро Ков-Ата . Далее мы отправимся в знаменитую Бахарденскую пещеру, где находится подземное озеро. Считается, что его тёплая вода обладает лечебными свойствами: помогает улучшить кровообращение и укрепить нервную систему. Купание ограничено до 20 минут для максимального оздоровительного эффекта

. Далее мы отправимся в знаменитую Бахарденскую пещеру, где находится подземное озеро. Считается, что его тёплая вода обладает лечебными свойствами: помогает улучшить кровообращение и укрепить нервную систему. Купание ограничено до 20 минут для максимального оздоровительного эффекта Культурный центр «Алем». После обеда мы посетим центр, знаменитый своим космическим музеем и закрытым колесом обозрения, которое занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое закрытое колесо обозрения в мире

Затем мы проведём обзорную экскурсию по Ашхабаду.

Дворцовый комплекс «Огузхан» . Мы проедем мимо резиденции президента Туркменистана, выполненной из белого мрамора. И посетим мечеть Эртогрулгазы (Азади) — крупнейшую и одну из самых красивых в Ашхабаде. Она построена в османском стиле, напоминает Голубую мечеть в Стамбуле

. Мы проедем мимо резиденции президента Туркменистана, выполненной из белого мрамора. И посетим мечеть Эртогрулгазы (Азади) — крупнейшую и одну из самых красивых в Ашхабаде. Она построена в османском стиле, напоминает Голубую мечеть в Стамбуле Арка нейтралитета и монумент Независимости — вы увидите одну из визитных карточек столицы и памятник, символизирующий единство туркменского народа

— вы увидите одну из визитных карточек столицы и памятник, символизирующий единство туркменского народа Фонтаны Ашхабада — осмотрим знаменитый комплекс «Огузхан и сыновья», где на территории в 15 гектаров установлены 27 фонтанов. Ансамбль внесён Книгу рекордов Гиннесса

— осмотрим знаменитый комплекс «Огузхан и сыновья», где на территории в 15 гектаров установлены 27 фонтанов. Ансамбль внесён Книгу рекордов Гиннесса Канатная дорога и Телебашня. В завершение дня вы проедете по канатной дороге, которая ведёт к парку Арчабиль, и посетите самое высокое строение в Туркменистане. В башне есть вращающийся ресторан, где можно поужинать, любуясь панорамными видами Ашхабада

По пути вы познакомитесь с прошлым столицы:

Мы расскажем о городе Конджикал, который находился на месте современного Ашхабада со 2 века до н. э. до 13 века

Вы представите, как некогда здесь проходили караваны Шёлкового пути

Узнаете, как изменилась жизнь в 19 веке, когда здесь построили русскую крепость Асхабад и основали военное укрепление

Поговорим о временах после революции 1917 года, о том, как поселение получило статус города и стало центром Туркменской области, а вскоре столицей Туркменской АССР

Также вспомним трагедию 1948 года, когда 98% зданий в Ашхабаде были разрушены из-за сильнейшего землетрясения

Организационные детали