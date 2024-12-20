12 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ашхабад за один день: экскурсия для транзитных путешественников
Познакомиться со столицей Туркменистана и её окрестностями (с трансфером из аэропорта и обратно)
Начало: В международном аэропорту Ашхабада
Завтра в 07:00
21 дек в 07:00
$427 за всё до 10 чел.
Экскурсии на русском языке в Ашхабаде (Туркменистан 🇹🇲) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2025 год, цены от $427. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туркменистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль