Найдено 1 экскурсия в Ашхабаде на русском языке, цена $427. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине На микроавтобусе 12 часов Индивидуальная до 10 чел. Ашхабад за один день: экскурсия для транзитных путешественников Познакомиться со столицей Туркменистана и её окрестностями (с трансфером из аэропорта и обратно) Начало: В международном аэропорту Ашхабада $ 427 за всё до 10 чел.

Экскурсии на русском языке в Ашхабаде (Туркменистан 🇹🇲) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2025 год, цены от $427. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туркменистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль