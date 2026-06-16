1 день

Ашхабад и культурное наследие страны

Добро пожаловать в Туркменистан! Сегодня вы увидите город, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самая беломраморная столица мира. Вас ждет знакомство с древним наследием кочевников, легендарными небесными конями и ошеломляющей современной архитектурой.

Утро: Панорамы Копетдага и легендарные скакуны Встреча с гидом и панорама гор. Встреча в аэропорту и заселение в отель. Мы начнем день с легкой прогулки по живописной Тропе здоровья у подножия Копетдагских гор. Отсюда, от подножия Телевизионной вышки, открывается захватывающий вид на весь Ашхабад, зажатый между пустыней и горным хребтом. Международный конноспортивный комплекс. Грациозные ахалтекинские скакуны - национальное достояние и гордость страны. Вы посетите ипподром, узнаете секреты воспитания этой древнейшей породы, увидите знаменитых золотых коней и сделаете памятные фотографии.

День: Душа города, рекорды Гиннесса и национальное наследие Колорит Старого Ашхабада. Переезд в исторический центр. Прогулка по Первому парку (самому старому в городе) и остановка у величественного Монумента десяти ахалтекинских коней, чтобы почувствовать уютную и размеренную атмосферу столицы. Обед в традиционном стиле. Отдых и знакомство с национальной кухней в одном из лучших ресторанов города. Национальный музей Туркменистана. Погружение в историю Великого Шелкового пути. Вы увидите уникальные ритоны из слоновой кости из древней Нисы, золотые украшения и артефакты древних цивилизаций Маргуш и Парфия. Монументы и рекорды Гиннесса. Парк Независимости и Национальный культурный центр: Прогулка среди грандиозных фонтанов и золотых статуй. ТРЦ Алем (Alem): Посещение культурно-развлекательного центра, где установлено самое большое в мире закрытое колесо обозрения.

Вечер: Огни белого мрамора и панорамный ужин Арка Нейтралитета и закат. Подъем на панорамном лифте на смотровую площадку грандиозного монумента Нейтралитета. Отсюда вы увидите, как вечернее солнце окрашивает мраморные фасады в золотые тона. Вечерний Ашхабад и Дворец Счастья (Bagt Koshgi). Мы завершим день авто-экскурсией по подсвеченному ночному городу. Остановка у футуристичного Дворца Счастья и отеля Йылдыз, откуда открывается лучший ночной вид на сияющий миллионами огней Ашхабад - идеальное время для кинематографичных фото и видео. Ночь в отеле Мизан.

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