Описание тура
Отправьтесь в незабываемое трёхдневное путешествие по Туркменистану. Откройте для себя беломраморный Ашхабад, пересеките бескрайние просторы пустыни Каракумы, чтобы стать свидетелем завораживающего пламени газового кратера Дарваза, и проведите ночь под звёздным небом пустыни. Посетите древний Куня-Ургенч, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, познакомьтесь с культурой и традициями туркменского народа и насладитесь аутентичной национальной кухней.
- Беломраморный Ашхабад и его знаковые достопримечательности
- Ночь у легендарного газового кратера Дарваза
- Путешествие через бескрайнюю пустыню Каракумы
- Древний Куня-Ургенч — столица Хорезмской империи
- Знакомство с культурой и традициями Туркменистана
Программа тура по дням
Ашхабад и культурное наследие страны
Добро пожаловать в Туркменистан! Сегодня вы увидите город, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самая беломраморная столица мира. Вас ждет знакомство с древним наследием кочевников, легендарными небесными конями и ошеломляющей современной архитектурой.
Утро: Панорамы Копетдага и легендарные скакуны Встреча с гидом и панорама гор. Встреча в аэропорту и заселение в отель. Мы начнем день с легкой прогулки по живописной Тропе здоровья у подножия Копетдагских гор. Отсюда, от подножия Телевизионной вышки, открывается захватывающий вид на весь Ашхабад, зажатый между пустыней и горным хребтом. Международный конноспортивный комплекс. Грациозные ахалтекинские скакуны - национальное достояние и гордость страны. Вы посетите ипподром, узнаете секреты воспитания этой древнейшей породы, увидите знаменитых золотых коней и сделаете памятные фотографии.
День: Душа города, рекорды Гиннесса и национальное наследие Колорит Старого Ашхабада. Переезд в исторический центр. Прогулка по Первому парку (самому старому в городе) и остановка у величественного Монумента десяти ахалтекинских коней, чтобы почувствовать уютную и размеренную атмосферу столицы. Обед в традиционном стиле. Отдых и знакомство с национальной кухней в одном из лучших ресторанов города. Национальный музей Туркменистана. Погружение в историю Великого Шелкового пути. Вы увидите уникальные ритоны из слоновой кости из древней Нисы, золотые украшения и артефакты древних цивилизаций Маргуш и Парфия. Монументы и рекорды Гиннесса. Парк Независимости и Национальный культурный центр: Прогулка среди грандиозных фонтанов и золотых статуй. ТРЦ Алем (Alem): Посещение культурно-развлекательного центра, где установлено самое большое в мире закрытое колесо обозрения.
Вечер: Огни белого мрамора и панорамный ужин Арка Нейтралитета и закат. Подъем на панорамном лифте на смотровую площадку грандиозного монумента Нейтралитета. Отсюда вы увидите, как вечернее солнце окрашивает мраморные фасады в золотые тона. Вечерний Ашхабад и Дворец Счастья (Bagt Koshgi). Мы завершим день авто-экскурсией по подсвеченному ночному городу. Остановка у футуристичного Дворца Счастья и отеля Йылдыз, откуда открывается лучший ночной вид на сияющий миллионами огней Ашхабад - идеальное время для кинематографичных фото и видео. Ночь в отеле Мизан.
Огненное сердце пустыни: Дарваза - «Врата в ад»
Этот день станет кульминацией вашего путешествия. Вы смените футуристические пейзажи Ашхабада на бескрайние пески великой пустыни, чтобы ночью оказаться один на один с одним из самых магнетических зрелищ на планете.
Утро: Культурное наследие и современный Ашхабад Завтрак в отеле. Мемориальный комплекс Народная память. Мы начнем утро с посещения монументального комплекса. Наш гид расскажет вам историю стойкости туркменского народа, проведя через памятники жертвам Ашхабадского землетрясения 1948 года и героям войн. Отсюда открывается панорамный вид на идеально белый город. Эксклюзивный визит в Национальный Музей Ковров. Вы увидите шедевры ткацкого искусства, включая самый большой ковер ручной работы в мире, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Вы узнаете, почему ковровые гели вынесены на государственный флаг страны. ТРЦ Аркач (Arkac). Короткий пит-стоп и погружение в жизнь современных ашхабадцев. Здесь мы сделаем остановку, чтобы вы могли купить аутентичные сувениры, обменять валюту и приобрести в дорогу локальные деликатесы или свежий кофе.
Дневной транзит: Экспедиция в Каракумы Выезд на север. Начало пустынного маршрута. Мы покидаем столицу на комфортабельных внедорожниках 4 на 4. Ландшафт за окном стремительно меняется - перед вами открываются легендарные Черные пески (Каракумы). Деревня Ербент (Yerbent) и пустынное озеро. Остановка посреди барханов в полукочевом поселении. Вы увидите традиционные юрты, познакомитесь с бытом местных жителей и сможете сделать фото с верблюдами. Здесь предусмотрен отдых, прохладительные напитки и традиционный туркменский чай со специями. Охота за скрытыми кратерами. Прежде чем доехать до главной цели, мы сойдем с трассы и посетим два других уникальных объекта: Грязевой (Водяной) кратер - бурлящий бирюзовый оазис на дне провала. Песчаный кратер - глубокий провал, на дне которого прямо из песка вырывается подземное дыхание земли.
Вечер и ночь: Пылающая Дарваза Прибытие в Дарвазу и заселение в лагерь. Мы прибываем к газовому кратеру до захода солнца. Вы размещаетесь в аутентичном, но комфортабельном юртовом лагере, расположенном на безопасном, но живописном расстоянии от кратера. Ужин-комплимент (барбекю) на краю сияющего кратера. Шеф-повар нашей экспедиции приготовит для вас традиционный сочный шашлык (мясо или овощи) на углях прямо под открытым небом. Вы будете ужинать, наблюдая, как солнце медленно тонет в дюнах, а кратер разгорается все ярче. Ночное шоу огня и Астрофотография. Полная темнота пустыни подчеркивает колоссальную мощь Дарвазы. Гид выберет лучшие точки для безопасной, но захватывающей дух ночной фото- и видеосъемки. Ночь в традиционной туркменской юрте.
Куня-Ургенч: древняя столица Хорезмской империи
Вас ждет незабываемое утро в пустыне Каракумы и путешествие на север страны - к величайшим памятникам средневекового зодчества, признанным ЮНЕСКО. Это день великих империй, потрясающих инженерных сооружений прошлого и перехода через границу в легендарную Хиву.
Магия утра в Каракумах: Рассвет у сияющего кратера Встреча рассвета и фотосессия: Вы проснетесь до восхода солнца, чтобы застать самый фотогеничный момент экспедиции. Вы увидите, как первые лучи солнца окрашивают пески Каракумов в нежно-розовые тона, а мистическое пламя Дарвазы плавно меняет свой оттенок. Это идеальное время для спокойной, эксклюзивной фотосессии без посторонних туристов. Экспедиционный завтрак у кратера: На открытом воздухе, с захватывающим панорамным видом на бескрайние дюны, для вас будет накрыт горячий сытный завтрак. Свежий кофе и чай из пустынных трав с видом на затихающий утренний кратер - уникальный опыт, доступный немногим.
Транзит на север: Через пустыню к границам Хорезма Экспедиционный переезд в Куня-Ургенч: Сборы лагеря и отправление на комфортабельных внедорожниках 4 на 4 на север Туркменистана. Путь пролегает через исторические караванные тропы пустыни. Чтобы долгая дорога (около 5 часов) была максимально комфортной, в автомобилях всегда доступна прохладная минеральная вода, предусмотрены остановки в живописных местах для отдыха и легких закусок, а ландшафты за окном познакомят вас с подлинной географией Центральной Азии.
Величие и тайны Древнего Ургенча Погружение в историю в археологическом комплексе: Куня-Ургенч - некогда блистательная столица могущественной империи Хорезмшахов, соперничавшая с самим Багдадом. В сопровождении гида вы посетите ключевые памятники, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Минарет Кутлуг Тимура - высочайший средневековый минарет в Центральной Азии, чудом уцелевший после разрушительных походов Чингисхана и Тамерлана. Мавзолей Торебег ханум - шедевр архитектуры с уникальным мозаичным куполом, который представляет собой сложнейший астрономический календарь. Священные места: Вы узнаете о героической обороне города от монгольских войск, о великих ученых Ибн Сине (Авиценне) и Аль-Хорезми, работавших здесь, а также о глубоком духовном значении этих мест, которые до сих пор остаются важнейшим центром паломничества.
Транзит в Ташауз и пересечение границы Трансфер к границе: Комфортный переезд в город Ташауз и далее к пограничному переходу Шават. Наш гид и водитель координируют процесс, делая прохождение паспортного и таможенного контроля максимально быстрым и спокойным.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Письмо-приглашение (LOI) для получения визы Проживание в отеле «Мизан» (возможна замена на 4 - или 5-звездочный отель с доплатой) Транспорт: внедорожник SUV 4WD на протяжении всего маршрута Завтраки, обеды и ужины по программе тура Услуги лицензированного гида на русском, английском и турецком языках Входные билеты по программе тура
Что не входит в цену
- Визовый сбор Туркменистана (от 70 до 100 USD) ПЦР-тест (от 35 до 40 USD) Плата за фото - и видеосъемку в музеях и на археологических объектах Личные расходы и сувениры Медицинская страховка (туристическая страховка) Чаевые гиду
О чём нужно знать до поездки
Все туры лично организуются и сопровождаются мной. Программа разработана с учётом логистики, безопасности и максимального погружения в культуру Туркменистана. Возможны незначительные изменения маршрута в зависимости от дорожных и погодных условий.
Пожелания к путешественнику
Паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев после окончания тура.
Проживание в юртах предоставляет уникальный опыт, однако условия являются базовыми.
Наличные (USD) необходимы для покупок на рынках и в сельских районах; оплата картами ограничена.
Обратите внимание, что на разных участках маршрута могут использоваться разные транспортные средства и водители, в зависимости от условий дороги и типа маршрута
Условия оплаты
После подтверждения и бронирования тура через Youtravelme, для удобства и организации поездки, оплата производится наличными (USD):
• 50% оплачивается по прибытии
• оставшиеся 50% — в день выезда
Визы
Для оформления пригласительного письма потребуются:
скан вашего паспорта (в формате JPG); цветная фотография размером 3,5 на 4,5 см (JPG); заполненная визовая анкета (форма будет отправлена позже).
Оформление визовой поддержки обычно занимает около 2 недель, при срочном оформлении - до 1 недели.
После получения письма-приглашения (LOI) по прибытии в Туркменистан в ваш паспорт будет поставлен визовый штамп в пункте пересечения государственной границы. При желании вы также можете заранее оформить визу в Посольстве или Консульстве Туркменистана в вашей стране.