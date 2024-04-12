Встретимся в аэропорту Анталии и совершим перелёт в Диярбакыр. По прибытии позавтракаем и отправимся на экскурсию. Вы посмотрите на мощные базальтовые стены старого города, внесённые в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Диярбакыр считается одной из крупнейших крепостей в мире. За ней скрывается древний восточный город с высокими минаретами и оживлёнными караван-сараями. Мы пройдёмся его узкими улочками и посетим мечеть Улу, одну из старейших в Анатолии.

После переедем в античный Хасанкейф, который находится под угрозой затопления, где остановимся, чтобы увидеть пока ещё не стёртые следы истории.

Следующая точка маршрута — Мидьят. Побываем у гостевого губернаторского дома, важного образца архитектуры региона, в котором проходили съёмки многих известных телесериалов. Посмотрим на старую гостиницу, на улице Телькариджилер сможем купить сувениры и сладости. Нагулявшись, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём.