После завтрака отправимся бродить по развалинам древнего города Олимпос, когда-то основанного дорийцами, захваченного ликийцами, римлянами и даже пиратами. Посмотрим на руины римских терм и храма, увидим сохранившиеся гробницы, крепость с образцами мозаики и другие сооружения. Известно, что жители города чеканили свои монеты, у них были письменность, искусства, архитектура, а причины его упадка — до сих пор загадка.

Пообедаем в кафе на живописном пляже, а после у вас будет свободное время. Можно прогуляться, купить фруктов и сладостей. Когда стемнеет, желающие в сопровождении гида прогуляются на необычную горящую гору Янарташ, из недр которой непрерывно выходит и воспламеняется газ.

Всего за день пройдём 12 км.