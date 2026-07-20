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Экскурсии в Анталье

Найдено 468 экскурсий в Анталье, цены от €11, скидки до 53%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
SUP-прогулки
2 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Погрузитесь в атмосферу Антальи, отправившись на сап-прогулку вдоль побережья. Откройте для себя водопады и скрытые бухты, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около отеля Akra Barut
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€45 за человека
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Антальи (с обедом)
На яхте
9 часов
15 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Антальи (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€31 за человека
Трансфер из аэропорта Антальи
На машине
1 час
48 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи
В нужную вам точку в городе и за ним - быстро и безопасно
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
от €25 за всё до 10 чел.
Анталья за один день на авто - all inclusive
На машине
4.5 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Анталья за один день на авто - all inclusive
Прогуляться лабиринтами улиц Калеичи, увидеть водопад Нижний Дуден и побывать в древней мечети
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 8 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Антальи или обратно
На машине
1 час
645 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Антальи или обратно
Доберитесь до отеля на современном, чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €24 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в отели или обратно
На машине
1 час
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в отели или обратно
Комфортно, быстро, надёжно
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €25 за всё до 6 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Пешая
2.5 часа
137 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:45
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€77 за человека
Морская рыбалка у берегов Анталии
На яхте
7 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Морская рыбалка у берегов Анталии
Начать день с морской свежести и забросить свою удочку
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€70 за человека
Вечерний трансфер из Антальи в парк The Land of Legends
На автобусе
Музыкальные теплоходы
5 часов
12 отзывов
Групповая
Вечерний трансфер из Антальи в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€11 за человека
Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends
На автобусе
Музыкальные теплоходы
3 часа
1 отзыв
Билеты
Лучший выбор
Из Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€15 за билет
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Пешая
2.5 часа
107 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Исследовать атмосферный Старый город, где сливаются разные эпохи
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
12 авг в 14:00
14 авг в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Из Антальи в Каппадокию - двухдневное путешествие
На автобусе
На воздушном шаре
13 часов
23 отзыва
Групповая
Из Антальи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
Завтра в 02:30
11 авг в 02:30
€40 за человека
Мастер-класс в группе по созданию турецкого мозаичного светильника
1.5 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс в группе по созданию турецкого мозаичного светильника
Декорировать волшебную лампу в уютной мастерской в центре Антальи
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 18:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€38 за человека
Кофейный мастер-класс + гадание на гуще в Анталье
Пешая
1 час
13 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный мастер-класс + гадание на гуще в Анталье
Научиться варить кофе на песке и предсказывать будущее
Начало: Рядом с Калеичи
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€35 за человека
Влюбиться в Старый город Антальи
Пешая
2.5 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пройтись по старинным улочкам с гидом-историком и узнать всё самое интересное
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €125 за всё до 8 чел.
Двухдневная поездка из Антальи в Каппадокию
На автобусе
13 часов
-
50%
72 отзыва
Групповая
Двухдневная поездка из Антальи в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
€20€40 за человека
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Сиде
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Сиде
Погрузиться в античную историю Средиземноморья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€50 за человека
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Джиппинг
На машине
6 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€100 за человека
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На автобусе
6 часов
15 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€65 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера - из Антальи
На лодке
9 часов
13 отзывов
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера - из Антальи
Освоить технику погружения в сопровождении инструктора и исследовать подводный мир
Начало: По месту проживания
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€30 за человека
Древняя Атталия и современная Анталья
Пешая
2.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Древняя Атталия и современная Анталья
Познакомьтесь с историей Антальи, её древними и современными достопримечательностями. Узнайте о греческом, римском и османском наследии
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 09:30 и 17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€47 за человека
Кофе на песке + гадание: мастер-класс в Анталье
1.5 часа
17 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Кофе на песке + гадание: мастер-класс в Анталье
Откройте для себя искусство приготовления турецкого кофе на песке и погрузитесь в традиции гадания на гуще. Получите уникальный опыт и подарок
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Из Антальи в античный город Перге и на водопад Куршунлу
На машине
3.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Из Антальи в античный город Перге и на водопад Куршунлу
Пройти по улице, помнящей шаги римлян, и погулять у водопада из любимого сериала
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 15:00
10 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€65 за человека
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
На параплане
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€65 за человека
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи
Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
Начало: В Antalya Workshops
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €35 за человека
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
6 часов
-
10%
8 отзывов
Групповая
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
Морская прогулка с включённым трансфером, обедом и безалкогольными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€27€30 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
На автобусе
13 часов
-
29%
249 отзывов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 03:30
13 авг в 03:30
€32€45 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
На яхте
Круизы
11 часов
19 отзывов
Групповая
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€40 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Джиппинг
Сплавы и рафтинг
11 часов
14 отзывов
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€33 за человека
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
На яхте
Круизы
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Насладитесь морским путешествием на яхте в Анталье. Увидите пещеру Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет. Комфорт и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
от €499 за всё до 6 чел.

Что посмотреть в Анталье на экскурсиях?

Анталья – настоящая Мекка для любителей разнообразия. Где еще по соседству могут находиться песчаный пляж и сложная древнеримская культура. Разнообразие возможного досуга в этом городе поражает. На планете не так много мест, где утром, прокатившись на лыжах в горах, вечером, можно купаться в теплом Средиземном море

Местные экскурсоводы

Анталья – настоящий культурный феномен. Чтобы осмотреть все достопримечательности не хватит и месяца. Отправляясь в дорогу, нужно тщательно планировать туристический маршрут. Так, чтобы получить от города максимально яркие и запоминающиеся впечатления. Помочь в этом может наш сайт. Здесь вы найдете популярные маршруты, гидов, каталоги с ценами и отзывами

Последние отзывы на экскурсии

В
Анталья за один день на авто - all inclusive
Дата посещения: 14 июл 2026
Хотим выразить благодарность Фырату, отличная экскурсия получилась! Встретил в отеле, пока ехали до старого города, рассказывал историю города, достопримечательности и
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тд, провел экскурсию по старому городу, свозил на водопад и вернул в отель. Мы Путешествовали с маленьким ребенком, Фырат очень внимательный, порядочный человек. Давал время все рассмотреть, сфотографировать, давал советы. Очень все понравилось! Рекомендуем.

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Н
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Дата посещения: 14 мая 2026
Поездка в Каппадокию очень понравилась несмотря на то что не удалось полетать на шаре из-за погоды! Очень хорошая организация тура,
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слаженная работа профессионального водителя и внимательного гида! Все локации очень понравились, Каппадокия удивительная страна , не похожая ни на что и там можно много чего посмотреть кроме шаров! Единственный мирус 9 часов езды в один конец немного утомительно! Отель, еда все понравилось! Предлагали дополнительные активности катание на лошадях, квадроциклах и джипах по долинам по 50 долларов, я по состоянию здоровья не поехала, кто брал джип сказали им очень понравилось! На второй день ненадолго заезжали в ювелирный магазин и магазин сладостей! По дороге туда и обратно за 15 долларов брала сьедобные обеды! Огромное спасибо организаторам за возможность за адекватные деньги посмотреть такое замечательное место! Однозначно всем рекомендую этот тур!!!!

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Р
Старый город Антальи: от истоков до наших дней
Дата посещения: 24 дек 2025
Если бы меня попросили описать идеальную экскурсию, я бы просто рассказал про три часа, проведенные с Угуром в Калеичи.
Это была
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не просто прогулка по Старому городу. Это было настоящее погружение. Нас было всего двое (мы из Москвы), и турецкий экскурсовод с первых минут создал ощущение, что ведет давних друзей по самым сокровенным уголкам своего дома. И этот дом – вся Анталья, ее прошлое и настоящее.
Что покорило сразу – очень внимательное отношение к организации встречи, идеальная пунктуальность и безупречный русский язык Угура. Не просто правильный, а живой, образный, с тонким чувством юмора. Он не загружал датами, а рассказывал истории. И какие истории! Каждая улочка, каждый камень и буквально каждая дверь (кто знает – тот поймет) оживали в его рассказах. Гид мастерски соединял древнюю историю с современными событиями, и все это складывалось в единую, понятную и захватывающую картину.
Но самое волшебное – это его совершенно удивительные сюрпризы на местности. В самый неожиданный момент он доставал старую фотографию того самого места, где мы стояли, либо вдруг обращал наше внимание на какую-то деталь, которую мы никогда вовремя не замечали – и тут же случался «вот это поворот!». Видеть, как век назад здесь кипела жизнь, и сравнивать с сегодняшним днем – бесценно. Угур не просто показывает, он помогает увидеть слои времени.
Его находки и легенды настолько яркие и образные, что просто врезаются в память намертво. Мы потом целыми днями ходили и друг другу пересказывали: «А помнишь, как Угур рассказывал про этот фонтан?», «А вот здесь была та самая история про оракула!». Кстати, про оракула уже удивили гида мы сами, но это уже совсем другая история )))
Угур – профессионал высочайшего класса. Попутно он дал массу практических советов и лайфхаков о секретных местах в Анталье, познакомил с хорошими людьми, соотечественниками. В общем, время пролетело незаметно. Даже было мало. Он не экскурсовод, он – рассказчик, открыватель и настоящий патриот турецкой культуры.
Спасибо огромное за экскурсию! Самый ценный сувенир, который мы привезли из поездки – это ключ к пониманию Антальи. Обязательно вернемся, чтобы послушать новые истории.
Всем, кто хочет почувствовать Анталью, а не просто пробежаться по достопримечательностям – без раздумий обращайтесь к Угуру. Это будет лучшая инвестиция в ваши впечатления от Турции.

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N
Премиум-трансфер из аэропорта Антальи или обратно
Дата посещения: 6 окт 2025
Все четко. Ко времени прибыл водитель с табличкой. Комфортная поездка. Вода в машине охлажденная.
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Н
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Дата посещения: 2 окт 2025
Отличная организация прогулки на сапе! Спасибо огромное
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Т
Сап-прогулка в самом сердце Антальи
Дата посещения: 21 авг 2025
Попробовали впервые прокатиться на Сапе. Это было незабываемо, экскурсия организована отлично, два гида на турецком и русском языках. Подойдёт для
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начинающих, главное, это уметь плавать. Мы сходили на водопад с пресной водой, которая впадает в море, очень понравилось спокойная атмосфера, нет толпы людей. Для тех кто хочет отдохнуть от туристической суеты и отеля вам сюда. Здесь тишина, умиротворение и приятная компания из небольшого количества таких же новичков, как и вы 🙂 Отзывы редко пишу, но тут вы попали в самое сердечко! ❤️

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М
Кофе на песке + гадание: мастер-класс в Анталье
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень интересно и душевно было. Прекрасно провели время. Выбрали время в 20.00, чтоб поехать после ужина в отеле). Отельная анимация
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хорошо, но хотелось чего-то необычного, не пожалели. Послушали немного про историю кофе, сами перемололи, сварили на песке, погадали и ещё подарки получили. Спасибо, рекомендую.

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Антонина
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Сиде
06.08.26 года состоялось увлекательное путешествие в прошлое, в древний мир Турции! Спасибо, большое! Все прошло замечательно и организация и экскурсия!
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Большое отдельное спасибо Фатиме, умничка! Энергичная, активная, за всех беспокоится, с каждым пообщалась! Спасибо большое водителю (не знаю как зовут). Он настоящий "Шумахер"))) Мира всем и процветания! 🙏🩷

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Ирина
Из Антальи на турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада
Хочу сказать спасибо всем ребятам, что организовали эту поездку, место прекрасное, но поэтому там много туристов. И берите с собой
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обязательно непромокаемые чехлы для телефонов, чтобы сделать на память фотографии. Еще бы очень хотела, чтобы запретили курить на палубе, это ужасно рядом находятся некурящие люди и дети, а вокруг все курят!!! Это отвратительно. Над этим надо поработать

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Э
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Покупала экскурсию для сына. Был в невероятном восторге, качественные фото и видео-сьемка. Понравилось всё от организации, инструктора до впечатлений.
Покупала экскурсию для сына. Был в невероятном восторге, качественные фото и видео-сьемка. Понравилось всё от организации, инструктора до впечатлений.
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Всего 5792 отзыва в Анталье

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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье

Самые популярные экскурсии в Анталье
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сап-прогулка в самом сердце Антальи;
  2. Турецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Антальи (с обедом);
  3. Трансфер из аэропорта Антальи;
  4. Анталья за один день на авто - all inclusive;
  5. Премиум-трансфер из аэропорта Антальи или обратно.
Что посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньоны Кепрюлю;
  2. Дюденский водопад;
  3. Памуккале;
  4. Калеичи;
  5. Ворота Адриана;
  6. Старый город;
  7. Старый порт;
  8. Древний город Мира;
  9. Озеро Салда;
  10. The land of legends.
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2026
Сейчас в Анталье можно забронировать 468 экскурсий и билетов от 11 до 2900 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 5792 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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