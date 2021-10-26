Отзыв на: Из Анталии — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова M Maria 5 Отличная организация, всё пунктуально. Не перенасющают информацией, но в то же время чётко чувствуют сколько и когда нужно рассказывать. Ориентировка и забота о клиенте. Очень рекомендую.

Отзыв на: Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать! А Алексей 5 Очень рады, что узнали гастросекреты Антальи и попробовали вкусную еду. Анна отличный собеседник и рассказчик. Ни разу не пожалели, что поучаствовали в этой экскурсии. Очень интересно, занимательно, познавательно. Советуем приехавшим в Анталью обязательно сходить на такую экскурсию. Спасибо, Анна.

Отзыв на: Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи Ю Юлия 4 Экскурсия хорошо организована, из Кемера забирает микроавтобус, в Анталии пересели в общий бус.

Отзыв на: Приключения в горах Турции: поездка из Антальи С Светлана 5 Отличная экскурсия! Если любите горы то это для вас! Очень живописно, атмосферно, динамично, все как заявлено в описании плюс куча интересной информации. Никита отличный гид, образованный человек, очень легкий в общении, ответит на любые ваши вопросы! У него удобный комфортный автомобиль. Мы брали индивидуальную экскурсию с мужем вдвоем, без лишней толпы и суеты, что и вам советую. Никита приехал вовремя, на переписку отвечал мгновенно. Куча прекрасных фотографий, море эмоций, замечательно провели день в горах!!!! Всем рекомендую!!!

Отзыв на: Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи И Ирина 5 20 октября 2021 года, ездили с мужем на экскурсию в Памуккале. Нам очень понравилось! Гид Ильхам всю дорогу развлекал нас, было очень весело и интересно!

Отзыв на: «Восточная сказка» Антальи Е Екатерина 5 Отличная экскурсия: с одной стороны содержательная, с другой стороны так грамотно структурирована, что нет перегруза. Было в удовольствие прогуляться, послушать интересные факты, истории и полюбоваться видами. Елена очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик. Отдельное мега спасибо за квест для детей и сувениры - дети (5 и 7 лет) все три! часа прогулки были на невидимом поводочке интриги))) очень рекомендую!

Отзыв на: Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада Е Екатерина 5 Присоединюсь к другим отзывам: всё прекрасно, еда вкусная, пейзажи красивые. Напитки на кораблике платные. Автобус для трансфера типа маршрутки, но достаточно комфортный. Единственное, что нужно принять во внимание: подъем на кораблик и сход на берег осуществляется по трапу, который до берега не достаёт, надо готовиться к тому, что будешь как минимум по колено, а как максимум по грудь в воде.

Отзыв на: Анталья и окрестности на авто! а артур 5 Прекрасная экскурсия!

Отзыв на: По старинным улочкам Антальи Е Евгения 5 Татьяна очень заботливый и внимательный гид! Было очень приятно погулять в ее компании по старому городу, послушать интересные истории, продегустировать необычное мороженное и просто поболтать о жизни в Анталии😊