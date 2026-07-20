Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборСап-прогулка в самом сердце Антальи
Погрузитесь в атмосферу Антальи, отправившись на сап-прогулку вдоль побережья. Откройте для себя водопады и скрытые бухты, наслаждаясь каждым моментом
Начало: Около отеля Akra Barut
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€45 за человека
Групповая
Лучший выборТурецкие Мальдивы: на остров Сулуада из Антальи (с обедом)
Подарить себе день моря, солнца и красивых пейзажей
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€31 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи
В нужную вам точку в городе и за ним - быстро и безопасно
Сегодня в 10:30
Завтра в 00:00
от €25 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборАнталья за один день на авто - all inclusive
Прогуляться лабиринтами улиц Калеичи, увидеть водопад Нижний Дуден и побывать в древней мечети
Начало: В холле вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €295 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Премиум-трансфер из аэропорта Антальи или обратно
Доберитесь до отеля на современном, чистом автомобиле с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €24 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в отели или обратно
Комфортно, быстро, надёжно
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €25 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Старый город Антальи: главное за 2,5 часа в мини-группе
Погулять по пляжу и парку, зайти в музей Ататюрка и узнать, что такое суфизм
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:45
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€77 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборМорская рыбалка у берегов Анталии
Начать день с морской свежести и забросить свою удочку
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
€70 за человека
Групповая
Вечерний трансфер из Антальи в парк The Land of Legends
Оказаться в мире света, музыки и фантазии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€11 за человека
Билеты
Лучший выборИз Антальи - к магии света и музыки в Land of Legends
Трансфер из отеля на ночное шоу и обратно
Начало: В вашем отеле
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€15 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Район Калеичи: путешествие во времени в сердце Антальи
Исследовать атмосферный Старый город, где сливаются разные эпохи
Начало: У ворот Адриана в Старом городе
12 авг в 14:00
14 авг в 09:00
от €129 за всё до 6 чел.
Групповая
Из Антальи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 02:30
Завтра в 02:30
11 авг в 02:30
€40 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Мастер-класс в группе по созданию турецкого мозаичного светильника
Декорировать волшебную лампу в уютной мастерской в центре Антальи
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 18:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€38 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Кофейный мастер-класс + гадание на гуще в Анталье
Научиться варить кофе на песке и предсказывать будущее
Начало: Рядом с Калеичи
Расписание: ежедневно в 11:30 и 15:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Старый город Антальи
Пройтись по старинным улочкам с гидом-историком и узнать всё самое интересное
Начало: На площади Республики
Сегодня в 09:30
Завтра в 10:30
от €125 за всё до 8 чел.
-
50%
Групповая
Двухдневная поездка из Антальи в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
€20
€40 за человека
Групповая
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Сиде
Погрузиться в античную историю Средиземноморья
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€50 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
На джипе в горы - туда, где живёт настоящая Турция (из Антальи)
Промчаться по бездорожью в Таврских горах: к водопаду, старинной крепости и вековым платанам
Начало: За шлагбаумом вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€100 за человека
Групповая
до 20 чел.
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€65 за человека
Групповая
Дайвинг в бухтах Кемера - из Антальи
Освоить технику погружения в сопровождении инструктора и исследовать подводный мир
Начало: По месту проживания
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
€30 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Древняя Атталия и современная Анталья
Познакомьтесь с историей Антальи, её древними и современными достопримечательностями. Узнайте о греческом, римском и османском наследии
Начало: В центре Антальи
Расписание: ежедневно в 09:30 и 17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€47 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кофе на песке + гадание: мастер-класс в Анталье
Откройте для себя искусство приготовления турецкого кофе на песке и погрузитесь в традиции гадания на гуще. Получите уникальный опыт и подарок
Начало: У торгового центра MarkAntalya
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Из Антальи в античный город Перге и на водопад Куршунлу
Пройти по улице, помнящей шаги римлян, и погулять у водопада из любимого сериала
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 15:00
10 авг в 15:00
13 авг в 15:00
€65 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Параглайдинг: полёт на параплане над Аланьей
Подняться на 800 метров над уровнем моря - из Антальи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€65 за человека
Индивидуальная
Мастер-класс в парфюмерной мастерской в центре Антальи
Узнайте секреты создания ароматов в Анталье! Вдохновитесь местными эссенциями и создайте свой уникальный парфюм под руководством профессионала
Начало: В Antalya Workshops
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €35 за человека
-
10%
Групповая
На пиратском корабле к водопаду Дюден из Антальи
Морская прогулка с включённым трансфером, обедом и безалкогольными напитками
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€27
€30 за человека
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 03:30
13 авг в 03:30
€32
€45 за человека
Групповая
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€40 за человека
Групповая
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и кабрио-сафари
Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Насладитесь морским путешествием на яхте в Анталье. Увидите пещеру Пиратов, бухты Кириш и Лунный свет. Комфорт и незабываемые виды гарантированы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
от €499 за всё до 6 чел.
Анталья – настоящая Мекка для любителей разнообразия. Где еще по соседству могут находиться песчаный пляж и сложная древнеримская культура. Разнообразие возможного досуга в этом городе поражает. На планете не так много мест, где утром, прокатившись на лыжах в горах, вечером, можно купаться в теплом Средиземном море
Анталья – настоящий культурный феномен. Чтобы осмотреть все достопримечательности не хватит и месяца. Отправляясь в дорогу, нужно тщательно планировать туристический маршрут. Так, чтобы получить от города максимально яркие и запоминающиеся впечатления. Помочь в этом может наш сайт. Здесь вы найдете популярные маршруты, гидов, каталоги с ценами и отзывами
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 14 июл 2026
Хотим выразить благодарность Фырату, отличная экскурсия получилась! Встретил в отеле, пока ехали до старого города, рассказывал историю города, достопримечательности и
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Н
Дата посещения: 14 мая 2026
Поездка в Каппадокию очень понравилась несмотря на то что не удалось полетать на шаре из-за погоды! Очень хорошая организация тура,
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Р
Дата посещения: 24 дек 2025
Если бы меня попросили описать идеальную экскурсию, я бы просто рассказал про три часа, проведенные с Угуром в Калеичи.
Это была
Это была
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N
Дата посещения: 6 окт 2025
Все четко. Ко времени прибыл водитель с табличкой. Комфортная поездка. Вода в машине охлажденная.
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Н
Дата посещения: 2 окт 2025
Отличная организация прогулки на сапе! Спасибо огромное
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Т
Дата посещения: 21 авг 2025
Попробовали впервые прокатиться на Сапе. Это было незабываемо, экскурсия организована отлично, два гида на турецком и русском языках. Подойдёт для
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М
Дата посещения: 7 авг 2025
Очень интересно и душевно было. Прекрасно провели время. Выбрали время в 20.00, чтоб поехать после ужина в отеле). Отельная анимация
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06.08.26 года состоялось увлекательное путешествие в прошлое, в древний мир Турции! Спасибо, большое! Все прошло замечательно и организация и экскурсия!
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Хочу сказать спасибо всем ребятам, что организовали эту поездку, место прекрасное, но поэтому там много туристов. И берите с собой
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Э
Покупала экскурсию для сына. Был в невероятном восторге, качественные фото и видео-сьемка. Понравилось всё от организации, инструктора до впечатлений.
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Всего 5792 отзыва в Анталье
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Ответы на вопросы от путешественников по Анталье
Самые популярные экскурсии в Анталье
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Что посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Анталье в августе 2026
Сейчас в Анталье можно забронировать 468 экскурсий и билетов от 11 до 2900 со скидкой до 53%. Туристы уже оставили гидам 5792 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.65 из 5
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