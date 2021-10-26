Экскурсии Анталии

Все экскурсии в Анталии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Анталии – доступно 113 экскурсий на 2021 год, 752 ⭐ отзыва, цены от $18, посетите достопримечательности: Памуккале, Олимпос, Озеро Салда, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Анталии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
4.6
59
10ч
$33
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
Хотите оказаться в раю
07:00 – 08:00 трансфер в регионе
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
4.7
36
15ч
$40
за 1 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
А вы знали, что в Турции есть свои Мальдивы
04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Старый город Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.9
94
2ч 30м
147
125
за 1-5 чел.
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
4.8
35
1д 14ч
$60
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Предлагаем вам внести немного разнообразия в свой отдых и отправиться с побережья в центральную...
02:50 - 03:50 трансфер в регионе Анталия
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Антальи
5
40
13ч
52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
По следам Святого Николая Угодника - Демре-Мира-Кекова из Анталии
4.4
15
12ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По следам Святого Николая Угодника - Демре-Мира-Кекова из Анталии
Турция - это не только all inclusive и отдых на берегу моря
04:30 – 06:00 трансфер в регионе
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
4.7
15
12ч
32
за 1 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Анталии или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Сказочный город Калеичи
Индивидуальная экскурсия
4.8
21
$130
за 1-7 чел.
Сказочный город Калеичи
Анталья - один из крупных курортов Турции
по договорённости, кроме понедельника
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия
5
19
122
за 1-4 чел.
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
4.6
14
15ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Белоснежные террасы Памуккале - чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас в...
01:30 - 02:30 трансфер из отелей в регионе Анталия
По старинным улочкам Антальи
Индивидуальная экскурсия
4.6
49
98
за 1-4 чел.
По старинным улочкам Антальи
Уловить атмосферу Старого города и подметить колоритные детали на дружеской прогулке
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
4.7
13
$35
за 1 чел.
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
Каньон Кёпрюлю и одноименный природный парк стоит посетить каждому, ведь это одна из самых...
Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
4.6
14
12ч
32
за 1 чел.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в понедельник и среду в 07:30
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
4.3
8
$18
за 1 чел.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Индивидуальная экскурсия
5
6
150
135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Сельге - Сафари на внедорожниках
4.2
14
10ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Сельге - Сафари на внедорожниках
Природа Турции прекрасна
10:00 – 17:00 не считая трансфера в регионе
Фотопрогулка по старой Анталье
Индивидуальная фото-прогулка
5
2
1ч 30м
130
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
12ч
$45
за 1 чел.
Экскурсия в Памуккале из Анталии 2021
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
4.5
13
13ч
50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Поездка в Стамбул на один день
4.9
11
18ч
$195
за 1 чел.
Поездка в Стамбул на один день
Турция - это не только курортные зоны на берегу моря
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Индивидуальная экскурсия
5
4
4ч 30м
50
за 1 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни
Прогулка по Старому Городу
Индивидуальная экскурсия
5
11
$60
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Старому Городу
Анталия - старинный город на берегу Средиземного моря
Пн-пт. 8.00-11.00 чч.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Индивидуальная экскурсия
5
1
150
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
$105
за 1 чел.
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
В этом парке найдутся развлечения на любой вкус! Детские аттракционы и экстремальные американские...
Ежедневно с 10:00 до 17:30

Последние отзывы «Экскурсии Анталии»

  • Отзыв на: Из Анталии — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    M
    Maria
    26 октября 2021
    5
    Отличная организация, всё пунктуально. Не перенасющают информацией, но в то же время чётко чувствуют сколько и когда нужно рассказывать. Ориентировка и забота о клиенте. Очень рекомендую.
  • Отзыв на: Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
    А
    Алексей
    26 октября 2021
    5
    Очень рады, что узнали гастросекреты Антальи и попробовали вкусную еду. Анна отличный собеседник и рассказчик. Ни разу не пожалели, что поучаствовали в этой экскурсии. Очень интересно, занимательно, познавательно. Советуем приехавшим в Анталью обязательно сходить на такую экскурсию. Спасибо, Анна.
  • Отзыв на: Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
    Ю
    Юлия
    24 октября 2021
    4
    Экскурсия хорошо организована, из Кемера забирает микроавтобус, в Анталии пересели в общий бус.
  • Отзыв на: Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
    С
    Светлана
    22 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия! Если любите горы то это для вас! Очень живописно, атмосферно, динамично, все как заявлено в описании плюс куча интересной информации. Никита отличный гид, образованный человек, очень легкий в общении, ответит на любые ваши вопросы! У него удобный комфортный автомобиль. Мы брали индивидуальную экскурсию с мужем вдвоем, без лишней толпы и суеты, что и вам советую. Никита приехал вовремя, на переписку отвечал мгновенно. Куча прекрасных фотографий, море эмоций, замечательно провели день в горах!!!! Всем рекомендую!!!
  • Отзыв на: Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
    И
    Ирина
    21 октября 2021
    5
    20 октября 2021 года, ездили с мужем на экскурсию в Памуккале. Нам очень понравилось! Гид Ильхам всю дорогу развлекал нас, было очень весело и интересно!
  • Отзыв на: «Восточная сказка» Антальи
    Е
    Екатерина
    21 октября 2021
    5
    Отличная экскурсия: с одной стороны содержательная, с другой стороны так грамотно структурирована, что нет перегруза. Было в удовольствие прогуляться, послушать интересные факты, истории и полюбоваться видами. Елена очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик. Отдельное мега спасибо за квест для детей и сувениры - дети (5 и 7 лет) все три! часа прогулки были на невидимом поводочке интриги))) очень рекомендую!
  • Отзыв на: Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
    Е
    Екатерина
    21 октября 2021
    5
    Присоединюсь к другим отзывам: всё прекрасно, еда вкусная, пейзажи красивые. Напитки на кораблике платные. Автобус для трансфера типа маршрутки, но достаточно комфортный. Единственное, что нужно принять во внимание: подъем на кораблик и сход на берег осуществляется по трапу, который до берега не достаёт, надо готовиться к тому, что будешь как минимум по колено, а как максимум по грудь в воде.
  • Отзыв на: Анталья и окрестности на авто!
    а
    артур
    21 октября 2021
    5
    Прекрасная экскурсия!
  • Отзыв на: По старинным улочкам Антальи
    Е
    Евгения
    20 октября 2021
    5
    Татьяна очень заботливый и внимательный гид! Было очень приятно погулять в ее компании по старому городу, послушать интересные истории, продегустировать необычное мороженное и просто поболтать о жизни в Анталии😊
  • Отзыв на: Анталия: истории Рая на Земле
    E
    Elena
    20 октября 2021
    5
    Все понравилось! Большое спасибо гиду Елене. Прошлись по милым улочкам, забрались на великолепные обзорные площадки, выпили вкусного турецкого чая. Увидели то, что сами бы точно не нашли + ещё и с интересным рассказом о прошлых временах. Спасибо большое. Вера и Анатолий.
🇹🇷