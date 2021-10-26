Все экскурсии в Анталии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Анталии – доступно 113 экскурсий на 2021 год, 752 ⭐ отзыва, цены от $18, посетите достопримечательности: Памуккале, Олимпос, Озеро Салда, Старый город. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Анталии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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10ч
$33
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Мальдивы Адрасана» на Остров Сулу Ада в Кемере из Анталии
Хотите оказаться в раю
07:00 – 08:00 трансфер в регионе
15ч
$40
за 1 чел.
Турецкие Мальдивы (озеро Салда) + античное Памуккале из Антальи
А вы знали, что в Турции есть свои Мальдивы
04:00 — 05:00 трансфер в регионе
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
147€125
за 1-5 чел.
Старый город Антальи
Прогулка по знаковым местам древнейшего и самого романтичного района Калеичи
1д 14ч
$60
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Путешествие в cказочную Каппадокию из Антальи на 2 дня
Предлагаем вам внести немного разнообразия в свой отдых и отправиться с побережья в центральную...
02:50 - 03:50 трансфер в регионе Анталия
13ч
€52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Антальи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
12ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По следам Святого Николая Угодника - Демре-Мира-Кекова из Анталии
Турция - это не только all inclusive и отдых на берегу моря
04:30 – 06:00 трансфер в регионе
12ч
€32
за 1 чел.
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Анталии или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
во вторник, четверг и воскресенье в 07:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
$130
за 1-7 чел.
Сказочный город Калеичи
Анталья - один из крупных курортов Турции
по договорённости, кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия
3ч
€122
за 1-4 чел.
Старая Анталья — путешествие в прошлое
Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
15ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + Воздушные шары из Анталии (на 1 день, без шопинга)
Белоснежные террасы Памуккале - чудо природы, которое стоит посетить каждому! Приглашаем вас в...
01:30 - 02:30 трансфер из отелей в регионе Анталия
Индивидуальная экскурсия
3ч
€98
за 1-4 чел.
По старинным улочкам Антальи
Уловить атмосферу Старого города и подметить колоритные детали на дружеской прогулке
6ч
$35
за 1 чел.
Каньоны Кепрюлю и Тазы: рафтинг и сафари
Каньон Кёпрюлю и одноименный природный парк стоит посетить каждому, ведь это одна из самых...
Понедельник четверг, суббота с 10:00 до 17:00
12ч
€32
за 1 чел.
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в понедельник и среду в 07:30
6ч
$18
за 1 чел.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Если вы устали от ленивого отдыха в отеле, то эта экскурсия для вас
Ежедневно с 10:00 до 17:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
150€135
за 1-9 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Антальи
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
10ч
$35
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Тазы Каньон + Камни Дьявола + Античный Сельге - Сафари на внедорожниках
Природа Турции прекрасна
10:00 – 17:00 не считая трансфера в регионе
Индивидуальная фото-прогулка
1ч 30м
€130
за 1-2 чел.
Фотопрогулка по старой Анталье
Открыть самые фотогеничные уголки района Калеичи и увезти на память профессиональные снимки
12ч
$45
за 1 чел.
Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
13ч
€50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Антальи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
18ч
$195
за 1 чел.
Поездка в Стамбул на один день
Турция - это не только курортные зоны на берегу моря
Понедельник, Среда, Четверг, Суббота, Воскресенье
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€50
за 1 чел.
Гастросекреты Антальи: узнать и попробовать!
Отыскать аутентичные кафе в Старом городе и оценить 4 традиционных блюда турецкой кухни
Индивидуальная экскурсия
3ч
$60
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
Прогулка по Старому Городу
Анталия - старинный город на берегу Средиземного моря
Пн-пт. 8.00-11.00 чч.
Индивидуальная экскурсия
5ч
€150
за 1-5 чел.
Большое путешествие по Анталье на авто!
Старый город, Археологический музей и водопад Нижний Дюден на насыщенной обзорной экскурсии
7ч
$105
за 1 чел.
Парк развлечений Land of Legends в Анталье
В этом парке найдутся развлечения на любой вкус! Детские аттракционы и экстремальные американские...
Ежедневно с 10:00 до 17:30
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Последние отзывы «Экскурсии Анталии»
- MMaria26 октября 2021Отличная организация, всё пунктуально. Не перенасющают информацией, но в то же время чётко чувствуют сколько и когда нужно рассказывать. Ориентировка и забота о клиенте. Очень рекомендую.
- ААлексей26 октября 2021Очень рады, что узнали гастросекреты Антальи и попробовали вкусную еду. Анна отличный собеседник и рассказчик. Ни разу не пожалели, что поучаствовали в этой экскурсии. Очень интересно, занимательно, познавательно. Советуем приехавшим в Анталью обязательно сходить на такую экскурсию. Спасибо, Анна.
- ЮЮлия24 октября 2021Экскурсия хорошо организована, из Кемера забирает микроавтобус, в Анталии пересели в общий бус.
- ССветлана22 октября 2021Отличная экскурсия! Если любите горы то это для вас! Очень живописно, атмосферно, динамично, все как заявлено в описании плюс куча интересной информации. Никита отличный гид, образованный человек, очень легкий в общении, ответит на любые ваши вопросы! У него удобный комфортный автомобиль. Мы брали индивидуальную экскурсию с мужем вдвоем, без лишней толпы и суеты, что и вам советую. Никита приехал вовремя, на переписку отвечал мгновенно. Куча прекрасных фотографий, море эмоций, замечательно провели день в горах!!!! Всем рекомендую!!!
- ИИрина21 октября 202120 октября 2021 года, ездили с мужем на экскурсию в Памуккале. Нам очень понравилось! Гид Ильхам всю дорогу развлекал нас, было очень весело и интересно!
- Отзыв на: «Восточная сказка» АнтальиЕЕкатерина21 октября 2021Отличная экскурсия: с одной стороны содержательная, с другой стороны так грамотно структурирована, что нет перегруза. Было в удовольствие прогуляться, послушать интересные факты, истории и полюбоваться видами. Елена очень эрудированный гид и прекрасный рассказчик. Отдельное мега спасибо за квест для детей и сувениры - дети (5 и 7 лет) все три! часа прогулки были на невидимом поводочке интриги))) очень рекомендую!
- ЕЕкатерина21 октября 2021Присоединюсь к другим отзывам: всё прекрасно, еда вкусная, пейзажи красивые. Напитки на кораблике платные. Автобус для трансфера типа маршрутки, но достаточно комфортный. Единственное, что нужно принять во внимание: подъем на кораблик и сход на берег осуществляется по трапу, который до берега не достаёт, надо готовиться к тому, что будешь как минимум по колено, а как максимум по грудь в воде.
- Отзыв на: Анталья и окрестности на авто!аартур21 октября 2021Прекрасная экскурсия!
- Отзыв на: По старинным улочкам АнтальиЕЕвгения20 октября 2021Татьяна очень заботливый и внимательный гид! Было очень приятно погулять в ее компании по старому городу, послушать интересные истории, продегустировать необычное мороженное и просто поболтать о жизни в Анталии😊
- Отзыв на: Анталия: истории Рая на ЗемлеEElena20 октября 2021Все понравилось! Большое спасибо гиду Елене. Прошлись по милым улочкам, забрались на великолепные обзорные площадки, выпили вкусного турецкого чая. Увидели то, что сами бы точно не нашли + ещё и с интересным рассказом о прошлых временах. Спасибо большое. Вера и Анатолий.