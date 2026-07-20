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не просто прогулка по Старому городу. Это было настоящее погружение. Нас было всего двое (мы из Москвы), и турецкий экскурсовод с первых минут создал ощущение, что ведет давних друзей по самым сокровенным уголкам своего дома. И этот дом – вся Анталья, ее прошлое и настоящее.

Что покорило сразу – очень внимательное отношение к организации встречи, идеальная пунктуальность и безупречный русский язык Угура. Не просто правильный, а живой, образный, с тонким чувством юмора. Он не загружал датами, а рассказывал истории. И какие истории! Каждая улочка, каждый камень и буквально каждая дверь (кто знает – тот поймет) оживали в его рассказах. Гид мастерски соединял древнюю историю с современными событиями, и все это складывалось в единую, понятную и захватывающую картину.

Но самое волшебное – это его совершенно удивительные сюрпризы на местности. В самый неожиданный момент он доставал старую фотографию того самого места, где мы стояли, либо вдруг обращал наше внимание на какую-то деталь, которую мы никогда вовремя не замечали – и тут же случался «вот это поворот!». Видеть, как век назад здесь кипела жизнь, и сравнивать с сегодняшним днем – бесценно. Угур не просто показывает, он помогает увидеть слои времени.

Его находки и легенды настолько яркие и образные, что просто врезаются в память намертво. Мы потом целыми днями ходили и друг другу пересказывали: «А помнишь, как Угур рассказывал про этот фонтан?», «А вот здесь была та самая история про оракула!». Кстати, про оракула уже удивили гида мы сами, но это уже совсем другая история )))

Угур – профессионал высочайшего класса. Попутно он дал массу практических советов и лайфхаков о секретных местах в Анталье, познакомил с хорошими людьми, соотечественниками. В общем, время пролетело незаметно. Даже было мало. Он не экскурсовод, он – рассказчик, открыватель и настоящий патриот турецкой культуры.

Спасибо огромное за экскурсию! Самый ценный сувенир, который мы привезли из поездки – это ключ к пониманию Антальи. Обязательно вернемся, чтобы послушать новые истории.

Всем, кто хочет почувствовать Анталью, а не просто пробежаться по достопримечательностям – без раздумий обращайтесь к Угуру. Это будет лучшая инвестиция в ваши впечатления от Турции.