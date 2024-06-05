🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 115 отзывов «Восточная сказка» Антальи: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в мир восточной сказки Антальи, где каждый уголок хранит истории древних времен и культурных традиций Начало: У входа в Старый город Калеичи 151 € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Старый город Антальи: путешествие сквозь века Приглашаем на уникальную пешеходную экскурсию по Старому городу Антальи, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У ворот Адриана 156 € 125 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 35 отзывов Анталья за один день на авто: история, природа, архитектура Погрузитесь в 22-вековую историю Антальи, насладитесь её живописными пейзажами и уникальными природными памятниками Начало: В холле вашего отеля € 206 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 42 отзыва Приключения в Таврских горах: живописная поездка из Антальи Погрузитесь в атмосферу древних времен и насладитесь красотой Таврских гор во время уникальной поездки из Антальи € 230 за всё до 4 чел.

19% скидка Квест 2 часа 19 отзывов Квест-экскурсия в археологическом музее Антальи Познакомиться с ценными экспонатами, провести увлекательное расследование и ощутить дух Античности Начало: У археологического музея 144 € 116 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 18 отзывов Фотопрогулка по историческому центру Антальи: Калеичи в кадре Откройте волшебство Калеичи вместе с профессиональным фотографом. Сохраните лучшие моменты в Анталье на ярких и живых снимках Начало: У ворот Адриана 189 € 171 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Популярное предложение Путешествие по Старому городу Антальи: от ворот Адриана до Марины Калеичи Познайте душу Антальи, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлых веков Начало: У входа в Калеичи € 156 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 71 отзыв Старая Анталья: историческое путешествие по Калеичи Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, прогуливаясь по узким улочкам Калеичи, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: На Республиканской площади 257 € 206 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастросекреты Антальи: путешествие по вкусам Старого города Познакомьтесь с традиционной кухней Антальи, отведав уникальные блюда в уютных кафе Старого города Начало: В Старом городе Калеичи от € 230 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 21 отзыв Яркая Анталья на авто: старинные улочки и водопад Дюден Приглашаем на увлекательную экскурсию по Анталье. Вас ждут старинные улочки, водопад Дюден и музеи. Все билеты и транспорт включены от € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 21 отзыв Путешествие по Анталии: Старый город, трамвай и водопад Куршунлу Откройте для себя тайны Анталии: древние улочки, исторический ретро-трамвай и завораживающий водопад Куршунлу 249 € 237 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 8% скидка Индивидуальная 3 часа 138 отзывов Трансфер из аэропорта в Анталью и другие курорты Добраться до отеля на современном чистом автомобиле с профессиональным водителем Начало: В аэропорту Антальи 25 € 23 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Популярное предложение По красотам и эпохам Антальи - индивидуальная экскурсия с местным гидом Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних руин до живописных водопадов и панорамных видов с канатной дороги Начало: У вашего отеля в Анталье € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса € 500 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 1 час 8 отзывов Выгодный трансфер в Анталье Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Антальи и доставит до нужного адреса. Комфортный минивэн, помощь с багажом и интересные рассказы о городе € 23 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 2 отзыва Гора Янарташ из Анталии: Олимпос, пляжи и мифы в однодневной поездке Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим и живописным местам Анталии, где каждый шаг рассказывает уникальную историю € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Древний город Фазелис и гора Тахталы: индивидуальная экскурсия Вас ждёт путешествие в древний город Фазелис и на вершину горы Тахталы. Узнайте историю римских и византийских сооружений, насладитесь видами Средиземноморья 240 € 228 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия по Анталье: история и природа в одном путешествии Прогулка по Калеичи с историком: узнайте о древней Анталье и ее аутентичном колорите. Старинные мечети, минареты и природные красоты ждут вас Начало: У Старого города 189 € 180 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 1 отзыв Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас Начало: У вашего отеля € 489 за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии € 900 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Квест 3 часа 1 отзыв Квест-экскурсия «Античный Перге: в поисках диадемы императора Адриана» Увлекательная квест-экскурсия по античному Перге. Разгадайте загадки, найдите диадему императора Адриана и узнайте тайны древнего города Начало: У музея Перге 145 € 116 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Анталья: погружение в мир Востока Погулять по аутентичным восточным кварталам, посетить местные базары и уютную кондитерскую Начало: В районе Старого города 161 € 129 за всё до 2 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии 277 € 250 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 11 отзывов Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы € 290 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом € 347 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Анталья: путешествие от старины к современности, культура и природа Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи, где история и современность переплетаются с красотой природы Начало: По желанию гостей € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Живописное путешествие в древний город Термессос с индивидуальным гидом Погрузитесь в атмосферу древнего Термессоса, где история оживает среди античных руин и вековых сосен, вдали от суеты Начало: У вашего отеля € 279 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 5 отзывов Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры € 450 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса Начало: В холле вашего отеля € 591 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 3 отзыва Ваш идеальный день в Анталье: Калеичи, Дюден и Тюнектепе Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от старинных улиц Калеичи до величественного водопада Дюден и панорам с горы Тюнектепе € 275 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 14 отзывов Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии 533 € 480 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 6 отзывов Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии 316 € 285 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 12 отзывов Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая 388 € 350 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Экскурсия по винотеке Ликии в Анталье с дегустацией вин и закусками Погрузитесь в мир турецкого виноделия, наслаждаясь 5 сортами вина и легкими закусками в атмосферной винотеке недалеко от Старого города Антальи € 99 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 11 отзывов Большое путешествие по Анталье на авто: от Старого города до водопадов Погрузитесь в историю и красоту Антальи: от древних стен Калеичи до величественного водопада Нижний Дюден € 250 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас 311 € 280 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины € 625 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню Начало: Встреча в отеле гостей от € 300 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 4 отзыва В гости к турецкой бабушке Саиме Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей € 248 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Бирюзовый залив Антальи: путешествие по историческим сокровищам Погрузитесь в захватывающую историю и красоты Антальи: от дома Ататюрка до секретного водопада за одну экскурсию Начало: Перед входом в дом-музей Мустафы Кемаля Ататюрка 143 € 122 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи € 350 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 9% скидка Индивидуальная 30 минут 1 отзыв «Аэропорт - отель»: трансфер в Анталье Начать отпуск с приятных эмоций и без лишних волнений добраться до отеля 69 € 63 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2 часа 6 отзывов VIP-трансфер из аэропорта Антальи Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano Начало: В аэропорту Антальи € 50 за всё до 6 чел.