Полезная информация об Айдын
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Местное время в Айдын
00:5740
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Айдын
|По-английски
|Aydin
|Столица региона
|Айдын является столицей региона
|Население города
|163 022 чел.
|Аэропорт
|Cildir CII (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|67 м. от уровня моря