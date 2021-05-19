Всё об Айдын

Полезная информация об Айдын

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Местное время в Айдын
00:5740
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАйдын
По-английскиAydin
Столица регионаАйдын является столицей региона
Население города163 022 чел.
АэропортCildir CII (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота67 м. от уровня моря

Где находится Айдын на карте

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