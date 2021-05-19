Всё о Байбурте

Полезная информация о Байбурте

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Местное время в Байбурте
08:2449
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаБайбурт
По-английскиBayburt
Столица регионаБайбурт является столицей региона
Население города31 258 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 564 м. от уровня моря

Где находится Байбурт на карте

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