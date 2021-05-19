Полезная информация о Байбурте
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Местное время в Байбурте
08:2449
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Байбурт
|По-английски
|Bayburt
|Столица региона
|Байбурт является столицей региона
|Население города
|31 258 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 564 м. от уровня моря