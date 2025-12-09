Мои заказы

Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено

Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Приглашаем вас и ваших близких отправиться с нами в морское путешествие на комфортабельной парусной яхте по лазурным водам Эгейского моря.

Каждый день вас ждёт новое открытие: уединённые бухты с прозрачной водой,
читать дальше

аутентичные городки и деревушки, живописные острова и древние руины, хранящие историю тысячелетий. Вы будете купаться, отдыхать, исследовать подводный мир вдали от суеты.

Наши повара будут угощать вас блюдами традиционной турецкой кухни, а опытная команда обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всего маршрута.

Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено

Описание тура

Организационные детали

Трансфер включён из аэропорта Даламан. Возможен трансфер из Анталии за доплату. Если кто-то из участников прилетает позже, яхта выйдет в море, затем вернётся в марину за опоздавшими.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины. Питание 3-4 раза в день на яхте: блюда турецкой кухни, разнообразное меню как для взрослых, так и для детей.

Транспорт. Яхта.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Возраст участников. 8+.

Виза. Для граждан РФ виза в Турцию не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение на яхте, прогулка по Гёджеку

Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — живописного курортного городка, расположенного между Фетхие и Даламаном в турецкой провинции Мугла. Узкие улочки, дома с черепичными крышами, утопающие в зелени сады, бирюзовое море и горные панорамы создадут идеальную атмосферу для неспешных прогулок и первого знакомства с регионом. После встречи с представителем нашей команды вы подниметесь на борт яхты, познакомитесь с командой и пройдёте инструктаж по безопасности.

Во второй половине дня будет возможность исследовать набережную Гёджека, пройтись по живописной улице Тургут Озал с лавками, ресторанами и уютными кафе с живой музыкой. Вечером — ужин на яхте и первая ночёвка в одной из уединённых бухт на якоре.

Встреча, размещение на яхте, прогулка по ГёджекуВстреча, размещение на яхте, прогулка по ГёджекуВстреча, размещение на яхте, прогулка по Гёджеку
2 день

Бухта Сарсала, Ташьяка

Утром покинем гавань и направимся к первому пункту нашего маршрута — живописной бухте Сарсала. Это место знаменито своими песчаными пляжами и густыми прибрежными лесами, а также панорамной террасой при ресторане, с которой открывается захватывающий вид на окрестности.

После завтрака курс будет взят к Ташьяке — более известной как бухта Бедри Рахми. Это место названо в честь турецкого художника, поэта и мыслителя Бедри Рахми Эйюбоглу, оставившего здесь в 1974 году резную фигуру рыбы на скале. Помимо этой достопримечательности, тут находятся древние ликийские гробницы, доступ к которым возможен по тропам, видимым с воды. Вы сможете увидеть руины старинной церкви, гладкие прибрежные камни и широкую живописную бухту — одно из самых уютных мест в путешествии.

Бухта Сарсала, ТашьякаБухта Сарсала, ТашьякаБухта Сарсала, ТашьякаБухта Сарсала, Ташьяка
3 день

Бухта Хамам, залив Мердивенли

После завтрака мы отправимся в бухту Хамам, также называемую «Банями Клеопатры». По легенде, эти термальные воды были свадебным подарком от Марка Антония царице Клеопатре. Именно здесь, по преданию, она омолаживалась в водах, текущих из подводных источников вулканического происхождения. Утром песок на дне начинает едва заметно подниматься, указывая на геотермальную активность. Вы сможете поплавать с маской среди останков древних бань, до сих пор лежащих под водой.

Во второй половине дня курс будет взят на залив Мердивенли, названный в честь лестницы, вырезанной в скале. Эта удобная каменная лестница ведёт от берега к холму, откуда открывается вид на бухту. Местные жители предложат попробовать натуральный мёд и джемы. Вечером вас ждёт ужин на борту и ночёвка в бухте.

Бухта Хамам, залив МердивенлиБухта Хамам, залив МердивенлиБухта Хамам, залив МердивенлиБухта Хамам, залив Мердивенли
4 день

Бухта Аквариум, Летний порт

Завтрак сегодня будет подан в окружении изумительно прозрачных вод бухты Аквариум, которая славится богатой подводной жизнью. Здесь идеально заниматься снорклингом, наблюдая за яркими рыбками. На берегу находится бутик-отель, где можно пообедать и отдохнуть с видом на море.

Во второй половине дня доберёмся до Летнего порта — исторической гавани, где живёт несколько семей, занимающихся животноводством и сельским хозяйством. Здесь также находятся остатки византийской верфи и руины древних домов. Вечером вы сможете полюбоваться закатом с холмов. Ночь в уединённой бухте.

Бухта Аквариум, Летний портБухта Аквариум, Летний портБухта Аквариум, Летний портБухта Аквариум, Летний порт
5 день

Отдых на архипелаге Яссыджа

Этот день будет посвящён отдыху на архипелаге Яссыджа — группе маленьких островов, идеально подходящих для прогулок и купания в бирюзовых лагунах. Завершением дня станет визит в Yazz Collective — стильное и экологически ориентированное пространство, где можно расслабиться на пляже и отведать блюда современной турецкой кухни.

Отдых на архипелаге ЯссыджаОтдых на архипелаге ЯссыджаОтдых на архипелаге ЯссыджаОтдых на архипелаге ЯссыджаОтдых на архипелаге Яссыджа
6 день

Пляжный отдых, Фетхие

Утром вы отправитесь на пляж, расположенный в бухте Бююк Бонджуклу, что переводится как «место с большими камнями». Его бохо-атмосфера и дизайнерское оформление идеально подойдут для отдыха и фотосессий. К вечеру прибудем в порт Фетхие. Здесь вы сможете побродить по городу, заглянуть в магазинчики, увидеть древние гробницы и насладиться вечерней жизнью на набережной.

Пляжный отдых, ФетхиеПляжный отдых, ФетхиеПляжный отдых, ФетхиеПляжный отдых, Фетхие
7 день

Острова Кизил и Фими

Начнётся день с посещения острова Кизил, где красные скалы создают удивительный контраст с зеленью сосен. С тропинок открываются панорамные виды на море.

После обеда отправимся на остров Фими, настоящий тропический уголок. Его уединённые пляжи, белый песок и бирюзовая вода идеально подходят для плавания и полного релакса.

Острова Кизил и ФимиОстрова Кизил и ФимиОстрова Кизил и Фими
8 день

Завершение тура

После финального завтрака на борту вы попрощаетесь с командой и завершите путешествие в порту Гёджека. При желании можно вновь заглянуть в центр города, если вы не успели сделать этого в первый день. Представитель яхтенной компании проверит, как прошёл ваш круиз, и поможет с трансфером или организацией выезда. Спасибо за путешествие и до новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1642
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • 3-4 разовое питание
  • Трансфер от/до аэропорта Даламан
  • Услуги капитана, экскурсовода, повара, Wi-Fi на борту
  • Постельное бельё и полотенца
  • Дополнительная лодка с мотором
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Даламана и обратно
  • Алкоголь
  • Внимание: стоимость тура в период с октября по ноябрь составляет €1467
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гёджек, 16:00
Завершение: Гёджек, 9:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Даламане
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

Похожие туры из Даламана

Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
На яхте
8 дней
Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€1642 за человека
Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено»
На яхте
5 дней
Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено»
Встретить закат на вершине острова Святого Николая и исследовать дикие бухты Гёджека
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 или в любое другое время ...
13 июн в 15:00
22 авг в 15:00
€1750 за человека
По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
На лодке
6 дней
По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
25 мая в 12:00
30 мая в 12:00
$1165 за человека