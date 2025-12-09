Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — живописного курортного городка, расположенного между Фетхие и Даламаном в турецкой провинции Мугла. Узкие улочки, дома с черепичными крышами, утопающие в зелени сады, бирюзовое море и горные панорамы создадут идеальную атмосферу для неспешных прогулок и первого знакомства с регионом. После встречи с представителем нашей команды вы подниметесь на борт яхты, познакомитесь с командой и пройдёте инструктаж по безопасности.

Во второй половине дня будет возможность исследовать набережную Гёджека, пройтись по живописной улице Тургут Озал с лавками, ресторанами и уютными кафе с живой музыкой. Вечером — ужин на яхте и первая ночёвка в одной из уединённых бухт на якоре.