Описание тура
Организационные детали
Трансфер включён из аэропорта Даламан. Возможен трансфер из Анталии за доплату. Если кто-то из участников прилетает позже, яхта выйдет в море, затем вернётся в марину за опоздавшими.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины. Питание 3-4 раза в день на яхте: блюда турецкой кухни, разнообразное меню как для взрослых, так и для детей.
Транспорт. Яхта.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Возраст участников. 8+.
Виза. Для граждан РФ виза в Турцию не требуется.
Программа тура по дням
Встреча, размещение на яхте, прогулка по Гёджеку
Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — живописного курортного городка, расположенного между Фетхие и Даламаном в турецкой провинции Мугла. Узкие улочки, дома с черепичными крышами, утопающие в зелени сады, бирюзовое море и горные панорамы создадут идеальную атмосферу для неспешных прогулок и первого знакомства с регионом. После встречи с представителем нашей команды вы подниметесь на борт яхты, познакомитесь с командой и пройдёте инструктаж по безопасности.
Во второй половине дня будет возможность исследовать набережную Гёджека, пройтись по живописной улице Тургут Озал с лавками, ресторанами и уютными кафе с живой музыкой. Вечером — ужин на яхте и первая ночёвка в одной из уединённых бухт на якоре.
Бухта Сарсала, Ташьяка
Утром покинем гавань и направимся к первому пункту нашего маршрута — живописной бухте Сарсала. Это место знаменито своими песчаными пляжами и густыми прибрежными лесами, а также панорамной террасой при ресторане, с которой открывается захватывающий вид на окрестности.
После завтрака курс будет взят к Ташьяке — более известной как бухта Бедри Рахми. Это место названо в честь турецкого художника, поэта и мыслителя Бедри Рахми Эйюбоглу, оставившего здесь в 1974 году резную фигуру рыбы на скале. Помимо этой достопримечательности, тут находятся древние ликийские гробницы, доступ к которым возможен по тропам, видимым с воды. Вы сможете увидеть руины старинной церкви, гладкие прибрежные камни и широкую живописную бухту — одно из самых уютных мест в путешествии.
Бухта Хамам, залив Мердивенли
После завтрака мы отправимся в бухту Хамам, также называемую «Банями Клеопатры». По легенде, эти термальные воды были свадебным подарком от Марка Антония царице Клеопатре. Именно здесь, по преданию, она омолаживалась в водах, текущих из подводных источников вулканического происхождения. Утром песок на дне начинает едва заметно подниматься, указывая на геотермальную активность. Вы сможете поплавать с маской среди останков древних бань, до сих пор лежащих под водой.
Во второй половине дня курс будет взят на залив Мердивенли, названный в честь лестницы, вырезанной в скале. Эта удобная каменная лестница ведёт от берега к холму, откуда открывается вид на бухту. Местные жители предложат попробовать натуральный мёд и джемы. Вечером вас ждёт ужин на борту и ночёвка в бухте.
Бухта Аквариум, Летний порт
Завтрак сегодня будет подан в окружении изумительно прозрачных вод бухты Аквариум, которая славится богатой подводной жизнью. Здесь идеально заниматься снорклингом, наблюдая за яркими рыбками. На берегу находится бутик-отель, где можно пообедать и отдохнуть с видом на море.
Во второй половине дня доберёмся до Летнего порта — исторической гавани, где живёт несколько семей, занимающихся животноводством и сельским хозяйством. Здесь также находятся остатки византийской верфи и руины древних домов. Вечером вы сможете полюбоваться закатом с холмов. Ночь в уединённой бухте.
Отдых на архипелаге Яссыджа
Этот день будет посвящён отдыху на архипелаге Яссыджа — группе маленьких островов, идеально подходящих для прогулок и купания в бирюзовых лагунах. Завершением дня станет визит в Yazz Collective — стильное и экологически ориентированное пространство, где можно расслабиться на пляже и отведать блюда современной турецкой кухни.
Пляжный отдых, Фетхие
Утром вы отправитесь на пляж, расположенный в бухте Бююк Бонджуклу, что переводится как «место с большими камнями». Его бохо-атмосфера и дизайнерское оформление идеально подойдут для отдыха и фотосессий. К вечеру прибудем в порт Фетхие. Здесь вы сможете побродить по городу, заглянуть в магазинчики, увидеть древние гробницы и насладиться вечерней жизнью на набережной.
Острова Кизил и Фими
Начнётся день с посещения острова Кизил, где красные скалы создают удивительный контраст с зеленью сосен. С тропинок открываются панорамные виды на море.
После обеда отправимся на остров Фими, настоящий тропический уголок. Его уединённые пляжи, белый песок и бирюзовая вода идеально подходят для плавания и полного релакса.
Завершение тура
После финального завтрака на борту вы попрощаетесь с командой и завершите путешествие в порту Гёджека. При желании можно вновь заглянуть в центр города, если вы не успели сделать этого в первый день. Представитель яхтенной компании проверит, как прошёл ваш круиз, и поможет с трансфером или организацией выезда. Спасибо за путешествие и до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1642
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- 3-4 разовое питание
- Трансфер от/до аэропорта Даламан
- Услуги капитана, экскурсовода, повара, Wi-Fi на борту
- Постельное бельё и полотенца
- Дополнительная лодка с мотором
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Даламана и обратно
- Алкоголь
- Внимание: стоимость тура в период с октября по ноябрь составляет €1467