Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины

Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Предлагаем круиз all inclusive: в стоимость уже включено проживание на парусной яхте, четырёхразовое питание от повара и нереальные пейзажи с бирюзовой водой, отвесными скалами и высеченными в них гробницами.

Каждый день
будем останавливаться в уединённых бухтах, чтобы искупаться и понырять с маской, осмотрим античные памятники и исследуем затонувшие бани Клеопатры, позагораем на белоснежных песках на острове Яссика.

Отдохнём в стильном пространстве Yazz Collective и на пляже в стиле бохо — идеальные локации для ваших фото. А ещё наш капитан, он же яхтенный инструктор, поучит всех желающих управлять судном.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна для граждан РФ.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — городе на юго-западе Турции, расположенном между Фетхие и Даламаном в провинции Мугла. Здесь вас встретят невысокие дома с черепичными крышами, зелёные сады, лазурное море и горные пейзажи. Это место будто создано для неспешных прогулок у воды.

По прибытии представитель компании встретит вас, проводит к яхте и познакомит с экипажем. После размещения на борту вы сможете прогуляться по центру Гёджека, заглянуть в сувенирные лавки, рестораны и бары на улице Тургут Озал — она особенно атмосферна вечером.

Первую ночь вы проведёте на яхте, стоящей на якоре в одной из бухт. Ужин на борту станет прекрасным началом морского путешествия.

2 день

Бухта Бедри Рахми: руины и ликийские гробницы

Маршрут приведёт нас в бухту Бедри Рахми. Место получило своё имя в честь художника и поэта Бедри Рахми Эйюбоглу, который оставил здесь свой след — изображение рыбы, вырезанное на прибрежной скале. Здесь можно прогуляться к ликийским гробницам через сосновые леса, осмотреть руины старинной церкви и побродить среди причудливых камней вдоль берега.

Вечером поужинаем на борту, любуясь закатом.

3 день

Бухта Клеопатры и залив Мердивенли

После завтрака отправимся в бухту Клеопатры. Здесь, среди прозрачных вод, увидим остатки затонувших бань. Поплаваем с маской и трубкой, где, по легенде, купалась царица.

Затем продолжим маршрут к заливу Мердивенли, где в скале высечена лестница, ведущая от берега к пляжу. Здесь можно отдохнуть на борту или прогуляться в сторону деревни и купить у местных жителей мёд и джемы.

После нас ждёт обед из свежих овощей по-турецки с гарнирами.

4 день

Бухта Аквариум и порт на острове Терсане

Остановимся в бухте Аквариум — одном из лучших мест для снорклинга. Прозрачная вода и богатая морская фауна позволят наблюдать за подводной жизнью с маской и трубкой. Рядом расположен бутик-отель, где пообедаем и немного отдохнём у воды. После продолжим купаться.

Следующая остановка — порт на острове Терсане, где сохранилась гавань византийского периода. На берегу можно осмотреть руины зданий и колонн.

5 день

Остров Яссика и экопространство Yazz Collective в бухте Фетхие

День проведём среди живописных островов Яссика — это идеальное место для прогулок, отдыха на пляже и водных активностей. Песчаные берега и тихие лагуны создают атмосферу уединения, особенно в часы заката.

Финальной точкой путешествия станет Yazz Collective — стильное и экологичное пространство в бухте Фетхие. Здесь отдохнём на пляже, поужинаем и завершим маршрут в окружении природы и комфорта.

6 день

Отдых на пляже Sea Me в бухте Бююк-Бончуклу

После завтрака отправимся на пляж Sea Me в бухте Бююк-Бончуклу. Атмосфера в стиле бохо, уютные зоны отдыха и яркое оформление делают это место идеальным для релакса и фотосессий. Вечером вернёмся в порт Фетхие, где будет время прогуляться по городу, посетить магазины и осмотреть достопримечательности.

7 день

Острова Кизил и Фими

Утро начнём на острове Кизил. Здесь можно будет пройтись по тропам или прокатиться на велосипеде, наслаждаясь природой. После обеда отправимся на остров Фими — уединённое место с белыми пляжами, бирюзовой водой и тихими бухтами. Здесь будет время, чтобы искупаться, понырять с маской и отдохнуть.

8 день

Завершение круиза

Завершаем нашу морскую неделю. После завтрака вернёмся туда, откуда начинали маршрут — в гавань Гёджека.

Если в 1-й день вы не успели прогуляться по городу, будет возможность сделать это перед отъездом. Перед регистрацией представитель яхтенной компании зайдёт на борт, чтобы узнать, как прошла поездка, и при необходимости поможет с трансфером или другими организационными вопросами.

Желаем приятной дороги и надеемся на новую встречу!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1745
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на яхте
  • Трёхразовое питание и безалкогольные напитки
  • Услуги капитана и профессиональных шкиперов
  • Wi-Fi на борту
  • Постельное белье, полотенца
  • Каноэ, сапборды, набор для снорклинга
  • Топливо и платные стоянки, страховка яхты
  • Финальный клининг
Что не входит в цену
  • Билеты до Даламана и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
  • Алкоголь
  • Трансфер от/до аэропорта Даламан - €70 в одну сторону (для группы до 6 человек)
  • Стоимость за 1 человека при 2-местном размещении: до 1 ноября 2025 - €1783, с 1 до 29 ноября 2025 - €1471
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
Завершение: Гавань Гёджека, 08:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Даламане
Провёл экскурсии для 2 туристов
Меня зовут Юрий, и я занимаюсь яхтингом с 14 лет. Более 6 лет посвящаю себя организации яхтенных путешествий в разных странах. Мы с моей командой постоянно развиваемся и стремимся к лучшему сервису, чтобы туры получались живыми, а гости всегда оставляли хорошие отзывы. До встречи!

