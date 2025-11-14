Каждый день
Виза не нужна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Начало путешествия
Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — городе на юго-западе Турции, расположенном между Фетхие и Даламаном в провинции Мугла. Здесь вас встретят невысокие дома с черепичными крышами, зелёные сады, лазурное море и горные пейзажи. Это место будто создано для неспешных прогулок у воды.
По прибытии представитель компании встретит вас, проводит к яхте и познакомит с экипажем. После размещения на борту вы сможете прогуляться по центру Гёджека, заглянуть в сувенирные лавки, рестораны и бары на улице Тургут Озал — она особенно атмосферна вечером.
Первую ночь вы проведёте на яхте, стоящей на якоре в одной из бухт. Ужин на борту станет прекрасным началом морского путешествия.
Бухта Бедри Рахми: руины и ликийские гробницы
Маршрут приведёт нас в бухту Бедри Рахми. Место получило своё имя в честь художника и поэта Бедри Рахми Эйюбоглу, который оставил здесь свой след — изображение рыбы, вырезанное на прибрежной скале. Здесь можно прогуляться к ликийским гробницам через сосновые леса, осмотреть руины старинной церкви и побродить среди причудливых камней вдоль берега.
Вечером поужинаем на борту, любуясь закатом.
Бухта Клеопатры и залив Мердивенли
После завтрака отправимся в бухту Клеопатры. Здесь, среди прозрачных вод, увидим остатки затонувших бань. Поплаваем с маской и трубкой, где, по легенде, купалась царица.
Затем продолжим маршрут к заливу Мердивенли, где в скале высечена лестница, ведущая от берега к пляжу. Здесь можно отдохнуть на борту или прогуляться в сторону деревни и купить у местных жителей мёд и джемы.
После нас ждёт обед из свежих овощей по-турецки с гарнирами.
Бухта Аквариум и порт на острове Терсане
Остановимся в бухте Аквариум — одном из лучших мест для снорклинга. Прозрачная вода и богатая морская фауна позволят наблюдать за подводной жизнью с маской и трубкой. Рядом расположен бутик-отель, где пообедаем и немного отдохнём у воды. После продолжим купаться.
Следующая остановка — порт на острове Терсане, где сохранилась гавань византийского периода. На берегу можно осмотреть руины зданий и колонн.
Остров Яссика и экопространство Yazz Collective в бухте Фетхие
День проведём среди живописных островов Яссика — это идеальное место для прогулок, отдыха на пляже и водных активностей. Песчаные берега и тихие лагуны создают атмосферу уединения, особенно в часы заката.
Финальной точкой путешествия станет Yazz Collective — стильное и экологичное пространство в бухте Фетхие. Здесь отдохнём на пляже, поужинаем и завершим маршрут в окружении природы и комфорта.
Отдых на пляже Sea Me в бухте Бююк-Бончуклу
После завтрака отправимся на пляж Sea Me в бухте Бююк-Бончуклу. Атмосфера в стиле бохо, уютные зоны отдыха и яркое оформление делают это место идеальным для релакса и фотосессий. Вечером вернёмся в порт Фетхие, где будет время прогуляться по городу, посетить магазины и осмотреть достопримечательности.
Острова Кизил и Фими
Утро начнём на острове Кизил. Здесь можно будет пройтись по тропам или прокатиться на велосипеде, наслаждаясь природой. После обеда отправимся на остров Фими — уединённое место с белыми пляжами, бирюзовой водой и тихими бухтами. Здесь будет время, чтобы искупаться, понырять с маской и отдохнуть.
Завершение круиза
Завершаем нашу морскую неделю. После завтрака вернёмся туда, откуда начинали маршрут — в гавань Гёджека.
Если в 1-й день вы не успели прогуляться по городу, будет возможность сделать это перед отъездом. Перед регистрацией представитель яхтенной компании зайдёт на борт, чтобы узнать, как прошла поездка, и при необходимости поможет с трансфером или другими организационными вопросами.
Желаем приятной дороги и надеемся на новую встречу!
Стоимость тура
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на яхте
- Трёхразовое питание и безалкогольные напитки
- Услуги капитана и профессиональных шкиперов
- Wi-Fi на борту
- Постельное белье, полотенца
- Каноэ, сапборды, набор для снорклинга
- Топливо и платные стоянки, страховка яхты
- Финальный клининг
Что не входит в цену
- Билеты до Даламана и обратно
- Доплата за 1-местное размещение (по запросу)
- Алкоголь
- Трансфер от/до аэропорта Даламан - €70 в одну сторону (для группы до 6 человек)
- Стоимость за 1 человека при 2-местном размещении: до 1 ноября 2025 - €1783, с 1 до 29 ноября 2025 - €1471