Наше путешествие начнётся в уютной гавани Гёджека — городе на юго-западе Турции, расположенном между Фетхие и Даламаном в провинции Мугла. Здесь вас встретят невысокие дома с черепичными крышами, зелёные сады, лазурное море и горные пейзажи. Это место будто создано для неспешных прогулок у воды.

По прибытии представитель компании встретит вас, проводит к яхте и познакомит с экипажем. После размещения на борту вы сможете прогуляться по центру Гёджека, заглянуть в сувенирные лавки, рестораны и бары на улице Тургут Озал — она особенно атмосферна вечером.

Первую ночь вы проведёте на яхте, стоящей на якоре в одной из бухт. Ужин на борту станет прекрасным началом морского путешествия.