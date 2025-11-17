В национальном парке Дальян находится знаменитый Черепаший пляж с белоснежным песком, куда морские черепахи Каретта-Каретта приплывают, чтобы сделать кладку яиц.
Коса пляжа образует лагуну, в которой с одной стороны солёная вода
Описание экскурсии🌿Индивидуальная Экскурсия в Дальян и Каунос из Дидима: Путешествие сквозь века! задевает душу – чтобы в нем чувствовалась магия Дальяна, дыхание древности, нежность черепах и озорство крабов, чтобы сердце замирало от желания там оказаться: Дальян – где время течет, как река, Где камни шепчут легенды, а волны смеются, Где черепахи Каретта дарят нам вечность, А голубые крабы танцуют на песке… Это не просто реклама – это **приглашение в маленькое чудо**, где каждый найдет свое: семья – волшебство, романтик – вдохновение, а искатель приключений – тайну. Если хотите короче, но с тем же трепетом: Дальян – здесь даже камни дышат историей, а море дарит сказку! Ну что, дрогнуло сердце? 😊 Идеально для: семей с детьми, любителей природы, ценителей истории, поклонников пляжного отдыха и искателей приключений! 🌎 Природное великолепие Дальяна Дальян – это *уникальный биосферный заповедник*, где сливаются пресные воды реки и соленые волны Средиземного моря. Здесь, среди *зарослей дикого камыша*, живут *цапли, черепахи Caretta Caretta* и даже редкие *голубые крабы*. 🔹 *Пляж Изтузу* – 5,5 км. золотого песка, где море остается *мелким и теплым*, идеально для детей. Это главное место гнездования черепах, поэтому пляж охраняется ЮНЕСКО! 🔹 *Грязелечебные источники* – природный *SPA-курорт* с минеральной глиной, которая омолаживает кожу и лечит суставы. 🔹 *Термальные воды Кёйджегиз* – целебные источники (+39°C), известные со времен Римской империи! 🏛 Тайны древнего Кауноса Когда-то здесь был великий *город Каунос*, основанный *сыном Аполлона*! Вы увидите: 🔹 *Скальные гробницы ликийских царей* (IV в. до н. э.) – загадочные фасады, вырубленные в скалах. По легенде, здесь похоронен царь *Каунос*, влюбленный в свою сестру… 🔹 *Руины античного города* – амфитеатр с видом на реку, римские бани, византийскую базилику и древнюю агору. 🔹 *Порт, ставший болотом* – из-за речных наносов море отступило, и Каунос потерял свое величие… 🍊 Вкус рая: еда как в сказке 🌿 *Завтрак в апельсиновом саду* – свежайшие оливки, домашние сыры, мед, яйца с травами и *сок прямо с дерева*! 🔥 *Обед на лодке* – рыба-гриль, котлеты по-деревенски, курица с дымком и салаты из *диких трав Дальяна*! 📌 *Совет: Возьмите купальник, головной убор и фотоаппарат – здесь каждый кадр как открытка! 💫 Дальян – это место, где оживают легенды, а природа дарит силу! Что вас ждёт? Экскурсия в Дальян Это не просто посещение Дальяна, небольшого городка в устье одноимённой реки, а плавание с черепахами каретта-каретта на золотом песчаном пляже Изтузу, ловля голубых крабов, прекрасные прогулки на лодке по реке Дальян, вкусный завтрак у апельсинового сада в доме местного жителя, вкусный обед с барбекю на лодке и неограниченное удовольствие. Это то, что мы называем Дальян! Регион знаменит своими целебными термальными грязями. Говорят, что благодаря грязевым ваннам можно омолодиться на 10 лет! Во время нашей экскурсии в Дальян из Дидима у вас будет отличная возможность испытать этот волшебный эффект на себе! Важная информация: Полезная информация для гостей; 1. Вам Нужны купальные костюмы и полотенца 2. Лучше взять с собой лосьон для загара и головную убор 3. Обед оплачивается дополнительно и может быть организован на лодке с барбекю или в любом ресторане. Чтобы заказать барбекю на лодке, сообщите нам об этом при бронировании тура. 4. Трансферы для 1-7 человек будут осуществляться на минивэне. 5. Трансферы для 8-15 человек будут осуществляться на микроавтобусе.
Выезд: Как раньше так лучше!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Дальян
- Королевские гробницы Кауноса
- Золотой песчаный пляж Изтузу
- Грязевые ванны
- Гранатовые сады
- Апельсиновые сады
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Катание на лодке
- Выходные билеты в пляж
- Выходные билеты на грязевую ванну
- Завтрак
Что не входит в цену
- Напитки
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Заканчивается в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд: Как раньше так лучше!
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Полезная информация для гостей
- 1. Вам Нужны купальные костюмы и полотенца
- 2. Лучше взять с собой лосьон для загара и головную убор
- 3. Обед оплачивается дополнительно и может быть организован на лодке с барбекю или в любом ресторане. Чтобы заказать барбекю на лодке, сообщите нам об этом при бронировании тура
- 4. Трансферы для 1-7 человек будут осуществляться на минивэне
- 5. Трансферы для 8-15 человек будут осуществляться на микроавтобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
