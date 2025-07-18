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Экскурсии в Дидиме
Найдено 1 экскурсия
в Дидиме
, цена €649. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная Экскурсия в Дальян - Весёлая Прогулка для Всей Семьи! €649
Начало:
Ваш отель
Расписание:
Выезд: Как раньше так лучше!
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
€649
за всё до 15 чел.
Забронируйте экскурсию в Дидиме на 2025 год, цены от €649. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь