Мои заказы

7 городов турецкой Месопотамии с комфортом

Побывать в «колыбели цивилизации», прокатиться по Евфрату и подняться на легендарную гору Немрут
Северную Месопотамию на юго-востоке Турции учёные называют колыбелью цивилизации: здесь появилась письменность, первые города и государства. Считается, что тут сошли на землю Адам и Ева и родился пророк Авраам.

Приглашаем познакомиться
читать дальшеуменьшить

с ценным наследием, рассмотреть древнейшую архитектуру и погрузиться в неизведанный мир Востока. Мы побываем в Газиантепе, Нусайбине, Адыямане, Шанлыурфе, Мардине, Диярбакыре и Мидьяте.

Вы увидите один из старейших мостов мира, исполинские статуи на горе Немрут, необычные дома-ульи, в которых до сих пор живут местные, и многое другое. Останавливаться будем в гостиницах 4-5* и колоритных бутик-отелях.

5
14 отзывов
7 городов турецкой Месопотамии с комфортом
7 городов турецкой Месопотамии с комфортом
7 городов турецкой Месопотамии с комфортом

Описание тура

Организационные детали

Приветствуются чаевые гидам и водителям: около 5€ с человека в день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Газиантеп

Встречаемся в аэропорту Газиантепа и заселяемся в отель. После знакомства с гидом у вас будет свободное время.

2 день

Экскурсия по городу Газиантеп

Отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка».

Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич». Зайдём и в «Панораму Газиантепа» — современный музей, посвящённый героической обороне города в 1920–1921 годах в период франко-турецкой войны. Экспозиция рассказывает о мужестве жителей, вставших на защиту своего города, за что Газиантеп получил почётное звание «Город-герой».

Экскурсия по городу ГазиантепЭкскурсия по городу ГазиантепЭкскурсия по городу ГазиантепЭкскурсия по городу ГазиантепЭкскурсия по городу Газиантеп
3 день

Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут

Утром отправимся в Адыяман (240 км). По прибытии вас ждёт 1,5-часовая прогулка на кораблике по реке Евфрат. Вы увидите современный затонувший город Халфети: под водой здесь дома, школы, мечеть. Осмотрим хорошо сохранившуюся римскую крепость Румкале и арочный мост Чендере, известный как один из старейших мостов в мире, который используется до сих пор.

Затем поднимемся на легендарную гору Немрут, на высоту 2150 метров над уровнем моря. Рассмотрим расположенные на ней исполинские статуи, стоящие на страже гробницы царя Антиоха — правителя древнего царства Комагена. После — размещение в отеле, отдых.

Адыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора НемрутАдыяман: водная прогулка по Евфрату, гора Немрут
4 день

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран

Сегодня переедем в Шанлыурфу (215 км) с богатой историей: некоторые учёные даже полагают, что где-то неподалёку жили Адам и Ева, а согласно еврейским и мусульманским традициям, Урфа считается местом рождения пророка Авраама.

Побываем в древнейшем храмовом комплексе Гёбекли-Тепе, возведённом 12 000 лет назад, который называют «нулевой точкой цивилизации» и «Турецким Стоунхенджем», хотя комплекс старше на целых 7000 лет. Посетим археологический музей, где выставлены артефакты и скульптуры из Гёбекли-Тепе. Увидим священный пруд с рыбами Балыклы-Гёль и пещеру пророка Авраама.

Осмотрим древний город Харран, бывший важным торговым и культурным центром Месопотамии и известный своими глиняными домиками-ульями. Харран — один из старейших городов мира, где происходили библейские события. Здесь жил Авраам, получил призвание от Бога и в возрасте 75 лет отправился на землю Ханаанскую (Палестину). Местное население по сей день живёт в домах-ульях, архитектура которых сохранилась на протяжении 3000 лет. Вечером — размещение в отеле.

Шанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город ХарранШанлыурфа: комплекс Гёбекли-Тепе, археологический музей, древний город Харран
5 день

Мардин и его достопримечательности

В этот день едем в Мардин (190 км). По прибытии отправимся на пешеходную экскурсию по городу, который тысячелетиями был важным торговым центром Верхней Месопотамии — здесь находили укрытие караваны, следовавшие по Великому шёлковому пути. А в 1960 году город взяло под охрану ЮНЕСКО. До Мардина такой чести была удостоена только Венеция!

Увидим медресе Касымие 13-14 века — исламскую школу, проработавшую почти 500 лет, вплоть до 1924 года. Здесь же осмотрим Суфийский фонтан, символизирующий течение человеческой жизни от рождения до смерти и после, а также дверной проём с удивительно сложной каменной резьбой.

Побываем у медресе Зинджирие, мечети Мардин-Улу — символа Мардина с резными куполом и минаретом.

Затем — свободное время и отдых в отеле.

Мардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательностиМардин и его достопримечательности
6 день

Экскурсия по Мидьяту и Нусайбину

Позавтракав, переедем в Мидьят (250 км). Побываем в монастыре Шафран, знаменитом пещерами в скалах, вырубленными монахами. Посетим древний заброшенный город Дара, основанный всего через 30 лет, после падения Древнего Рима.

Осмотрим Нусайбин — один из древнейших городов Месопотамии, расположенный на границе с Сирией, напротив Камышлы. Известен христианским и ассирийским наследием, школой святого Ефрема Сирина и ранними монастырями. Здесь сохранились руины древнего Низибиса, важного центра во времена Римско-персидских войн. Изучим старинный монастырь Мор Якуб, основанный святым Якубом Низибийским в 4 веке. Здесь действовала первая богословская школа, а богослужения веками проходили на арамейском языке. Монастырь отличается каменной архитектурой и остаётся важным духовным центром ассирийских христиан. Также осмотрим монастырь Мор-Габриэль, который непрерывно работает с 397 года, ежегодно принимая до 20 000 паломников.

Прогуляемся по исторической части Мидьята и полюбуемся восточной архитектурой, где над высокими стенами возвышаются величественные золотые дома с резными окнами и дверями. Затем — размещение в отеле, свободное время.

Экскурсия по Мидьяту и НусайбинуЭкскурсия по Мидьяту и НусайбинуЭкскурсия по Мидьяту и НусайбинуЭкскурсия по Мидьяту и НусайбинуЭкскурсия по Мидьяту и Нусайбину
7 день

Диярбакыр - сердце Восточной Анатолии

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию по Диярбакыру — древнему городу Восточной Анатолии, где сочетаются богатая история, колоритная архитектура и дух древнего Востока. Увидим мост Он Гёзлю Кёпрю из 10 арок. Он построен в эпоху Марванидов и признан символом города благодаря прочной базальтовой кладке и панораме долины.

Рассмотрим крепостные стены Диярбакыра, одной из крупнейших оборонительных систем мира — 5,8 км из чёрного базальта. С верхних площадок открывается вид на долину Тигра. Увидим одну из старейших мечетей Турции Улу Джами, построенную на месте византийской базилики. Встретится нам и Церковь Святого Георгия — каменное здание 1 века, отражающее христианскую историю региона.

Посетим базар 18 века — Хасан Паша Хан, где сегодня работают лавки с пряностями, ремесленными изделиями и сувенирами. Здесь можно попробовать кофе на песке. Пройдём под Четырёхногим минаретом — говорят, это приносит удачу.

Диярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной АнатолииДиярбакыр - сердце Восточной Анатолии
8 день

Окончание тура

Сегодня после завтрака вы отправитесь в аэропорт. Предоставим трансфер для рекомендованных рейсов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€1260
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы от аэропорта и в аэропорт
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Все экскурсии и входные билеты, указанные в программе
  • Профессиональный лицензированный русскоязычный гид
  • Помощь в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города в Газиантеп и из Диярбакыра
  • Обеды и напитки
  • Медицинская страховка (настоятельно рекомендуется)
  • 1-местное размещение - €50 за ночь с человека
  • Экскурсии и входные билеты вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Газиантеп, аэропорт, время встречи зависит от вашего рейса
Завершение: Диярбакыр, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Лютфи
Елена и Лютфи — ваша команда гидов в Газиантепе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 91 туриста
Здравствуйте! Нас зовут Елена и Лютфи, мы семейная команда гидов и организаторов путешествий по Турции. Много лет работаем в туризме, живём в стране, являемся её гражданами и знаем её не
читать дальшеуменьшить

только как профессионалы, но и как местные жители. Мы специализируемся на индивидуальных путешествиях и работе с мини-группами. Прежде чем предложить новый маршрут гостям, обязательно проходим его сами, проверяя логистику и все детали программы. Экскурсии проводят профессиональные лицензированные гиды, которые помогают не просто увидеть достопримечательности, а почувствовать дух места и понять его историю. Наша цель — показать вам другую Турцию: страну великих цивилизаций, древних городов, богатой истории и уникальной культуры. Будем рады стать вашими проводниками в мир настоящей Турции!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Ребята, это просто пушка-бомба!
Я хочу выразить огромную благодарность Елене и Лютфи за то, что они заставили меня поверить в чудеса. Эта невероятная энергичная пара провела ошеломительную экскурсию по тем уголкам
читать дальшеуменьшить

Турции о которых я мечтала.
Прекрасная подача материала, комфортное размещение(номера при переездах были лучше пятизвездочного отеля в который мы переехали в Анталии после завершения экскурсии). Комфортный автобус. Абсолютное спокойствие и ощущение безопасности. Остается только кайфовать и наслаждаться отпуском.
Как и заявлено в программе -никаких доплат.
Небольшие траты были на обедах во вкусных кафе, ресторанах и на сувениры конечно.

Я в полном восторге! Надо повторить)

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ноябрьская поездка по маршруту «Месопотамия – колыбель цивилизаций» оказалась очень насыщенной и была заботливо спланирована Еленой и Люфти. Вся команда проявила высокий уровень профессионализма и дружелюбие.

Проживание было комфортным: в Стамбуле
читать дальшеуменьшить

и Газиантепе были отели с бассейнами и СПА, и всегда вкусными и сытными завтраками. Особенно запомнился небольшой отель у подножия Немрута, окружённый живописной природой.

Каждый день путешествия открывал что-то новое: в Газиантепе мы посетили музей мозаик Зеугмы и исторический музей с экспозицией, посвящённой обороне города. На следующий день совершили прогулку по Евфрату на лодке, а вечером посетили курган Каракуш и древний мост Чендере.

Самым ярким моментом стал подъём на Немрут для встречи рассвета — это впечатление останется надолго. После этого мы осмотрели Гебекли Тепе и познакомились с археологической коллекцией Шанлыурфы.

Мардин удивил своей атмосферой и старинными мечетями. Оттуда была интересная экскурсия в Шафрановый монастырь, монастырь Мор Габриэль, древний город Дара и старинную цистерну. Также запомнился небольшой уютный городок Мидьят.

Обеды проходили в живописных местах — Елена и Люфти всегда выбирали рестораны с потрясающими видами. Особенно понравились заведения в Стамбуле с видом на Голубую мечеть и один необычный ресторан на воде во время поездки из Мардина.

Без сомнений рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть Месопотамию с её уникальными памятниками и красивыми пейзажами! 🌅

Вам был полезен этот отзыв?
Р
В начале ноября мы с мужем отправились в путешествие по Месопотамии вместе с Еленой и Лютфи. Сразу после поездки сложно было выразить все впечатления, но потом, пересматривая фото и рассказывая
читать дальшеуменьшить

друзьям, я поняла, насколько насыщенной и запоминающейся была эта неделя. Программа очень хорошо организована — не было ощущения спешки, при этом удалось посмотреть огромное количество интересных мест. Мне нравятся динамичные туры, но обычно не хватает времени на фотографии, а здесь всё было сбалансировано идеально. Хочется поблагодарить наших сопровождающих: Лена всегда была рядом, помогала с переводом и фотографированием, когда муж устал, а Лютфи мастерски доносил информацию, даже в больших объёмах всё легко усваивалось. Очень приятно было путешествовать с такой командой! Мы обязательно будем следить за новыми маршрутами.

Вам был полезен этот отзыв?
В
Эта неделя запомниться надолго. Огромное спасибо вам, кто всё это организовал. Маршрут получился насыщенным и продуманным, отели по пути были супер комфортные. Понравился новый минивен — очень комфортно было в дороге. Ещё особое спасибо за интересные и живые рассказы гида! Каждый день был расписан буквально по минутам, просто не давал расслабиться (в хорошем смысле!) и скучать))
Вам был полезен этот отзыв?
О
С улыбкой вспоминается удивительная неделя словно сказка. Побывав там, где зародилась цивилизация, совсем не хотелось обратно в привычный мир возвращаться. Бродили между реками Евфрат и Тигр, гуляли по старинным улочкам
читать дальшеуменьшить

Мардина, опускались в пещеру Адама, кормили священных карпов в Шанлыурфа. Спустились в древние цистерны города Дара, побывали в монастыре Мор Габриэль, не пропустили и Гебекли Тепе — ту самую точку, с которой все началось. Считать, сколько всего увидели — сложно! Но главное в поездке — сопровождение гида. Огромное спасибо нашему знатоку истории и тайн — настоящему ходячему справочнику с отменным чувством юмора! Особая благодарность всем участникам женской компании, и конечно же экскурсоводу и его супруге — все прошло четко, слаженно и очень интересно! Надеюсь на новые путешествия вместе!

Вам был полезен этот отзыв?
С
Хочу сказать большое спасибо организаторам этого потрясающего путешествия! Было и познавательно и очень вкусно, причем не только в плане еды, но и эмоций:) Впечатления от поездки просто на высшем уровне!
читать дальшеуменьшить

Ведущие отлично разбираются в истории Турции — от далекой древности до наших дней — и с удовольствием делятся этими знаниями с нами. Они такие замечательные люди, что хотелось бы, чтобы они были просто моими друзьями. Тур продуманный, гостиницы удобные, автобус комфортный, места интересные. Атмосфера во время всего тура тоже была очень дружелюбная и уютная. Спасибо огромное! Если вам близка история и хочется получить море ярких впечатлений от того, что сделали люди за историю цивилизации, этот тур точно стоит посетить!

Вам был полезен этот отзыв?
€1260 за человека