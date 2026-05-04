Отправимся на экскурсию по городу, который находится на пересечении Месопотамии и Средиземного моря и является местом, где встречаются различные цивилизации, культуры и религии.

Побываем в Музее мозаики. Осмотрим экспонаты Римской эпохи и главный символ музея — фрагмент одной из мозаик «Цыганка».

Заглянем на рынок Бакырджилар, входящий в пятёрку крупнейших исторических базаров Турции, и полюбуемся изделиями мастеров по меди. Следующим посетим рынок Алмаджы, старейший в Газиантепе. Тут продают специи, местные продукты и сувениры.

В историческом кафе, открытом с 1635 года, вы сможете попробовать знаменитый кофе «Мененгич». Зайдём и в «Панораму Газиантепа» — современный музей, посвящённый героической обороне города в 1920–1921 годах в период франко-турецкой войны. Экспозиция рассказывает о мужестве жителей, вставших на защиту своего города, за что Газиантеп получил почётное звание «Город-герой».