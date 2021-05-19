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Полезная информация о Хаккари

Что нужно знать о Хаккари: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хаккари
08:2627
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаХаккари
По-английскиHakkari
Столица регионаХаккари является столицей региона
Население города77 699 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 697 м. от уровня моря

Где находится Хаккари на карте

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