Полезная информация о Хаккари
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Местное время в Хаккари
08:2627
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Хаккари
|По-английски
|Hakkari
|Столица региона
|Хаккари является столицей региона
|Население города
|77 699 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 697 м. от уровня моря