Описание тура
Путешествие по самым красивым регионам Турции — от морского побережья Анталии до сказочной Каппадокии и белых террас Памуккале.
Вы увидите древние города, вулканические долины, купите вино у местных виноделов и встретите рассвет под куполом воздушного шара.
Всё продумано: комфортные отели 45, трансферы, гид-историк, экскурсии и вечерние прогулки.
Программа тура по дням
Прилет в Анталию
Добро пожаловать в солнечную Турцию! Прилёт в Анталию — город, где даже зимой пахнет солью и апельсинами.
Вас встретят в аэропорту и разместят в уютном отеле. Свободное время для адаптации и прогулки по приморской набережной.
Вечером — прогулка по старому городу: белые каменные дома, апельсиновые деревья во дворах, звуки азана и ароматы кофе.
Уютный ужин, знакомство с группой, настрой на путешествие.
Спать ложимся пораньше, завтра рано вставать!
Утро в Анталии и переезд в Каппадокию
Ранний выезд (около 08:00), завтрак и дорога через центральную Анатолию — древний путь караванов, соединявший Восток и Запад.
Пейзаж за окном постепенно меняется: море остаётся позади, впереди — степи, холмы, а затем — каменные долины.
По пути — остановка у Kervansaray, старинного караван-сарая Xiii века. Когда-то здесь путники и торговцы находили приют и защиту.
Краткий осмотр, возможность сделать фото и почувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути.
Далее — посещение одного из знаменитых подземных городов Каппадокии (входит в программу): сеть туннелей, древние храмы и жилые залы, уходящие вглубь земли на несколько этажей.
К вечеру (18:00) — прибытие в отель, заселение, ужин, отдых.
В рамках программы Министерства культуры и туризма Турции — визит в гончарную мастерскую Аваноса и местные лавки с фисташками, чаями и семечками — вкус Турции на память. дз0бю
Каппадокия: долины и история
Рассвет над Каппадокией — зрелище, которое невозможно забыть.
По желанию — полёт на воздушных шарах, когда сотни куполов поднимаются над долинами и рассветное солнце окрашивает скалы в розовое золото.
После завтрака — насыщенная экскурсия:
крепости Учхисар и Ортахисар — лучшие смотровые площадки региона;
Долина Голубей — мягкие скальные формы и панорама на Гёреме;
музей под открытым небом Гёреме, где высеченные в скалах церкви хранят фрески византийской эпохи.
После обеда — свободное время для прогулок, покупки сувениров или отдыха в отеле.
Вечером — по желанию ужин и шоу Турецкая ночь: танцы, музыка, атмосфера восточного праздника.
Переезд в Памуккале
После завтрака — возможность повторного полёта на шарах или утреннего сафари.
Далее — долгий, но живописный переезд в Памуккале (около 615 км).
По дороге — остановки для фото и обеда.
К вечеру — прибытие, размещение в отеле с термальными источниками.
После дороги — купание в бассейнах с минеральной водой, ужин и отдых под звёздами.
Памуккале: террасы и древние города
После завтрака — экскурсия по Хлопковому замку — белоснежным террасам Памуккале, где горячие источники образуют фантастические каскады.
Рядом — древний город Хиераполис: античный театр, руины терм и священный источник Клеопатры.
Вход в природный комплекс оплачивается отдельно в кассе парка.
Во второй половине дня — культурно-познавательные визиты в рамках программы Министерства туризма:
текстильный центр — легендарный турецкий хлопок и изделия ручной работы;
галерея оникса — натуральные камни и резьба по камню;
винный погреб — дегустация вин региона Денизли.
Вечером — возвращение в отель, ужин и отдых.
Каш, Мира, Кемер: море и дыхание Средиземноморья
Ранний выезд на побережье.
Первая остановка — Kaш, живописный прибрежный город с белыми домами, гаванью и уютными улочками. Прогулка у моря, возможность отправиться на морскую прогулку по заливам (по желанию).
Далее — переезд в Миру (Демре) — древний город Ликии, родину святого Николая. Осмотр амфитеатра, ликийских гробниц, визит в церковь Николая Чудотворца (по желанию).
К вечеру — прибытие в Кемер, заселение в отель, ужин, отдых.
Анталия: финал под шум водопадов
Возвращение в Анталию. Обзорная экскурсия: водопад Дюден, старый город Kaleii, местные рынки и торговые центры.
В рамках программы Министерства культуры и туризма Турции предусмотрены краткие визиты в:
кожаную фабрику;
ювелирный центр;
центр традиционной китайской медицины;
аптеку с натуральными средствами.
Вечером — размещение в отеле, ужин и прощальный вечер у моря.
Отъезд
Завтрак, трансфер в аэропорт.
Финальная чашка турецкого чая, апельсиновый аромат и обещание — вернуться.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 4 и 5 звезд по маршруту (двухместное размещение)
- Завтраки в отелях
- Все переезды и трансферы по программе
- Экскурсионная программа с русскоязычным гидом
- Входные билеты в подземный город Каппадокии и другие объекты, указанные в программе
- Медицинская страховка
- Организационная поддержка и круглосуточная связь с координатором
Что не входит в цену
- Авиаперелёт (помогаем с подбором и бронированием)
- Обеды и ужины
- Вход в Kervansaray (2,5 евро)
- Вход в природный комплекс Памуккале (оплата на месте - (30 евро)
- Дополнительные экскурсии и активности: полёт на воздушных шарах, морская прогулка на кораблике, хамам, джип-сафари, вход в церковь Николая Чудотворца и другие мероприятия
- Личные расходы: напитки, сувениры, чаевые
- Одинарное размещение - по запросу, с доплатой
Пожелания к путешественнику
Берите с собой хорошее настроение, удобную обувь и немного места в чемодане — сувениры найдут вас сами!
Шляпа, солнцезащитные очки и лёгкий свитер пригодятся в любое время года.
А ещё — капельку терпения и любопытства: Турция любит тех, кто не спешит и умеет удивляться.