Турция: там, где зима пахнет апельсинами - от моря и до гор за 8 дней

Путешествие по самым красивым регионам Турции
Описание тура

Путешествие по самым красивым регионам Турции — от морского побережья Анталии до сказочной Каппадокии и белых террас Памуккале.

Вы увидите древние города, вулканические долины, купите вино у местных виноделов и встретите рассвет под куполом воздушного шара.

Всё продумано: комфортные отели 45, трансферы, гид-историк, экскурсии и вечерние прогулки.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Анталию

Добро пожаловать в солнечную Турцию! Прилёт в Анталию — город, где даже зимой пахнет солью и апельсинами.

Вас встретят в аэропорту и разместят в уютном отеле. Свободное время для адаптации и прогулки по приморской набережной.

Вечером — прогулка по старому городу: белые каменные дома, апельсиновые деревья во дворах, звуки азана и ароматы кофе.

Уютный ужин, знакомство с группой, настрой на путешествие.

Спать ложимся пораньше, завтра рано вставать!

2 день

Утро в Анталии и переезд в Каппадокию

Ранний выезд (около 08:00), завтрак и дорога через центральную Анатолию — древний путь караванов, соединявший Восток и Запад.

Пейзаж за окном постепенно меняется: море остаётся позади, впереди — степи, холмы, а затем — каменные долины.

По пути — остановка у Kervansaray, старинного караван-сарая Xiii века. Когда-то здесь путники и торговцы находили приют и защиту.

Краткий осмотр, возможность сделать фото и почувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути.

Далее — посещение одного из знаменитых подземных городов Каппадокии (входит в программу): сеть туннелей, древние храмы и жилые залы, уходящие вглубь земли на несколько этажей.

К вечеру (18:00) — прибытие в отель, заселение, ужин, отдых.

В рамках программы Министерства культуры и туризма Турции — визит в гончарную мастерскую Аваноса и местные лавки с фисташками, чаями и семечками — вкус Турции на память. дз0бю

3 день

Каппадокия: долины и история

Рассвет над Каппадокией — зрелище, которое невозможно забыть.

По желанию — полёт на воздушных шарах, когда сотни куполов поднимаются над долинами и рассветное солнце окрашивает скалы в розовое золото.

После завтрака — насыщенная экскурсия:

  • крепости Учхисар и Ортахисар — лучшие смотровые площадки региона;

  • Долина Голубей — мягкие скальные формы и панорама на Гёреме;

  • музей под открытым небом Гёреме, где высеченные в скалах церкви хранят фрески византийской эпохи.

После обеда — свободное время для прогулок, покупки сувениров или отдыха в отеле.

Вечером — по желанию ужин и шоу Турецкая ночь: танцы, музыка, атмосфера восточного праздника.

4 день

Переезд в Памуккале

После завтрака — возможность повторного полёта на шарах или утреннего сафари.

Далее — долгий, но живописный переезд в Памуккале (около 615 км).

По дороге — остановки для фото и обеда.

К вечеру — прибытие, размещение в отеле с термальными источниками.

После дороги — купание в бассейнах с минеральной водой, ужин и отдых под звёздами.

5 день

Памуккале: террасы и древние города

После завтрака — экскурсия по Хлопковому замку — белоснежным террасам Памуккале, где горячие источники образуют фантастические каскады.

Рядом — древний город Хиераполис: античный театр, руины терм и священный источник Клеопатры.

Вход в природный комплекс оплачивается отдельно в кассе парка.

Во второй половине дня — культурно-познавательные визиты в рамках программы Министерства туризма:

  • текстильный центр — легендарный турецкий хлопок и изделия ручной работы;

  • галерея оникса — натуральные камни и резьба по камню;

  • винный погреб — дегустация вин региона Денизли.

Вечером — возвращение в отель, ужин и отдых.

6 день

Каш, Мира, Кемер: море и дыхание Средиземноморья

Ранний выезд на побережье.

Первая остановка — Kaш, живописный прибрежный город с белыми домами, гаванью и уютными улочками. Прогулка у моря, возможность отправиться на морскую прогулку по заливам (по желанию).

Далее — переезд в Миру (Демре) — древний город Ликии, родину святого Николая. Осмотр амфитеатра, ликийских гробниц, визит в церковь Николая Чудотворца (по желанию).

К вечеру — прибытие в Кемер, заселение в отель, ужин, отдых.

7 день

Анталия: финал под шум водопадов

Возвращение в Анталию. Обзорная экскурсия: водопад Дюден, старый город Kaleii, местные рынки и торговые центры.

В рамках программы Министерства культуры и туризма Турции предусмотрены краткие визиты в:

  • кожаную фабрику;

  • ювелирный центр;

  • центр традиционной китайской медицины;

  • аптеку с натуральными средствами.

Вечером — размещение в отеле, ужин и прощальный вечер у моря.

8 день

Отъезд

Завтрак, трансфер в аэропорт.

Финальная чашка турецкого чая, апельсиновый аромат и обещание — вернуться.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 4 и 5 звезд по маршруту (двухместное размещение)
  • Завтраки в отелях
  • Все переезды и трансферы по программе
  • Экскурсионная программа с русскоязычным гидом
  • Входные билеты в подземный город Каппадокии и другие объекты, указанные в программе
  • Медицинская страховка
  • Организационная поддержка и круглосуточная связь с координатором
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт (помогаем с подбором и бронированием)
  • Обеды и ужины
  • Вход в Kervansaray (2,5 евро)
  • Вход в природный комплекс Памуккале (оплата на месте - (30 евро)
  • Дополнительные экскурсии и активности: полёт на воздушных шарах, морская прогулка на кораблике, хамам, джип-сафари, вход в церковь Николая Чудотворца и другие мероприятия
  • Личные расходы: напитки, сувениры, чаевые
  • Одинарное размещение - по запросу, с доплатой
Пожелания к путешественнику

Берите с собой хорошее настроение, удобную обувь и немного места в чемодане — сувениры найдут вас сами!

Шляпа, солнцезащитные очки и лёгкий свитер пригодятся в любое время года.

А ещё — капельку терпения и любопытства: Турция любит тех, кто не спешит и умеет удивляться.

Визы
Виза ставится по приезду в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Всем привет, меня зовут Елена. Я несу в мир радость и трансформацию через путешествия. Уже более 15 лет я занимаюсь организацией отдыха - от авторских туров и деловых поездок, до
читать дальше

корпоративных выездов и трансформационных ретритов международного формата. Мой опыт в путешествиях и собственном бизнесе: - 50 стран мира, которые посетила - 13 лет в собственном международном деле - с 2015 года свое туристическое агентство, с 2018 партнер в агентстве деловых путешествий Отправила на отдых уже больше 1000 довольных туристов. Организовала более 20 корпоративных выездов и деловых поездок. В свете нынешней ситуации от моих постоянных клиентов стали поступать запросы на релокацию бизнесов в другие страны. Таким образом, у нас открыто новое направление, которое мы сейчас активно реализуем.

