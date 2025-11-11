1 день

Прилет в Анталию

Добро пожаловать в солнечную Турцию! Прилёт в Анталию — город, где даже зимой пахнет солью и апельсинами.

Вас встретят в аэропорту и разместят в уютном отеле. Свободное время для адаптации и прогулки по приморской набережной.

Вечером — прогулка по старому городу: белые каменные дома, апельсиновые деревья во дворах, звуки азана и ароматы кофе.

Уютный ужин, знакомство с группой, настрой на путешествие.

Спать ложимся пораньше, завтра рано вставать!

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086