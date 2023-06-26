Увидеть сотни воздушных шаров на рассвете и устроить профессиональную фотосессию
Гёреме
4 мая
7 мая
11 мая
18 мая
75 000₽ за человека
Что посмотреть в Каппадокии на экскурсиях?
Туристы посещают Каппадокию ради неповторимого пейзажа, природных скульптур, древних подземных городов. Природу этого региона часто называют инопланетной из-за скал, долин необычных форм. В нашем каталоге собраны самые лучшие экскурсии, зрелищные направления, которые можно посетить. Передвигаются между достопримечательностями обычно пешком, на автобусах или самостоятельно на машине.
Для желающих прикоснуться к истокам христианской культуры в Каппадокии найдется множество древних храмов и монастырских комплексов. Ежегодно сюда устраивают паломнические туры
Местные экскурсоводы
Каппадокия – уникальная область, состоящая в основном из долин и скальных городов. Несмотря на то, что многие долины имеют на входе карты с обозначение главных достопримечательностей, посещение в компании гидов позволит найти самые интересные места или скрытые подходы к некоторым объектам. Купить интересные экскурсии по лучшей цене, выбрать гида по отзывам и забронировать дату посещения вы можете у нас на сайте, выбирайте нужную категорию или посмотрите на список предложений выше
Мое путешествие было в период 30 апреля по 4 мая, за столь короткое время я успела побывать и в Каппадокии и в Стамбуле. Программа, составленная Ольгой была достаточно насыщенной, но всё же у меня было и время для отдыха и личных дел. За это время у меня было 2 фотосессии, могло быть больше, если бы я не простыла. Я посетила в Каппадокии Долины, Поземный город и ещё несколько локаций. Самое незабываемое утро - это фотосессия на фоне шаров, даже ранний подъем не смазал эмоции. Так получилось, что тур для меня был индивидуальным. ОЛьга меня везде сопровождала, если она была не со мной, то всё было организовано, мне не пришлось самой продумывать маршруты. Это очень большой плюс. Также ОЛьга помогла мне с поиском билетов для внутреннего перелета. После пребывания в Каппадокии, мы отправились в Стамбул. В Стамбуле ОЛьга показала мне самые известные достопримечательности, мы гуляли, фотографировались, знакомились с местной кухней. Удобно ещё и то, что благодаря ОЛьге не было проблем с коммуникацией, так как турецкий я не знаю, а английский не все знают в Турции. На время путешествия нам удалось подружиться, она открытый, общительный человек. В целом я довольна поездкой, получила много впечатлений и эмоций, еще и в приятной компании! Было ощущение, что я путешествую с подругой!
Спасибо огромное Оленьке за сказочное путешествие, за исполнение мечты, за сотни прекрасных фотографий 👌🥰Забронировали тур ещё до ковида,поехали только в октябре 2022,Оля всегда была с нами на связи, маршрут, экскурсии, локации всё продумано до мелочей, а отели вообще сказка, в Каппадокии мы жили как принцессы, а какие виды. В Стамбуле жили в самом центре, Оля на связи 24/7. До сих пор общаемся, всем, всем рекомендовала и рекомендую ехать в тур с Ольгой,окутала нас заботой,расслабитесь, и будете только получать удовольствие от прекрасных пейзажей, от красоты Стамбула.
Мне все очень понравилось! Успела полетать на шаре, побывать на экскурсии и получить классные профессиональные фотографии, которым обзавидовались подруги и восхитилась мужская половина))) любые вопросы в туре быстро решались. И все выше перечисленное благодаря организатору. Я осталась очень довольна и получила массу впечатлений в таком необычном месте!
Ответы на вопросы от путешественников по Каппадокии
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Сейчас в Каппадокии можно забронировать 3 тура от $460 до $75 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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