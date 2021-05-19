Всё о Карамане

Полезная информация о Карамане

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Местное время в Карамане
08:2639
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаКараман
По-английскиKaraman
Столица регионаКараман является столицей региона
Население города120 399 чел.
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота1 037 м. от уровня моря

Где находится Караман на карте

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