Полезная информация о Карамане
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Местное время в Карамане
08:2639
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Караман
|По-английски
|Karaman
|Столица региона
|Караман является столицей региона
|Население города
|120 399 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|1 037 м. от уровня моря