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Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Манавгата

С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Мы отвезём вас на ночное шоу The Land of Legends — одно из самых впечатляющих развлечений Турции! После захода солнца весь комплекс превращается в ожившую сказку: световые эффекты, завораживающая музыка, красочные танцы, парад фантастических героев создают по-настоящему магическое настроение. Такое нельзя пропускать!
5
2 отзыва
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Манавгата
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Манавгата
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Манавгата

Описание трансфер

Обратите внимание: формат поездки — не экскурсия, а трансфер в парк: он не предполагает сопровождения гида.

Мы заберём вас прямо из отеля в Манавгате и после шоу безопасно доставим обратно. Вам не нужно беспокоиться о дороге — просто наслаждайтесь впечатлениями.

В парке Land of Legends вы увидите незабываемое водно-световое шоу, яркие выступления артистов и уникальные проекты, которые проводятся только здесь. Каждый момент в шоу продуман до мелочей, чтобы подарить вам чувство праздника и восторга!

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных микроавтобусах Mercedes или Volkswagen
  • Билет на шоу входит в стоимость
  • Дорога в парк занимает от 20 мин до 90 мин, в зависимости от местонахождения вашего отеля
  • Вас отвезёт опытный водитель из нашей команды

ежедневно в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость трансфер

ТарифСтоимость
Участник€12
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из отеля в Манавгате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саит
Саит — ваша команда гидов в Манавгате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 179 туристов
Я много лет проживаю в Анталье и профессионально занимаюсь трансферными услугами. Вместе с командой опытных водителей организую поездки в The Land of Legends. В нашем распоряжении — собственный парк VIP-автомобилей Mercedes и Volkswagen.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Клюева
Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель и привезли туда же. Были на месте без пяти 20, назад отъехали в 23:00.
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Для того, чтобы посетить несколько магазинов, поужинать и поделать фото/видео - времени предостаточно. (на территории парка есть Макдоналдс, расплатиться в нем и в самом парке можно через сбп, если это кому-то важно)

Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель
Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель
Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель
Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель
Все супер. Организатор связался с нами на трипстере и в WhatsApp. Забрали от входа в отель
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М
все четко. забрали у отеля, привезли на шоу, проводили до входа, отвезли в отель.
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-20%
до 14 августа
€12 за человека