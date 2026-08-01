Групповая
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Mersin
€30 за человека
Групповая
Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Мерсин
€30 за человека
Групповая
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Начало: Мерсин
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€25 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мерсину
Самые популярные экскурсии в Мерсине
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