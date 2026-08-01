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Экскурсии в Мерсине

Найдено 3 экскурсии в Мерсине, цены от €25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
На лодке
9 часов
Групповая
Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Mersin
€30 за человека
Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»
На лодке
9 часов
Групповая
Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»
Начало: Мерсин
€30 за человека
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Круизы
9 часов
Групповая
Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине
Начало: Мерсин
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€25 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Мерсину

Самые популярные экскурсии в Мерсине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Жемчужина Средиземноморья: тур на лодке «Çoban Yıldızı»;
  2. Тур по Средиземному морю на лодке «Çoban Yıldızı»;
  3. Пиратская яхта - морской круиз в Мерсине.
Сколько стоит экскурсия по Мерсину в августе 2026
Сейчас в Мерсине можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 30.
Забронируйте экскурсию в Мерсине на 2026 год, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь