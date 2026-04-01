Ранним утром желающие смогут полетать на воздушном шаре или подняться на смотровую площадку, чтобы понаблюдать за запуском аэростатов на рассвете. После завтрака поедем на панораму Эсентепе, а затем — к скальной крепости Учхисар. Прогуляемся у её подножия и посетим пещерный дом, где увидим, как люди жили прямо внутри скал.

Далее спустимся в подземный город Каймаклы по комфортному маршруту — осмотрим ключевые залы и уровни, не заходя в самые узкие ходы. После обеда в Гёреме заедем на смотровую долины Любви и завершим день в пещерном поселении Чавушин с живописным видом на Розовую долину.