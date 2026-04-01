Мы пройдёмся по долине Любви, посмотрим, как закатные лучи окрашивают невероятный ландшафт Розовой
Описание тура
Организационные детали
Тур начинается в Каппадокии, необходимы билеты до Кайсери или Невшехира.
Рекомендуется прилёт в первой половине первого дня и вылет не раньше второй половины последнего дня.
Организатор помогает с подбором оптимальных рейсов и стыковок.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Гёреме, размещение в отеле, приветственный ужин
Вы прилетите в Кайсери или Невшехир, мы встретим вас в аэропорту и организуем трансфер в Гёреме. После размещения в отеле будет время отдохнуть, освоиться и сделать первые снимки фантастических скал прямо из окна. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся и обсудим предстоящий маршрут и программу.
Воздушные шары, панорамы и подземные тайны
Ранним утром желающие смогут полетать на воздушном шаре или подняться на смотровую площадку, чтобы понаблюдать за запуском аэростатов на рассвете. После завтрака поедем на панораму Эсентепе, а затем — к скальной крепости Учхисар. Прогуляемся у её подножия и посетим пещерный дом, где увидим, как люди жили прямо внутри скал.
Далее спустимся в подземный город Каймаклы по комфортному маршруту — осмотрим ключевые залы и уровни, не заходя в самые узкие ходы. После обеда в Гёреме заедем на смотровую долины Любви и завершим день в пещерном поселении Чавушин с живописным видом на Розовую долину.
Долины Пашабаг и Воображения, Мустафапаша и караван-сарай, гончарная мастерская в Аваносе
Утром отправимся в долину Пашабаг. Прогуляемся среди знаменитых скал-«грибов», сделаем красивые фотографии и поговорим о том, как ветер и время создали эти формы без участия архитекторов. Затем вас ждёт панорама долины Воображения: здесь каждая скала напоминает животное или сказочного персонажа — включим фантазию и будем искать «верблюдов» и «динозавров».
После обеда поедем в греческое поселение Мустафапаша с каменными особняками и тихими улочками, заедем в караван-сарай Сарухан 13 века, чтобы прочувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути, и завершим день в Аваносе — городе гончаров. Здесь заглянем в мастерскую, где желающие смогут попробовать поработать за гончарным кругом.
Свободное утро, завершение тура
Утром у вас будет свободное время: можно ещё раз пройтись по долинам, выпить кофе на террасе с видом на скалы или вернуться на понравившуюся смотровую площадку, сделать покупки на память о Каппадокии: керамику, сладости и местное вино. После — сбор вещей и трансфер в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$900
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды по программе
- Все трансферы и транспорт по программе
- Все экскурсии и входные билеты по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим лицензированным гидом
- Организационная поддержка на месте (консультации по шарам, хаммаму, фотосессиям и др.)
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до города старта и обратно
- Ужины, напитки, десерты, уличная еда - 2000-4000 ₽ в день
- Полёт на воздушном шаре - $150-450
- Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽