Каппадокия в мини-группе: долины, подземный город и гончарная мастерская

Полюбоваться причудливыми скалами и воздушными шарами и пожить в пещерном отеле
Отправляемся на другую планету! Вас ждут фантастические виды, панорамы Эсентепе и Учхисара, пещерные дома и подземный город Каймаклы.

Мы пройдёмся по долине Любви, посмотрим, как закатные лучи окрашивают невероятный ландшафт Розовой
долины, увидим сказочные «грибы» долины Пашабаг и включим фантазию в долине Воображения.

Заглянем в греческое поселение Мустафапаша с каменными особняками и тихими улочками, караван-сарай Сарухан 13 века и город гончаров. А желающие смогут полетать на рассвете на воздушном шаре и поработать за гончарным кругом.

Описание тура

Организационные детали

Тур начинается в Каппадокии, необходимы билеты до Кайсери или Невшехира.
Рекомендуется прилёт в первой половине первого дня и вылет не раньше второй половины последнего дня.
Организатор помогает с подбором оптимальных рейсов и стыковок.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Гёреме, размещение в отеле, приветственный ужин

Вы прилетите в Кайсери или Невшехир, мы встретим вас в аэропорту и организуем трансфер в Гёреме. После размещения в отеле будет время отдохнуть, освоиться и сделать первые снимки фантастических скал прямо из окна. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся и обсудим предстоящий маршрут и программу.

2 день

Воздушные шары, панорамы и подземные тайны

Ранним утром желающие смогут полетать на воздушном шаре или подняться на смотровую площадку, чтобы понаблюдать за запуском аэростатов на рассвете. После завтрака поедем на панораму Эсентепе, а затем — к скальной крепости Учхисар. Прогуляемся у её подножия и посетим пещерный дом, где увидим, как люди жили прямо внутри скал.

Далее спустимся в подземный город Каймаклы по комфортному маршруту — осмотрим ключевые залы и уровни, не заходя в самые узкие ходы. После обеда в Гёреме заедем на смотровую долины Любви и завершим день в пещерном поселении Чавушин с живописным видом на Розовую долину.

3 день

Долины Пашабаг и Воображения, Мустафапаша и караван-сарай, гончарная мастерская в Аваносе

Утром отправимся в долину Пашабаг. Прогуляемся среди знаменитых скал-«грибов», сделаем красивые фотографии и поговорим о том, как ветер и время создали эти формы без участия архитекторов. Затем вас ждёт панорама долины Воображения: здесь каждая скала напоминает животное или сказочного персонажа — включим фантазию и будем искать «верблюдов» и «динозавров».

После обеда поедем в греческое поселение Мустафапаша с каменными особняками и тихими улочками, заедем в караван-сарай Сарухан 13 века, чтобы прочувствовать атмосферу Великого Шёлкового пути, и завершим день в Аваносе — городе гончаров. Здесь заглянем в мастерскую, где желающие смогут попробовать поработать за гончарным кругом.

4 день

Свободное утро, завершение тура

Утром у вас будет свободное время: можно ещё раз пройтись по долинам, выпить кофе на террасе с видом на скалы или вернуться на понравившуюся смотровую площадку, сделать покупки на память о Каппадокии: керамику, сладости и местное вино. После — сбор вещей и трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды по программе
  • Все трансферы и транспорт по программе
  • Все экскурсии и входные билеты по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим лицензированным гидом
  • Организационная поддержка на месте (консультации по шарам, хаммаму, фотосессиям и др.)
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт до города старта и обратно
  • Ужины, напитки, десерты, уличная еда - 2000-4000 ₽ в день
  • Полёт на воздушном шаре - $150-450
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Гёреме, 19:00
Завершение: Гёреме, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Невшехире
Провела экскурсии для 16 туристов
Больше 5 лет показываю путешественникам красоты Северного Кавказа и Стамбула. Влюблю вас в горы или покажу Стамбул таким многогранным, каким вижу его я! Присоединяйтесь! Также буду рада организовать индивидуальный формат тура от трёх человек (любые даты).

