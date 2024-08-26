Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии

Увидеть «дымоходы фей», спуститься в подземный город и встретить невероятный закат
Отправляемся в путешествие за инопланетными пейзажами, сказочными локациями и эффектными кадрами.

Мы позаботились о том, чтобы из поездки вы вернулись с морем контента для всех соцсетей, поэтому побываем на лучших смотровых
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площадках в долинах Гёреме, заберёмся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости и прогуляемся среди живописных виноградников.

А ещё посетим долину Голубей, заглянем в гончарную мастерскую, пройдёмся по каньону Ихлара и увидим высеченную в скале мечеть.

Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Путешествие на другую планету: тур по главным местам Каппадокии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.

Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.

С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.

Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.

Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах

Проживание. Будем жить в комфортабельном бутик-отеле, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.

Дети. Участие возможно с 7 лет.

Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас вечером в аэропорту Невшехира или Кайсери и отвезём в отель в Каппадокии.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Долина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме

В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.

Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше.

Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому мы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.

Затем вас ждёт несложная прогулка в окрестностях Гёреме. Будем наблюдать за бытом местных жителей, любоваться скальными громадами и старинными церквушками. Вечером проводим закат с видом на долину.

Долина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи ГёремеДолина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме
3 день

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь

Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.

Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.

Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. На обратном пути заедем в магазин с местными сладостями и сувенирами.

Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырьПещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
4 день

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд

После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.

Пообедаем в ресторане. Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.

Затем — трансфер в аэропорт Кайсери или Невшехира.

Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъездДолина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$600
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Все экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Фото - и видеоотчёты о путешествии
  • Личное сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
  • Международный авиаперелёт
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Невшехира или Кайсери, вечер
Завершение: Аэропорт Кайсери или Невшехира, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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