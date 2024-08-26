Мы позаботились о том, чтобы из поездки вы вернулись с морем контента для всех соцсетей, поэтому побываем на лучших смотровых
Описание тура
Организационные детали
В программе возможны перестановки порядка достопримечательностей между днями или в рамках дня в связи с изменением времени их работы, либо погодными условиями.
Условия отмены:
100% возврат — в течение 24 часов после бронирования.
50% возврат — от 14 до 4 дней до начала тура (за вычетом фактически понесенных расходов = не менее 15% от полной стоимости тура).
Без возврата — за 3 дня до начала тура.
С собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и Ковид.
Огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека.
Для прогулок по пересечённой местности нужны кроссовки или хайкинговые ботинки (но ни в коем случае не с плоской подошвой), одежду лучше одевать немаркую и удобную для подъемов и спусков в долинах
Проживание. Будем жить в комфортабельном бутик-отеле, 2-3-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле.
Дети. Участие возможно с 7 лет.
Сложность. В туре есть хайкинговые маршруты на природе в течение 1-2 часов каждый. Есть некрутые подъемы вверх около 1 км.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас вечером в аэропорту Невшехира или Кайсери и отвезём в отель в Каппадокии.
Долина голубей и инопланетные пейзажи Гёреме
В этот день отправимся в Долину голубей, где вы увидите множество домиков для птиц, вырубленных прямо в скалах и выкрашенных в белый цвет. Голубей здесь очень ценят, а их помёт используют в качестве удобрения. Прогулка по живописной долине займёт около часа.
Поднимемся на вершину самой высокой в Каппадокии крепости, откуда нам откроется головокружительный вид. Наделаем фото- и видеоконтента и поедем дальше.
Мы позаботились о том, чтобы из путешествия вы вернулись с качественным контентом для всех соцсетей. Поэтому мы побываем на лучших смотровых площадках Каппадокии, откуда открывается вид на невероятные скальные пейзажи.
Затем вас ждёт несложная прогулка в окрестностях Гёреме. Будем наблюдать за бытом местных жителей, любоваться скальными громадами и старинными церквушками. Вечером проводим закат с видом на долину.
Пещерный город, каньон Ихлара и старинный монастырь
Сегодня нас ждёт необычная локация — отправляемся в подземные города, которых в регионе целых 36! Мы побываем в самом глубоком пещерном городе, состоящем из 8 этажей. Для посещения доступны только 4.
Дальше поедем к каньону Ихлара, образованному рекой Мелендзер. Его глубина около 100 метров! Прогуляемся среди виноградников, фисташковых деревьев и тополей, слушая шум воды и наслаждаясь природой.
Пообедаем в ресторане на воде и посетим старинный монастырь, где раньше находилась епархия Каппадокии. На обратном пути заедем в магазин с местными сладостями и сувенирами.
Долина Пашабаг, гончарные мастерские и отъезд
После завтрака поедем в долину Пашабаг, чтобы увидеть «дымоходы фей» — уникальные скальные образования, напоминающие огромные грибы. Погуляем по пещерному городу, где в прошлом располагалась одна из крупнейших в Каппадокии общин. Рассмотрим мечеть, высеченную в пещере, полюбуемся архитектурными шедеврами и фресками.
Пообедаем в ресторане. Побываем в городке, где находится много гончарных мастерских. Умельцы создают невероятные сувениры на любой вкус: от посуды до шахмат! Заглянем в магазинчик при мастерской, чтобы полюбоваться произведениями искусства и закупиться подарками на память, а затем посетим этнографический музей в старинном османском особняке.
Затем — трансфер в аэропорт Кайсери или Невшехира.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
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Что включено
- Проживание
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- Личное сопровождение организатором тура
Что не входит в цену
- Международный авиаперелёт
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение