Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Вас ждет трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа от Фетхие до пляжа Парадайз!

Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до пляжа Парадайз.

Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, пляж Парадайз, параглайдинг (при желании) и многое другое.

Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная и проходим мы ее налегке, без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!

Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.

Это время вы запомните надолго - обещаю;)