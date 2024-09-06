Мои заказы

Ликийская тропа без рюкзаков, Турция

Вас ждёт трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа от Фетхие до пляжа Парадайз
Описание тура

Вас ждет трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа от Фетхие до пляжа Парадайз!

Ликийская тропа — это пеший маршрут длиной 540 километров вдоль средиземноморского побережья Турции, мы же с вами захватим самый живописный участок тропы от Олюдениза до пляжа Парадайз.

Практически вся тропа проходит вдоль побережья, где вас ждут закаты в море, разбивающиеся о камни волны, скалистые берега, закрытые бухты, пляж Парадайз, параглайдинг (при желании) и многое другое.

Тур подойдет для новичков, так как тропа комфортная и проходим мы ее налегке, без жестких погодных условий, но стоит учитывать, что на нашем пути будут спуски и подъемы, поэтому готовимся к активному отдыху!

Я предлагаю прожить вам маленькую жизнь в путешествии, полную новых эмоций и ярких ощущений! Побыть наедине с собой и природой, без связи и интернета.

Это время вы запомните надолго - обещаю;)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство

Сбор в Фетхие (обязательно подскажем как добраться из любой точки Турции-это не трудно). В этот день есть возможность совершить полет на параплане с горы Бабадаг (оплачивается дополнительно - около 100-120$).

Заселение с 14:00 в отель около набережной Средиземного моря.

Вечером запланирован организационный сбор.

2 день

Начало Ликийской тропы

В 9:00 садимся в трансфер и мчим до города-призрака Каякей.

В первый день мы пройдем порядка 15и километров вдоль побережья. В этот день мы посетим пляж, искупаемся и перекусим. Нам будут открываться живописные виды на гору Баба Даг и на бухту Олюдениз.

На ночевку мы остановимся у подножия горы Бабадаг.

Ночевка в палатке, общее расстояние дня - 13-15 км.

3 день

Пляж бабочек

Сегодня мы пройдем до следующей остановки на ночевку - видовой площадки на бухту Бабочек. Наш переход займет первую часть дня, в остальное время можно будет отдохнуть или для тех, кто желает, будет организован радиальный трекинг к пляжу Бабочек - спуск в ущелье экстремальный, проходит по скалистой тропе, где то даже висят страховочные веревки. На вечер запланирован ужин в семейном ресторане.

4 день

Поселок Кабак

Собрав лагерь и отправив вещи трансфером мы выдвинемся в сторону деревни Кабак. Пройдемся по лесу с видом на скалистые берега Средиземного моря. После отдыха продолжим свой маршрут и, преодолев небольшой перевал, выйдем к кемпингу. Ночевка в палатке в кемпинге с душем и розетками. Расстояние за день - 10 километров.

5 день

Пляж Парадайз

Нас ждет радиальный выход до труднодоступного пляжа. Путь к нему займет 2,5-3 часа. На этот пляжа можно попасть только пешком или по воде, поэтому есть возможность оказаться на малолюдном пляже. После купаний и отдыха нас заберет катер и доставит в деревню Кабак. Ночевка в кемпинге с душем и розетками. Общее расстояние - 3-4 километра.

6 день

Отъезд

Сегодня в 12:00 (возможно позже, если это будет удобно всем участникам группы) нас заберет трансфер и доставит в город Фетхие.

А утром есть возможность спуститься к пляжу в Кабак.

Ориентировочное время прибытие в Фетхие - 13:00

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле (Фетхие)
  • Трансфер на катере Пляж Парадайз-Кабак
  • Трансфер вещей в каждую локацию
  • Кемпинг в Кабаке (вода, электричество)
  • Палатка под звездным небом в остальные дни маршрута (личное снаряжение не входит в стоимость)
  • Завтраки на маршруте (не входит первый день)
  • Весь трансфер на маршруте (отель-город Каякей, Олюдениз - начало тропы, Кабак - Фетхие)
  • Внимание и сопровождение гидов 24/7
  • Общественное снаряжение (котлы, газ, газовая горелка, 3х и 2х местные палатки)
  • Аптечка
  • Консультация перед походом и помощь в подготовке
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Турции (оказываем помощь в логистике)
  • Трансфер из аэропорта (выдаем памятку как добраться на автобусе)
  • Личное снаряжение - спальник, коврик, палки (можно взять в аренду в Турции)
  • Перекусы и ужины (для перекуса заходим в магазины, для ужина - в магазины или кафе). Ориентировочная стоимость перекуса 1-5$, ужина 5-15$
Визы

Виза не требуется

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Меня зовут Анастасия и у меня уже более 5и лет опыта путешествий. Организовывать коммерческие туры стала порядка 3х лет назад. География туров - Турция, Бали, Россия - Адыгея, Алтай, Кавказ, Урал,
читать дальше

Байкал, Крым. Мои маршруты устроены так, что все спланировано и насыщено, я лично езжу на разведку и выбираю самые крутые локации. Мои путешествия для людей, кто любит комфорт, но при этом желает активно провести отпуск.

