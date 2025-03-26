2 день

Трекинг от Каякёя до Олюдениза

Завтракаем и выходим на тропу. Сегодня пройдём 9 км за 5 часов. Общий набор высоты — 409 м. Общий спуск — 540 м.

По пути заглянем в город-призрак, который когда-то был важным торговым и культурным центром Османской империи. Рассмотрим руины и узнаем его историю.

Идём неспешно и наслаждаемся сосново-морской воздухом и горными пейзажами.

Сделаем длительную остановку на обед, подкрепимся и искупаемся.

Для обеда мы разработали сбалансированное меню, чтобы вы получили все необходимые питательные вещества для насыщенного дня. К примеру, сегодня будет курица с булгуром и сезонными овощами.

После продолжаем путь и доходим до песчаного пляжа Олюдениза, где купаемся и встречаем закат. Отсюда нас заберёт машина и доставит в отель.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086