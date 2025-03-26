Мои заказы

Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелями

Путешествие с комфортом по тропе, входящей в топ-10 самых живописных пеших маршрутов мира
Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Хайкинг по Ликийской тропе (запад) без рюкзаков с отелямиФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Наш трекинг-тур это 5-ти дневное приключение по Западной части Ликийской тропы. Мы пройдём 36 км от Каякёя до Кабака, наслаждаясь живописными видами гор, ущелий, Средиземного моря и скалистых бухт.

Каждый день мы будем идти налегке, без тяжелых рюкзаков, возвращаясь на ночь в уютный отель. Этот тур идеально подходит для активных и любознательных людей, стремящихся исследовать новые маршруты и наслаждаться природой, не отказываясь от привычного городского комфорта.

Программа тура по дням

1 день

Анталья - Каякёй

Встречаемся в аэропорту Антальи. Если вы прилетели раньше, заберём вас из города.

Едем около 3,5 часов до деревни Каякёй, где разместимся в отеле. Отдохнём, поужинаем. После турлидеры расскажут о технике безопасности при походе на тропе. После чего познакомимся и сыграем в игру.

2 день

Трекинг от Каякёя до Олюдениза

Завтракаем и выходим на тропу. Сегодня пройдём 9 км за 5 часов. Общий набор высоты — 409 м. Общий спуск — 540 м.

По пути заглянем в город-призрак, который когда-то был важным торговым и культурным центром Османской империи. Рассмотрим руины и узнаем его историю.

Идём неспешно и наслаждаемся сосново-морской воздухом и горными пейзажами.

Сделаем длительную остановку на обед, подкрепимся и искупаемся.

Для обеда мы разработали сбалансированное меню, чтобы вы получили все необходимые питательные вещества для насыщенного дня. К примеру, сегодня будет курица с булгуром и сезонными овощами.

После продолжаем путь и доходим до песчаного пляжа Олюдениза, где купаемся и встречаем закат. Отсюда нас заберёт машина и доставит в отель.

Трекинг от Каякёя до ОлюденизаТрекинг от Каякёя до ОлюденизаТрекинг от Каякёя до Олюдениза
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Трекинг от Овачика до Долины Бабочек

Перед завтраком желающие могут полетать на параплане и увидеть одну из самых красивых бухт Турции с высоты птичьего полёта.

Сегодня пройдём 16 км за 7 часов. Общий набор высоты — 712 м. Общий спуск — 815 м.

Пройдём через знаменитую арку начала тропы. Поднявшись выше нам откроется впечатляющая панорама Средиземного моря. А суетная туристическая атмосфера сменится на умиротворенную. .

Дойдя до ущелья Долины Бабочек на машине возвращаемся в отель. Ужинаем, отдыхаем и играем в квиз о Турции.

Трекинг от Овачика до Долины БабочекТрекинг от Овачика до Долины БабочекТрекинг от Овачика до Долины Бабочек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Трекинг от Долины Бабочек до Кабака

Пройдём 10 км за 5,5 часов. Общий набор высоты — 489 м. Общий спуск — 498 м.

Сегодня почти весь день будем идти через пихтовый лес вдоль скалистых бухт. Сегодня наш последний походный день, и он начинается с живописного ущелья Долины Бабочек.

Почти весь маршрут проходит через пихтовый лес с потрясающими видами на бирюзовое побережье. По пути делаем привал на обед и купания в кристально чистой воде.

После привала продолжаем путь по тропе, которая ведет нас к живописной деревушке Кабак. Здесь у нас будет время искупаться и насладиться расслабленной и непринуждённой атмосферой этого места.

Вернувшись на машине в отель собираемся на последний ужин.

Практически весь путь дорога идёт через пихтовый лес вдоль диких скалистых бухт. Дойдя до деревни Кабак садимся в трансфер и возвращаемся в отель. Собираемся на прощальный ужин.

Трекинг от Долины Бабочек до КабакаТрекинг от Долины Бабочек до КабакаТрекинг от Долины Бабочек до Кабака
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Ликийские гробницы и возвращение в Анталию

После завтрака отправляемся к скальным гробницам, которые высечены в отвесных скалах и относятся к Iv веку до н. э.

Эти величественные памятники Древней Ликийской цивилизации впечатляют своей архитектурой и атмосферой таинственности.

После гробниц возвращаемся в Анталию, где наш тур завершается, и участники разъезжаются по разным уголкам мира, увозя с собой незабываемые впечатления и воспоминания.

Ликийские гробницы и возвращение в АнталиюЛикийские гробницы и возвращение в Анталию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт Анталии
  • Проживание в отеле (4 ночи)
  • Входной билет в музей Каякёя
  • Входной билет в Ликийским гробницам
  • Все завтраки
  • Обеды во время трекинга
  • Сопровождение 2-ух турлидеров
  • Новогодний ужин (действует только на новогодние праздники)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты от/до Антальи из вашего города
  • Полёт на параплане
  • Страховка
  • Ужины (4 шт)
О чём нужно знать до поездки

Физической подготовка
Перед началом тура рекомендуем включить тренировки для укрепления ног и сердечно-сосудистой системы, а также прогулки на длинные расстояния.

Экипировка
Вам понадобятся трекиговые палки, пенка-сидушка и трекинговая обувь. Также можно идти в спортивных кроссовках, главное с жёсткой подошвой и хорошей фиксацией голеностопа. Трекиговые палки и пенку-сидушку можно взять в аренду.

Пожелания к путешественнику

Мы организуем хайкинг-туры для любителей активного отдыха и новых приключений. Ждём энергичных и любознательных людей, готовых исследовать новые маршруты и наслаждаться природой.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олег
Олег — Тревел-эксперт
Привет! Я Олег. Раньше я работал аналитиком в IT, а теперь вместе с женой Олей создаю авторские туры по самым красивым тропам мира. Для себя мы нашли идеальный формат путешествий — трекинг
читать дальше

в горах с комфортом. Это не про скорость и галочки, а про движение, эмоции и настоящую перезагрузку. Мы организуем туры именно в таком формате: идём по горным тропам налегке без тяжелых рюкзаков и ночуем в отелях вместо палаток. Мы берём на себя всю организацию, маршруты и детали, чтобы вы могли просто наслаждаться дорогой, не думая о бытовых мелочах. Для наших туров тщательно отбираем профессиональных горных гидов, поэтому вы точно будете в безопасности. Если вам близок активный отдых, горы и формат путешествий с комфортом — будем рады видеть вас в наших турах!

Похожие туры из Олюдениза

Ликийская тропа без рюкзаков, Турция
6 дней
Ликийская тропа без рюкзаков, Турция
Вас ждёт трекинг без рюкзаков, огненные виды и насыщенная программа от Фетхие до пляжа Парадайз
19 окт в 10:00
от 43 900 ₽ за человека
Западная Ликийка налегке с ночёвкой в отелях и перевозкой вещей «Всё включено»
8 дней
Западная Ликийка налегке с ночёвкой в отелях и перевозкой вещей «Всё включено»
Посетим все топовые локации, будем жить в уникальных местах с шикарными видами на море, горы и скалы
9 мая в 10:00
2 мая в 10:00
от 128 987 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Олюденизе
Все туры из Олюдениза