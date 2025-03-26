Описание тура
Наш трекинг-тур это 5-ти дневное приключение по Западной части Ликийской тропы. Мы пройдём 36 км от Каякёя до Кабака, наслаждаясь живописными видами гор, ущелий, Средиземного моря и скалистых бухт.
Каждый день мы будем идти налегке, без тяжелых рюкзаков, возвращаясь на ночь в уютный отель. Этот тур идеально подходит для активных и любознательных людей, стремящихся исследовать новые маршруты и наслаждаться природой, не отказываясь от привычного городского комфорта.
Программа тура по дням
Анталья - Каякёй
Встречаемся в аэропорту Антальи. Если вы прилетели раньше, заберём вас из города.
Едем около 3,5 часов до деревни Каякёй, где разместимся в отеле. Отдохнём, поужинаем. После турлидеры расскажут о технике безопасности при походе на тропе. После чего познакомимся и сыграем в игру.
Трекинг от Каякёя до Олюдениза
Завтракаем и выходим на тропу. Сегодня пройдём 9 км за 5 часов. Общий набор высоты — 409 м. Общий спуск — 540 м.
По пути заглянем в город-призрак, который когда-то был важным торговым и культурным центром Османской империи. Рассмотрим руины и узнаем его историю.
Идём неспешно и наслаждаемся сосново-морской воздухом и горными пейзажами.
Сделаем длительную остановку на обед, подкрепимся и искупаемся.
Для обеда мы разработали сбалансированное меню, чтобы вы получили все необходимые питательные вещества для насыщенного дня. К примеру, сегодня будет курица с булгуром и сезонными овощами.
После продолжаем путь и доходим до песчаного пляжа Олюдениза, где купаемся и встречаем закат. Отсюда нас заберёт машина и доставит в отель.
Трекинг от Овачика до Долины Бабочек
Перед завтраком желающие могут полетать на параплане и увидеть одну из самых красивых бухт Турции с высоты птичьего полёта.
Сегодня пройдём 16 км за 7 часов. Общий набор высоты — 712 м. Общий спуск — 815 м.
Пройдём через знаменитую арку начала тропы. Поднявшись выше нам откроется впечатляющая панорама Средиземного моря. А суетная туристическая атмосфера сменится на умиротворенную. .
Дойдя до ущелья Долины Бабочек на машине возвращаемся в отель. Ужинаем, отдыхаем и играем в квиз о Турции.
Трекинг от Долины Бабочек до Кабака
Пройдём 10 км за 5,5 часов. Общий набор высоты — 489 м. Общий спуск — 498 м.
Сегодня почти весь день будем идти через пихтовый лес вдоль скалистых бухт. Сегодня наш последний походный день, и он начинается с живописного ущелья Долины Бабочек.
Почти весь маршрут проходит через пихтовый лес с потрясающими видами на бирюзовое побережье. По пути делаем привал на обед и купания в кристально чистой воде.
После привала продолжаем путь по тропе, которая ведет нас к живописной деревушке Кабак. Здесь у нас будет время искупаться и насладиться расслабленной и непринуждённой атмосферой этого места.
Вернувшись на машине в отель собираемся на последний ужин.
Ликийские гробницы и возвращение в Анталию
После завтрака отправляемся к скальным гробницам, которые высечены в отвесных скалах и относятся к Iv веку до н. э.
Эти величественные памятники Древней Ликийской цивилизации впечатляют своей архитектурой и атмосферой таинственности.
После гробниц возвращаемся в Анталию, где наш тур завершается, и участники разъезжаются по разным уголкам мира, увозя с собой незабываемые впечатления и воспоминания.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт Анталии
- Проживание в отеле (4 ночи)
- Входной билет в музей Каякёя
- Входной билет в Ликийским гробницам
- Все завтраки
- Обеды во время трекинга
- Сопровождение 2-ух турлидеров
- Новогодний ужин (действует только на новогодние праздники)
Что не входит в цену
- Авиабилеты от/до Антальи из вашего города
- Полёт на параплане
- Страховка
- Ужины (4 шт)
О чём нужно знать до поездки
Физической подготовка
Перед началом тура рекомендуем включить тренировки для укрепления ног и сердечно-сосудистой системы, а также прогулки на длинные расстояния.
Экипировка
Вам понадобятся трекиговые палки, пенка-сидушка и трекинговая обувь. Также можно идти в спортивных кроссовках, главное с жёсткой подошвой и хорошей фиксацией голеностопа. Трекиговые палки и пенку-сидушку можно взять в аренду.
Пожелания к путешественнику
Мы организуем хайкинг-туры для любителей активного отдыха и новых приключений. Ждём энергичных и любознательных людей, готовых исследовать новые маршруты и наслаждаться природой.