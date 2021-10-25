Все экскурсии в Львове
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Львове – доступно 25 экскурсий на 2021 год, 205 ⭐ отзывов, цены от 18грн. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Львове почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
750грн
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия "Подземный Львов"
В каждом старинном городе есть свои давние и таинственные подземелья
Ежедневно, в период с 10:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
950грн
за 1-10 чел.
Тихо о тайном: прогулка с пани Телечковой
Вы уже не первый раз во Львове или первый, но не хотите сухую чопорную экскурсию, а хотите получить...
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1-10 чел.
Байки пани Абрековой
Прогуляться по центру Львова в окружении городских легенд и забавных историй о местных жителях
Индивидуальная экскурсия
3ч
950грн
за 1-10 чел.
Львов с ароматом кофе
Так уж повелось, что Львов, у многих ассоциируется именно с кофе
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-6 чел.
Тайны и легенды старого Львова
Погрузиться в мир львовских преданий и побывать в самых загадочных уголках исторического центра
Индивидуальная экскурсия
3ч
950грн
за 1-10 чел.
Дела амурные: истории мифические, поучительные и про любовь
Львов, как и любой старинный город, имеет ворох легенд - это истории поучительные и мифические, и,...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€25
за 1-8 чел.
Классическая прогулка по Львову
Познакомиться со средневековым центром города и разобраться в перипетиях его истории
Индивидуальная экскурсия
3ч
750грн
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия "Украинский Львов"
Основанный в XIII столетии князем Даниилом Галицким, Львов успел побывать частью Польши,...
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€40
за 1-15 чел.
Театрализованная экскурсия по Львову
Увидеть главное глазами необычных героев города
Индивидуальная экскурсия
3ч
750грн
за 1-4 чел.
Фортификации Львова
Львов - город с развитой системой оборонительных сооружений, большинство которых относятся к средневековому...
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1-10 чел.
Львовские подземелья
Увидеть город, скрытый от глаз прохожих, и погрузиться в его истории
Индивидуальная экскурсия
3ч
750грн
за 1-4 чел.
По следам русских самодержцев
На протяжении своей сложной и бурной истории Львов долгое время входил в состав различных...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
€125
за 1-4 чел.
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Вдохновиться красотой Северных Карпат, прогуляться к водопаду и попробовать блюда местной кухни
Индивидуальная экскурсия
2ч
600грн
за 1-30 чел.
Подземная жизнь Львова
Чтобы скрыть от нежелательного глаза частную жизнь, или для военных или политических нужд...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-10 чел.
Вкусный Львов: флячки, щечки и андруты
Узнать город через его самобытную кухню на насыщенной гастро-прогулке!
Индивидуальный квест
1ч
1 500грн
за 1-40 чел.
Костюмированная квест-экскурсия "Тайные знаки"
Лучший вариант познать Львов - побродить по нему
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-6 чел.
Львов с австрийским акцентом
Прогуляться по знаковым местам украинского Лондона и перенестись в эпоху правления Габсбургов
Индивидуальный тур
2ч
1 500грн
за 1-10 чел.
Подземелья Львова
Идеальный тур для изучения Львова из подземелья, особенно в холодную или жаркую погоду
под запрос
Индивидуальная экскурсия
3ч
€18
за 1 чел.
Неизвестные места города-музея
Открыть настоящую львовскую жизнь с обратной стороны фасадов
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 300грн
за 1-10 чел.
Историческая прогулка по Старому городу
Добро пожаловать в наш прекрасный Львов! Если Вы приехали сюда и просто погуляли по нашему красивому...
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
4ч
€24
за 1 чел.
Средневековые прогулки по Львовщине
История, архитектура и легенды старинных построек
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500грн
за 1-5 чел.
Львовские крыши
Давно известно, что самый лучший способ познакомиться с городом - посмотреть на него с высоты...
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€24
за 1-10 чел.
Кофейный Львов
Кав’ярни во двориках и кофе на песке: бодрая прогулка по кофейной столице Украины
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 400грн
за 1-30 чел.
Костюмированная шоу-экскурсия
На этой экскурсии Вы, вместе с историческими персонажами Львова будете путешествовать во времени...
Ежедневно по договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Львова»
- Отзыв на: Классическая прогулка по ЛьвовуЙЙозас25 октября 2021Очень понравилось
- Отзыв на: Классическая прогулка по ЛьвовуВВладимир20 октября 2021Все было замечательно. За 2.5часа узнали о Львове очень многое.
- Отзыв на: Тайны и легенды старого ЛьвоваЮЮлия20 октября 2021Уже 2 раз Лена показывает нам Львов. Очень довольны!
- Отзыв на: Львовские подземельяННаталья18 октября 2021Было интересно, познавательно и увлекательно! Благодарю. Много нового не только про подземелья. Информация очень интересная.
- ЕЕлена18 октября 2021Добрый день. Чудесная экскурсия с очень приятным гидом. Экскурсия отлично подойдет взрослым. Нашим детям 9, 10, 11 лет было не так интересно, как нам. Но пани Абрековой удавалось и их заинтересовать. Спасибо за проведённое время и интересные рассказы! Экскурсию рекомендуем!
- Отзыв на: Театрализованная экскурсия по ЛьвовуЕЕлена18 октября 2021Добрый день. Ребята огромное спасибо за экскурсию. Заказывали экскурсию для детей - 9, 10, 11 лет. Было весело, интересно, непринужденно. Не только дети, а и мы - взрослые, с удовольствием слушали и принимали участие. Время пролетело незаметно! Рекомендуем обязательно, особенно если с детьми!
- ССтанислав17 октября 2021Хорошо структурированный интересный материал, сделан акцент на основных событиях, 3 часа пролетели незаметно. Остались очень довольны экскурсией. Рекомендуем Евгению, как настоящего профессионала!
- ЮЮлия16 октября 2021Спасибо Евгении за увлекательную прогулку по средневековому городу, было много интересных фактов, захватывающих историй и юмора! Ощущение, что приехала к давно знакомым друзьям, которые в неформальной атмосфере знакомят с городом. Было легко и интересно! Очень рекомендую:)
- Отзыв на: Львовские подземельяММилена2 октября 2021Елена настолько замечательный рассказчик, что не замечаешь, как погружаешься в атмосферу того времени и смотришь на все события изнутри. Потрясающе. Огромное уважение и благодарность 🙏
- Отзыв на: Из Львова — к вершинам Карпатских горААндрей27 сентября 2021Большое спасибо Ярославу за возможность прикоснуться к Карпатам! Приятная поездка в компании старого друга, который не давал скучать и показал красивые и интересные места - так нам запомнится этот день. Рекомендую!