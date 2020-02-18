37 отзывов оставили туристы

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Львовские подземелья

Увидеть город, скрытый от глаз прохожих, и погрузиться в его истории

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

30 за экскурсию

У этой экскурсии37 отзывов
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Елена – Гид по Львову
В городе есть немало мест, о которых вы даже не подозреваете, проходя мимо очередного старинного здания.

А всё потому, что они под землёй! Именно этот «подземный» пласт истории 📖 Львова вы и увидите на моей экскурсии 🧭.

Вы проникнете в старинные подвалы, древние крипты и потайные коридоры, скрытые под фундаментами архитектурных памятников города, и с моей помощью узнаете все их секреты.
Львовские подземелья
Львовские подземелья

Что вас ожидает

Вы попадёте в три самых интересных подземелья Львова, где я расскажу, как, почему и в какую эпоху возникло каждое из них.

Аптека-Музей
Старейшая аптека Львова, существующая уже около 300 лет, находится на площади Рынок — главной площади Львова со времен средневековья. Её старое название — «Под черным орлом», и, согласно легендам, в её подземельях находилась тайная лаборатория алхимика. Сейчас, кроме собственно аптеки, там находится музей фармацевтики, где представлено диковинное оборудование древних аптекарей: машины для изготовления таблеток, склянки, весы и прессы. А в подвале музея — те самые подземелья, куда мы с вами отправимся, чтобы узнать, как использовали их фармацевты и что там происходило.

Доминиканский монастырь
Прямо под монастырём совсем недавно обнаружили остатки резиденции князя Льва, в честь которого был назван старый город. В здешних подземельях в XVI веке нашла убежище красавица княжна Гальшка Острожская, и до сих пор там можно увидеть келью монаха-аскета и зал пыток, а также экспозиции, созданные специально для того, чтобы представить историю Доминиканского монастыря нагляднее. Но больше всего вас впечатлят сами подземные интерьеры и их атмосфера.

Иезуитский костёл
В подземельях Иезуитского костела (криптах) происходило совсем жуткое: когда-то здесь хоронили людей в надежде на то, что те, кто обрёл там покой, первыми предстанут на Страшном Суде. Всё это привело к эпидемиям, и все захоронения, находившиеся в черте города, были вывезены за его пределы. Но в крипте Иезуитского костела остался саркофаг, принадлежавший одному из львовских архиепископов. Сегодня там можно увидеть фрески середины XVIII века и узкий коридорчик, назначение которого до сих пор неизвестно.

Львовские подземелья
Львовские подземелья
Львовские подземелья
Львовские подземелья
Львовские подземелья
Львовские подземелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я родилась в этом прекрасном городе. Окончив Львовский Национальный Университет, работаю в Львовском Музее Истории Религии. При помощи экскурсий по городу пытаюсь показать его разные грани, хотя, поверьте, показать всё и сразу — нереально... Но ведь это же повод еще раз приехать в этот славный град?
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37 отзывов оставили туристы

Олексій
18 февраля 2020
Всё было отлично - Елена прекрасный экскурсовод.
27 января 2020
Экскурсия очень интересная. Лена профессионал своего дела. Рекомендуем. Желаем ей удачи. Большое спасибо за экскурсию.
3 января 2020
Елена - профессионал! И владение историческим материалом, и владение мастерством рассказчик и личное обаяние - все это присуще Елене. Наша разновозрастная компания ( от младшего школьника до пенсионера) - остались очень довольны и благодарим нашего гида!!!! Светлана & Компания.
19 декабря 2019
Чудесная экскурсия. были вдвоем с сыном(13. 5), поверьте, его не так легко чем-то увлечь, но Елене, благодаря ее профессионализму и истинным увлечением своим делом это удалось с блеском.
25 октября 2019
Эта была очень живая и интереснейшая экскурсия по подземельям Львова. Сами по себе подземелья достаточно интересны для осмотра, но вместе с таким гидом, как Елена, экскурсия стала просто незабываемой. Все истории и факты были рассказаны не монотонно и однообразно, а очень эмоционально, живо и доступно. Спасибо вам огромное, Елена. Ребята из Минска ;)
22 октября 2019
Одна из лучших экскурсий на которой нам удалось побывать! Елена просто замечательный гид, который знает, понимает и умеет преподнести историю! Восхищаемся! Благодарим!
26 сентября 2019
Елена - прекрасный собеседник и гид. Она нашла нужные слова и факты, чтобы заинтересовать нас. Сама экскурсия - это не набор сухих дат и происшествий. Это увлекательные истории, рассказы, ответы на вопросы, углубление в интересующие нас события. Получился интересный диалог. И мы почувствовали индивидуальный подход, экскурсия на двоих - это наслаждение. Елена, спасибо, что сделали наш день во Львове разнообразным. Мы во Львов приезжаем уже в 4-ый раз, и сами проходили не раз мимо той же знаменитой аптеки или Доминиканского собора. Но со знающим человеком эти места заиграли новыми красками.
29 августа 2019
Три часа пролетели как одеа минута. Очень содержательная и при этоп абсолютно не давящая вас информация, воспринимается легко и интересно))) спасибо большое Лене и ее мужу Илье за такую экскурсию!!!))))
23 августа 2019
Хороший гид, рассказывала интересно и с энтузиазмом, видно, что человек увлечен своим делом. Очень пожалели, что обзорную экскурсию не заказали у нее же, а взяли наугад на площади у кого-то.
16 августа 2019
Экскурсия "Подземелья Львова" понравилась очень и взрослым и детям. Елена превосходный гид, увлекательна, внимательна, с чувством юмора и массой интересных историй. Спасибо!!
Ещё 27 отзывов

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