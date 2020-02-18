37 отзывов оставили туристы

В городе есть немало мест, о которых вы даже не подозреваете, проходя мимо очередного старинного здания. А всё потому, что они под землёй! Именно этот «подземный» пласт истории 📖 Львова вы и увидите на моей экскурсии 🧭. Вы проникнете в старинные подвалы, древние крипты и потайные коридоры, скрытые под фундаментами архитектурных памятников города, и с моей помощью узнаете все их секреты.

Что вас ожидает

Вы попадёте в три самых интересных подземелья Львова, где я расскажу, как, почему и в какую эпоху возникло каждое из них.

Аптека-Музей

Старейшая аптека Львова, существующая уже около 300 лет, находится на площади Рынок — главной площади Львова со времен средневековья. Её старое название — «Под черным орлом», и, согласно легендам, в её подземельях находилась тайная лаборатория алхимика. Сейчас, кроме собственно аптеки, там находится музей фармацевтики, где представлено диковинное оборудование древних аптекарей: машины для изготовления таблеток, склянки, весы и прессы. А в подвале музея — те самые подземелья, куда мы с вами отправимся, чтобы узнать, как использовали их фармацевты и что там происходило.

Доминиканский монастырь

Прямо под монастырём совсем недавно обнаружили остатки резиденции князя Льва, в честь которого был назван старый город. В здешних подземельях в XVI веке нашла убежище красавица княжна Гальшка Острожская, и до сих пор там можно увидеть келью монаха-аскета и зал пыток, а также экспозиции, созданные специально для того, чтобы представить историю Доминиканского монастыря нагляднее. Но больше всего вас впечатлят сами подземные интерьеры и их атмосфера.

Иезуитский костёл

В подземельях Иезуитского костела (криптах) происходило совсем жуткое: когда-то здесь хоронили людей в надежде на то, что те, кто обрёл там покой, первыми предстанут на Страшном Суде. Всё это привело к эпидемиям, и все захоронения, находившиеся в черте города, были вывезены за его пределы. Но в крипте Иезуитского костела остался саркофаг, принадлежавший одному из львовских архиепископов. Сегодня там можно увидеть фрески середины XVIII века и узкий коридорчик, назначение которого до сих пор неизвестно.