11 отзывов оставили туристы

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Байки пани Абрековой

Прогуляться по центру Львова в окружении городских легенд и забавных историй о местных жителях

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

30 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
5
Евгения
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
Евгения – Гид по Львову
Дома Львова хранят множество секретов своих прошлых владельцев.

Чем они жили сто лет назад? Кого любили, с кем ссорились и какие глупости порой совершали? Пани Абрекова приоткроет завесу таинственного и расскажет, о чём молчат путеводители.

Приготовьтесь узнать самое интересное о львовянах.
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой

Что вас ожидает

Львов во всей красе
В маршрут войдут лучшие места города. Вы отправитесь в средневековый центр и полюбуетесь историческими сооружениями. Бенедиктинский монастырь, армянский храм, Латинский собор, часовня Боимов, костёл Марии Снежной и старинные дома Краковской улицы — эти сооружения «вернут» вас в прошлое и вы живо представите, как выглядел город столетия назад. Прогуляетесь по узким улочкам, заглянете в потаённые уголки центра и поздороваетесь с жителями еврейского квартала.

Чем жил львовянин: байки и легенды
Городские «сплетни» — это то, с чем пани Абрекова знакома лучше всех! Вы прикоснётесь к жизни горожан из прошлого. Узнаете, кто обменял душу на вино и чем занимался пан Лискович. Разберётесь, кто любил местный театр, а кому повезло найти клад во сне. Абрекова расскажет вам о судьбе Ядвижки Лушковской, которая не могла выйти из дома, и объяснит, что такое «цимес пикес». Кроме того, вы познакомитесь с легендой о Бартоломее Зиморовиче, чинившим суд, и поймёте, почему Оперный театр одновременно построен на реке и на суше. Рассмотрите дом купца Корнякта, который возвёл дом с шестью окнами несмотря на запрет делать это.

При желании, услышите о классической истории Львова и архитектуре. Также можно совместно скорректировать маршрут. Пани Абрекова будет рада услышать ваши предложения!

Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой
Байки пани Абрековой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгения
Евгения
Много лет назад я впервые открыла для себя Львов, его улочки, его атмосферу, его историю. С тех пор открываю его вновь и вновь, для себя и своих гостей, потому что Львов — это нечто непостижимое, это сильный дух, благородство, тонкий юмор и озорное настроение. Я уверена, что каждый наш гость найдет свой Львов — в изысканной архитектуре, кусочке шоколада, или даже в бокале пива! И я с удовольствием помогу вам в этом;) Экскурсии провожу самые разные, потому что наш город тоже всегда разный: по Львову и окрестностям, тематические и костюмированные, на русском языке.
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11 отзывов оставили туристы

10 марта 2020
Экскурсия понравилась, очень интересная и познавательная, рекомендую!
5 февраля 2020
Были во Львове до этого несколько раз, но после экскурсии посмотрели на Леополис по другому. Спасибо за 3 часа увлекательного путишествия в историю этого прекрасного города.
8 января 2020
Евгения интереснейший рассказчик, советую всем
3 ноября 2019
Рекомендую.
25 октября 2019
Экскурсия по Львову с Евгенией нам очень понравилась. Все было очень интересно, и мы узнали много новых фактов о Львове.
22 октября 2019
Для тех, кто хочет не спеша прогуляться по улочкам Львова - это самый лучший вариант! Вы не будете бегать от объекта к объекту в стиле "галопом по Европам", а мило беседуя пройдетесь по основным объектам. Нам с мужем было очень приятно провести этот день с пани Абрековой :) Что особенно меня впечатлило, так это искренняя любовь пани к своему городу, которую она проявляет в заботе к историческим объектам. Ведь самое главное, это не только показать туристам город, но и научить их беречь и уважать его, чтобы ещё многие поколения могли увидеть эти красоты. Благодарим за экскурсию :)
7 октября 2019
Пешая прогулка по центру Львова, увлекательная и насыщенная. Истории улиц, домов, храмов с вниманием к архитектурным, художественним, историческим деталям, очеловеченные образами многих людей, их характерами, делами, шутками, рассказанные прекрассно образованным гидом с неиссякаемый запасом информации, очень милой и дружелюбной Евгенией.
1 сентября 2019
Евгения-именно тот человек, который Вам нужен для индивидуальной Экскурсии. Наша прогулка прошла просто на Урааааааа! Неординарная подача истории города, архитектуры и событий, происходящих в средневековом Львове не оставят равнодушными пытливых путешественников. 3 часа пролетели на одном дыхании, огромное спасибо!!!! Приятно встретить не просто профессионала с энциклопедическими знаниями, в человека, по-настоящему влюблённого в город, его историю, настроение, людей, внёсших свой неоценимый вклад в развитие Львова. Евгения! Спасибо Вам огромное, возвращаясь вновь ни на секунду не задумаюсь в выборе гида, для дальнейшего знакомства с городом. 😀❤️👍🏻🔥
17 июля 2019
Экскурсия "Байки пани Абрековой" зашла на ура. Город Львов теперь воспринимается совсем по другому! Особенно понравилось, что экскурсия проходит в лёгкой и совсем необязательной форме. Гид отвечает на любые вопросы, даже когда её уводят "в сторону" от темы. Обязательно сходите на эту экскурсию: она интересная, познавательная и маршрут совсем не утомил!! Спасибо!!
14 июля 2019
Экскурсия с Евгенией очень понравилась и я ее очень рекомендую. Евгения - очень внимательный гид, любящий свою профессию. За 3 часа мы прошлись по всем важнейшим местам города, получили нужную информацию об истории, интересных местах и много практической информации. Евгения также помогла нам с поиском экскурсии по замкам на следующий день и не бросила в беде, когда у нас возникли проблемы с заселением. Спасибо огромное за заботу!
Ещё 1 отзыв

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