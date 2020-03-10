11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Львов во всей красе

В маршрут войдут лучшие места города. Вы отправитесь в средневековый центр и полюбуетесь историческими сооружениями. Бенедиктинский монастырь, армянский храм, Латинский собор, часовня Боимов, костёл Марии Снежной и старинные дома Краковской улицы — эти сооружения «вернут» вас в прошлое и вы живо представите, как выглядел город столетия назад. Прогуляетесь по узким улочкам, заглянете в потаённые уголки центра и поздороваетесь с жителями еврейского квартала.

Чем жил львовянин: байки и легенды

Городские «сплетни» — это то, с чем пани Абрекова знакома лучше всех! Вы прикоснётесь к жизни горожан из прошлого. Узнаете, кто обменял душу на вино и чем занимался пан Лискович. Разберётесь, кто любил местный театр, а кому повезло найти клад во сне. Абрекова расскажет вам о судьбе Ядвижки Лушковской, которая не могла выйти из дома, и объяснит, что такое «цимес пикес». Кроме того, вы познакомитесь с легендой о Бартоломее Зиморовиче, чинившим суд, и поймёте, почему Оперный театр одновременно построен на реке и на суше. Рассмотрите дом купца Корнякта, который возвёл дом с шестью окнами несмотря на запрет делать это.

При желании, услышите о классической истории Львова и архитектуре. Также можно совместно скорректировать маршрут. Пани Абрекова будет рада услышать ваши предложения!