3 отзыва оставили туристы

За часів середньовіччя Львівське середмістя говорило найбільше польською або німецькою – українці зазвичай селилися у передмістях. Тим не менше, навіть у ті часи у Львові було «мало русинів, але багато Русі». Міські фортифікації, шляхетські палаци та міщанські кам'яниці, костели та монастирі дуже часто зводилися українськими руками та під відчутним впливом українських художніх та конфесійних традицій.

Доля вирішила так, що навіть у найважчі часи Галичина та Львів зберігали українську мову, культуру та традиції, здобувши звання «українського П'ємонту».

Це усвідомлюєш, відвідуючи чисельні храми Львова, - давні, українські за духом та втіленням; оглядаючи вишукані будівлі українського Модерну; дивлячись на споруди, безпосередньо пов'язані із віковою боротьбою українців за свою науку, культуру, освіту та державність;

милуючись багатою та унікальною україникою львівських художніх та меморіальних музеїв.

І пережити це все Вам допоможе екскурсія ЛЬВІВ УКРАЇНСЬКИЙ.