3 отзыва оставили туристы

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Индивидуальная экскурсия «Украинский Львов»

5
3 отзыва
Igor H.
Igor H. – Гид из Львова
Основанный в XIII столетии князем Даниилом Галицким, Львов успел побывать частью Польши, Австро-Венгрии, Российской империи, Советского Союза и независимой Украины.

Каждый из исторических периодов наложил свой отпечаток на облик города.

В рамках индивидуальной пешеходной экскурсии 🧭 вас ждет знакомство с украинским наследием Львова – от средних веков и до наших дней.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 750 грн за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия «Украинский Львов»
За часів середньовіччя Львівське середмістя говорило найбільше польською або німецькою – українці зазвичай селилися у передмістях. Тим не менше, навіть у ті часи у Львові було «мало русинів, але багато Русі». Міські фортифікації, шляхетські палаци та міщанські кам'яниці, костели та монастирі дуже часто зводилися українськими руками та під відчутним впливом українських художніх та конфесійних традицій.
Доля вирішила так, що навіть у найважчі часи Галичина та Львів зберігали українську мову, культуру та традиції, здобувши звання «українського П'ємонту».
Це усвідомлюєш, відвідуючи чисельні храми Львова, - давні, українські за духом та втіленням; оглядаючи вишукані будівлі українського Модерну; дивлячись на споруди, безпосередньо пов'язані із віковою боротьбою українців за свою науку, культуру, освіту та державність;
милуючись багатою та унікальною україникою львівських художніх та меморіальних музеїв.
І пережити це все Вам допоможе екскурсія ЛЬВІВ УКРАЇНСЬКИЙ.
Начало и место завершения
🚩 Подвір'я Успенської церкви, вул. Підвальна, 9

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Igor H.
Igor H.
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3 отзыва оставили туристы

Igor H. проводит ещё 2 экскурсии

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