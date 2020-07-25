6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Захватывающие пейзажи Карпат

Из Львова мы отправимся в сердце национального парка Сколевские Бескиды. На подъемнике достигнем одной из красивейших панорамных точек Северных Карпат — горы Высокий Верх, откуда горные склоны раскинутся перед вами как на ладони. Чтобы дополнить визуальные впечатления, я расскажу об истории Сколевских Бескидов, а после проведу вас к не менее впечатляющим природным уголкам парка: живописному Каменецкому водопаду, омывающему каменные глыбы, и Мёртвому озеру — секрет мрачного названия, которым одарили озеро местные жители, я открою на экскурсии.

Средневековая крепость Тустань

Одной из любопытных локаций на пути станут руины крепости Тустань, которая в Средневековье контролировала пролегающие по Карпатам торговые пути и служила границей между Польшей и Венгрией. Вы прогуляетесь среди величественных скал и прикоснётесь к истории крепости, которая веками переходила из рук в руки, пережила нападения разных войск, от монголо-татар до османов, но уничтожить её смог лишь один враг — время, когда в 16 веке Тустань оказалось покинутой.

Знакомство с карпатской кухней

Я помогу вам не только рассмотреть Карпаты во всей красе, но и узнать самое интересное об этих местах: расскажу, какие фильмы снимались здесь, какие легендарные воины и племена воевали на горных склонах. А любителям аутентичной кухни порекомендую ресторан у водопада, где мы сможем отобедать традиционными карпатскими блюдами, приготовленными по старинным рецептам: попробовать банош, бограч, самогонку, настоянную на карпатской гадюке, местный мёд, овечий сыр и многое другое.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться не только с архитектурой Львова, но и его горными окрестностями и полюбоваться вершинами Карпат.