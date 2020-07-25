6 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Из Львова — к вершинам Карпатских гор

Вдохновиться красотой Северных Карпат, прогуляться к водопаду и попробовать блюда местной кухни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 11 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

125 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Ярослав
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ярослав – Гид по Львову
На один день вы окажетесь один на один с магической природой Северных Карпат.

Перед вами откроются поля, по которым скакали древние гунны, горные склоны, остановившие монголо-татар и османов.

Мы поднимемся к вершинам массива Сколевские Бескиды и на Урыцкие скалы, полюбуемся Камянецким водопадом и оценим блюда самобытной карпатской кухни 🥧.
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Из Львова — к вершинам Карпатских гор

Что вас ожидает

Захватывающие пейзажи Карпат
Из Львова мы отправимся в сердце национального парка Сколевские Бескиды. На подъемнике достигнем одной из красивейших панорамных точек Северных Карпат — горы Высокий Верх, откуда горные склоны раскинутся перед вами как на ладони. Чтобы дополнить визуальные впечатления, я расскажу об истории Сколевских Бескидов, а после проведу вас к не менее впечатляющим природным уголкам парка: живописному Каменецкому водопаду, омывающему каменные глыбы, и Мёртвому озеру — секрет мрачного названия, которым одарили озеро местные жители, я открою на экскурсии.

Средневековая крепость Тустань
Одной из любопытных локаций на пути станут руины крепости Тустань, которая в Средневековье контролировала пролегающие по Карпатам торговые пути и служила границей между Польшей и Венгрией. Вы прогуляетесь среди величественных скал и прикоснётесь к истории крепости, которая веками переходила из рук в руки, пережила нападения разных войск, от монголо-татар до османов, но уничтожить её смог лишь один враг — время, когда в 16 веке Тустань оказалось покинутой.

Знакомство с карпатской кухней
Я помогу вам не только рассмотреть Карпаты во всей красе, но и узнать самое интересное об этих местах: расскажу, какие фильмы снимались здесь, какие легендарные воины и племена воевали на горных склонах. А любителям аутентичной кухни порекомендую ресторан у водопада, где мы сможем отобедать традиционными карпатскими блюдами, приготовленными по старинным рецептам: попробовать банош, бограч, самогонку, настоянную на карпатской гадюке, местный мёд, овечий сыр и многое другое.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться не только с архитектурой Львова, но и его горными окрестностями и полюбоваться вершинами Карпат.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: подъёмник — 150 грн с человека, проход к крепости Тустань — 52 грн.
  • Экскурсия начинается в центре Львова, откуда на автомобиле мы отправимся в Карпатские горы.
  • Стоимость экскурсии указана для группы 1-5 человек, если количество участников больше, цена обсуждается дополнительно.
  • Если вы путешествуете на своём автомобиле, стоимость экскурсии составит 50 евро.
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Из Львова — к вершинам Карпатских гор
Из Львова — к вершинам Карпатских гор

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ярослав
Ярослав
Мне 31 год, 14 из которых я прожил во Львове. Сначала Львов полюбил как приезжий 17-летний студент, потом как человек, который считает город частью себя и себя частью города. Чтобы по-настоящему почувствовать Львов, решил узнавать о нем всё больше и больше. Поэтому сегодня стремлюсь поделиться с гостями Львова накопленными знаниями и ощущением моего любимого города.
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

25 июля 2020
Экскурсия оставила очень позитивное впечатление и запомнится очень надолго! В первую очередь хочу отметить профессионализм и внимательный подход Ярослава ко всем пожеланиям клиента. На протяжении всего дня Ярослав контролировал нашу заинтересованность, спрашивал, что было бы нам интересно обсудить/услышать, учитывал пожелания по остановкам. Поездка была насыщена большим количеством историй о выдающихся людях, их деяниях и влиянии на развитие региона. Подъём в горы прошел под проливным холодным горным дождём и добавил немного негатива в наше путешествие. Но! На вершине Ярослав очень быстро организовал горячий обед и после него смог найти довольно колоритного водителя УАЗа, который доставил нас с вершины к подножью горы под сопровождение карпатской музыки. Этот весёлый спуск мы запомним на долгие годы :) Хочу сказать огромное спасибо экскурсоводу Ярославу и его другу водителю Ярославу за прекрасно проведённое время! Всем рекомендую!
9 марта 2020
ЭКСКУРСИЯ БЫЛА ПОТРЯСАЮЩЕЙ. ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. ЯРОСЛАВ ОКАЗАЛСЯ ПРЕКРАСНЫМ РАССКАЗЧИКОМ И ЧТО ОСОБО ПОРАДОВАЛО КАЖДЫЙ РАССКАЗ БЫЛ ПОДКРЕПЛЕН ИСТОРИЧЕСКИМИ ФАКТАМИ. ПРИ ЭТОМ ВСЕ БЫЛО ИСЛОЖЕНО ДОСТУПНО И ИНТЕРЕСНО. ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ СЬЕЗДИТЬ С НИМ И В ДРУГИЕ МЕСТА КАРПАТ И НЕ ТОЛЬКО. БУДУ РЕКОМЕНДОВАТЬ ЕГО СВОИМ ДРУЗЬЯМ КАК ОТЛИЧНОГО ГИДА.
22 февраля 2020
Экскурсия прошла отлично. Были с детьми, им понравилось. Экскурсионный маршрут очень интересный. Ярослав рассказывает много интересных фактов. Очень часто использует рефрены во время рассказов, мне очень понравилась такая манера подачи информации.
6 февраля 2020
Очень хорошая экскурсия! Нас было двое и нам очень понравилось! Повезло с погодой, накануне ночью выпал снег, и было как в сказке) Из-за снежной погоды не работали подъемники, и Ярослав нашёл нам снегоход, незабываемые ощущения! А на последней точке возле водопада вкусно поели. Маршрут классный!, а гид Ярослав замечательно рассказывает и интереснейший человек с которым можно поговорить на любую тему!
31 января 2020
Были во Львове первый раз. Решили начать знакомство с Карпат. Гид Ярослав составил увлекательный и живописный маршрут, на протяжении которого очень интересно и познавательно рассказывал об истории Львова, о проезжаемых местах, знаменитых людях разных эпох. Все было хорошо организовано и проведено, поэтому мы решили взять также пешеходную экскурсию по Львову, которой также были приятно впечатлены. Ярослав очень приятный человек и профессионал своего дела. Спасибо!
30 декабря 2019
Очень понравился маршрут. Нам повезло - выпал снег, и Карпаты украшенные свежим снегом - прекрасны. Ярослав организовал все замечательно - дети от 3 лет до 7 провели время весело и с пользой. Взрослые тоже узнали много интересного. Спасибо!

Ярослав проводит ещё 1 экскурсию

Классическая прогулка по ЛьвовуКлассическая прогулка по ЛьвовуКлассическая прогулка по Львову
25 за экскурсию
3 часа
15 отзывов
Познакомиться со средневековым центром города и разобраться в перипетиях его истории
Прежде чем стать одним из красивейших украинских городов, Львов пережил немало взлетов и падений. На обзорной прогулке вы охватите важнейшие события многовековой истории города, узнаете, чем Львов жил в Средневековье и эпоху Габсбургов, найдете дом палача и монастырь доминиканцев, исследуете улочки Армянского и Еврейского кварталов, услышите истории о львовских героях и злодеях. Шаг за шагом вы познакомитесь с важнейшими памятниками Львова, проникнетесь галицкой культурой и почувствуете дух многогранного города.

Выбирайте и другие экскурсии по Львову

ОбзорныеНеобычные маршрутыИндивидуальныеЗа городомПешкомНа автомобилеИстория и архитектураГрупповыеГастрономическиеВсеСо скидкой
125 за экскурсию
Заказать экскурсию