Что вас ожидает

«По двум векам повсеместного потребления, войдя в обычай, кофе несколько потерял от начальной славы, но свои замечательные качества сохранил» © львовянин Ян Парандовский.

В конце XVII века в Вене была открыта первая европейская кофейня: ее владельцем был украинский козак родом из Львовщины Юрий Кульчицкий, который сыграл историческую роль в освобождении Вены от турецкого порабощения. В молодости Юрий Франц побывал в турецком плену, где хорошо выучил турецкий язык, а заодно и обычай пить кофе. Любовь к распитию кофе (по-украински «кавування») получила распространение среди жителей Львова еще в XVIII веке, когда в городе открылась первая кофейня. С тех пор и до сегодняшнего дня город держит марку кофейной столицы Украины.

Традиционный львовский кофе должен быть сварен обязательно в “ турці” (она же джезва, только с более толстыми стенками). Газ для приготовления напитка не годится — нужен разогретый песок, потому что только тогда джезва и кофе прогреваются равномерно.

Наша кофейная прогулка пройдет в историческом центре Львова. Начать, пожалуй, стоит, с Львовской шоколадной фабрики. Это трехэтажное старинное здание, один этаж из которого занимают мастера по приготовлению шоколада. Мы можем не только попробовать теплый шоколад с любыми добавками, но и выпить чашечку настоящего кофе по-львовски. Во время прогулки я во всех подробностях расскажу историю появления этого замечательного во всех отношениях напитка в Европе, в частности, во Львове. А еще вы узнаете много других интересных фактов про кофейни, архитектуру и традиции города.

Мы вместе посетим кофейни (кав’ярни), расположенные во двориках, которые скрыты от глаз большинства туристов. Обязательно сходим в самую старую, открытую Карлом Гартманом в 1828 году, венскую кофейню, что на проспекте Свободы.

Будет интересно, вкусно, а главное — бодро.