Что вас ожидает

Старинная часть украинского Львова большинству из вас знакома с детства, даже если вы там никогда не были. Почему? Именно здесь снималось большинство исторических сцен знаменитого и всеми любимого многосерийного фильма Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и Три Мушкетера»!

Львов вообще хранит множество легенд со Средних веков. Насыщенная история города и его богатая архитектура обеспечили ему репутацию места, где славянский дух пропитал истинно европейскую культуру. Более того, здесь проводится мероприятие «Львов Древний» — международный фестиваль средневековой культуры, который призван погрузить гостей в атмосферу XV века, эпоху расцвета города.

Нашу прогулку мы начнем с монастыря бернардинцев. Затем пройдем по улице Армянской, где герои фильма исполняли его главный саундтрек — песню «Пора-пора-порадуемся». Посетим Ансамбль сооружений Армянской общины, включая Армянский собор, алтарь Голгофы, где доблестно сражался д’Артаньян.

Дворец кардинала Ришелье, резиденция капитана мушкетеров господина де Тревиля, задний двор «Версаля» — неполный список тех мест, которые мы увидим во время прогулки. Не обойдем вниманием и подъезд Львовского дома ученых, в интерьерах которого снимали покои кардинала. Я поведаю вам городские легенды и покажу самые малоизвестные места. Уверена, вы поймете, почему Львов называют музеем под открытым небом, историко-архитектурным заповедником, и почему он внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.