Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!

Узнать Львов с киноэкрана — городское путешествие по следам легендарного советского фильма

Добро пожаловать в город, где русский дух витает среди европейских декораций! Именно Львов послужил фоном для приключений персонажей фильма «Д’Артаньян и Три Мушкетера», на его улицах они сражались и исполняли свою знаменитую песенку-саундтрек.

Вы увидите монастырь бернардинцев, заглянете в подъезд, ведущий к «покоям кардинала», задний двор «Версаля» и другие места, связанные с кинолентой, а также услышите множество городских легенд.
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!
Мушкетеры: пора-пора-порадуемся!

Что вас ожидает

Старинная часть украинского Львова большинству из вас знакома с детства, даже если вы там никогда не были. Почему? Именно здесь снималось большинство исторических сцен знаменитого и всеми любимого многосерийного фильма Юнгвальда-Хилькевича «Д’Артаньян и Три Мушкетера»!

Львов вообще хранит множество легенд со Средних веков. Насыщенная история города и его богатая архитектура обеспечили ему репутацию места, где славянский дух пропитал истинно европейскую культуру. Более того, здесь проводится мероприятие «Львов Древний» — международный фестиваль средневековой культуры, который призван погрузить гостей в атмосферу XV века, эпоху расцвета города.

Нашу прогулку мы начнем с монастыря бернардинцев. Затем пройдем по улице Армянской, где герои фильма исполняли его главный саундтрек — песню «Пора-пора-порадуемся». Посетим Ансамбль сооружений Армянской общины, включая Армянский собор, алтарь Голгофы, где доблестно сражался д’Артаньян.

Дворец кардинала Ришелье, резиденция капитана мушкетеров господина де Тревиля, задний двор «Версаля» — неполный список тех мест, которые мы увидим во время прогулки. Не обойдем вниманием и подъезд Львовского дома ученых, в интерьерах которого снимали покои кардинала. Я поведаю вам городские легенды и покажу самые малоизвестные места. Уверена, вы поймете, почему Львов называют музеем под открытым небом, историко-архитектурным заповедником, и почему он внесен в Список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

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Ксения
Ксения
Журналист. Родилась в Москве, но некоторое время назад переехала во Львов. Влюбилась в город сразу и серьезно. После первой поездки поняла, что не смогу больше жить в Москве. Готова поделиться своими знаниями об этом прекрасном городе!
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