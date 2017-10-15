Неизвестные места города-музея

Открыть настоящую львовскую жизнь с обратной стороны фасадов

3.5
6 отзывов
Прогуляться по спрятанным от глаз туристов внутренним дворикам и улочкам, узнать, почему город называют маленьким Парижем и открыть секрет обаятельной атмосферы Львова.
Неизвестные места города-музея
Неизвестные места города-музея
Неизвестные места города-музея
Неизвестные места города-музея
Неизвестные места города-музея
Неизвестные места города-музея

Что вас ожидает

Львов — город-музей под открытым небом. Экспозиция этого уникального музея представлена прямо на улицах: классицизм и барокко, модерн и возрождение, готика и неоготика. Жилые дома, величественные костелы, даже брусчатка, которой вымощены узкие центральные улицы — все это экспонаты, столь любимые львовянами и многочисленными туристами, которые приезжают посмотреть на средневековую европейскую архитектуру.

Но в каждом музее есть свои тайны, недоступные посетителям. Большинство гостей нашего города смотрят на здания только с фасада, и мало кто бывает во внутренних двориках, где кипит настоящая львовская жизнь.

Я проведу вас по центральной части города, и совсем рядом с площадью Рынок мы заглянем в спрятанные от глаз туристов типично львовские внутренние дворики. Мы будем ходить по самым узким и недоступным улочкам Львова, о которых в процессе прогулки я расскажу все, что знаю.

Уверена, вы поймете, почему этот город называют маленьким Парижем и культурной столицей Украины: дело здесь не только в богатом архитектурном наследии. Неповторимое обаяние жителей и той атмосферы, которую они создают, — вот почему туристы хотят сюда возвращаться. А некоторые посетители города остаются здесь жить. ;)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ксения
Ксения
Журналист. Родилась в Москве, но некоторое время назад переехала во Львов. Влюбилась в город сразу и серьезно. После первой поездки поняла, что не смогу больше жить в Москве. Готова поделиться своими знаниями об этом прекрасном городе!
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6 реальных отзывов от туристов

А
15 окт 2017
К сожалению, полностью разочарованы этой прогулкой.
Не могу назвать это экскурсией, т. к. Ксения ничего толком не рассказывала, просто провела нас по нескольким своим любимым улицам.
Если где-то были открыты входы в подъезды, мы туда заходили, слышали фразу: "Вот это типичный дворик Львова", и шли дальше.
Вместо каких-то интересных сведений и историй, Ксения говорила: "Ну спросите у меня что-нибудь". Но если ты называешь себя экскурсоводом, то ты сам должен что-то рассказывать, должна быть какая-то подготовка.
Экскурсия длилась 2 часа, вместо указанных 3, но в данном случае это было плюсом, а не минусом.

Такие "экскурсии" и я могу водить, только непонятно, почему за это берутся немалые деньги.
Я
15 окт 2017
Огромное спасибо. В те места Львова, в которые мы зашли, я бы сама не дошла:-)
Г
20 авг 2017
Нам очень понравилось поболтать с Ксенией во время прогулки по Львову.
Она показала нам интересные места, в которые мы бы, наверное, сами не дошли.
Также было приятно, что кроме Львова, Ксения помогла нам подобрать маршрут в Закарпатье, за что ей огромное человеческое спасибо.
И вообще, было приятно провести время вместе!
Удачи)
Дмитрий
5 июня 2017
Гид отменил экскурсию, о чем предупредил за 15 минут до начала. Оказывается её даже нет в городе, а бронирование все равно открыто.
Ксения
Ответ гида:
Дмитрий, прошу прощения за отмену, мне искренне жаль! Вы отправили вашу заявку ночью накануне, а так как на групповую экскурсию бронирования подтверждаются автоматически, вам сразу ушла ссылка на оплату и я не успела отменить ваше бронирование вовремя. Предоплату Трипстер вам вернет. Еще раз прошу прощения!
А
5 янв 2017
Спасибо большое Ксении за живую и интересную прогулку! Узнали о местах, куда теперь повезем своих друзей в следующий раз.
Евгений
9 янв 2014
Ходили на экскурсию вдвоём с невестой. Экскурсия прошла на ура! Ксения пишет о себе: "Влюбилась в город сразу и серьезно"; точно такое же чувство охватило и нас после этой лёгкой, интересной, насыщенной на события и места экскурсии.

Рекомендую всем! Львов - это очень разнообразный город на любой вкус, и Ксения сможет вам это показать, поделиться историями и многим-многим другим, чего не делают "классические" экскурсоводы)

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