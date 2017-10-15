Что вас ожидает

Львов — город-музей под открытым небом. Экспозиция этого уникального музея представлена прямо на улицах: классицизм и барокко, модерн и возрождение, готика и неоготика. Жилые дома, величественные костелы, даже брусчатка, которой вымощены узкие центральные улицы — все это экспонаты, столь любимые львовянами и многочисленными туристами, которые приезжают посмотреть на средневековую европейскую архитектуру.

Но в каждом музее есть свои тайны, недоступные посетителям. Большинство гостей нашего города смотрят на здания только с фасада, и мало кто бывает во внутренних двориках, где кипит настоящая львовская жизнь.

Я проведу вас по центральной части города, и совсем рядом с площадью Рынок мы заглянем в спрятанные от глаз туристов типично львовские внутренние дворики. Мы будем ходить по самым узким и недоступным улочкам Львова, о которых в процессе прогулки я расскажу все, что знаю.

Уверена, вы поймете, почему этот город называют маленьким Парижем и культурной столицей Украины: дело здесь не только в богатом архитектурном наследии. Неповторимое обаяние жителей и той атмосферы, которую они создают, — вот почему туристы хотят сюда возвращаться. А некоторые посетители города остаются здесь жить. ;)