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Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»

Лена Д.
Лена Д. – Гид из Львова
За более чем 8 веков своего существования город 🏙️ был в составе 6 разных государств.

И до сегодня влияние Запада и Востока ощущается на улочках старого города, где дома хранят множество легенд и тайн.

Во время этой экскурсии 🧭 вы увидите сердце Львова — площадь Рынок, заглянете в Еврейский, Армянский и Русинский кварталы.

Словом, ощутите атмосферу Средневекового Львова.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • 150 грн за человека

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Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»
Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»

Что вы увидите

  • Площадь Рынок
  • Армянская церковь и дворик
  • Часовня Боимов
  • Успенская церковь и Русинский квартал
  • Латинский Кафедральный собор
  • Еврейский квартал
  • костел Иезуитов.
Атмосфера Средневековой Европы
Мы начнем нашу экскурсию ⛳ у Ратуши и прогуляемся по романтичным улочкам старого города. Зайдем в Аптеку-музей «Под чёрным орлом». Посетим Площадь Рынок, Армянский, Русинский и Еврейский кварталы, увидим старинные костелы и часовни, уютные дворики и Успенскую церковь ⛪. А я расскажу вам о том, кто жил во Львове, чем живет город 🏙️ сегодня и почему он так отличается от других городов Украины.

Важно знать:

  • Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;
Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон; • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра необходимо будет войти в Ваш гугл-аккаунт
Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;
На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»
    Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»
    Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»
    Онлайн-прогулка «Средневековый Львов — сокровище Восточной Европы»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лена Д.
    Лена Д.
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