Атмосфера Средневековой Европы

Мы начнем нашу экскурсию ⛳ у Ратуши и прогуляемся по романтичным улочкам старого города. Зайдем в Аптеку-музей «Под чёрным орлом». Посетим Площадь Рынок, Армянский, Русинский и Еврейский кварталы, увидим старинные костелы и часовни, уютные дворики и Успенскую церковь ⛪. А я расскажу вам о том, кто жил во Львове, чем живет город 🏙️ сегодня и почему он так отличается от других городов Украины.

Важно знать:

Гид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь;

Для того, чтобы участвовать в экскурсии 🧭, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон; • Экскурсия проходит в онлайн-платформе Youtube в хорошем качестве; Для просмотра необходимо будет войти в Ваш гугл-аккаунт

Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ;

На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой.