1 отзыв оставили туристы

На протяжении своей сложной и бурной истории 📖 Львов долгое время входил в состав различных сопредельных с Украиной государств – польской Речи Посполитой, венгерского королевства, Австрийской империи. Но, за исключением нескольких месяцев в начале первой мировой войны, Львов никогда не принадлежал российскому государству – великому Московскому княжеству, Русскому царству либо Российской империи. Тем не менее, наш город 🏙️ сыграл значительную роль в судьбах многих известных деятелей русской истории – царей, императоров, дипломатов, военачальников, писателей и ученых. Здесь российские послы и самодержцы вели переговоры, принимали решения и подписывали договора, имевшие огромное влияние на судьбы России и других стран Европы. Помимо самых известных объектов Старого города Вы увидите блистательные львовские дворцы, храмы, монастыри, где при разных обстоятельствах бывали и действовали Дмитрий Самозванец, Петр I и Николай II, «птенец гнезда Петрова» фельдмаршал Борис Шереметев и «екатерининский орел» генерал-майор Петр Кречетников, поэт и герой войн против Наполеона Федор Глинка. Вы услышите увлекательный рассказ о неповторимых хитросплетениях политических тайн и человеческих судеб

Экскурсии проводятся для индивидуальных групп.