1 отзыв оставили туристы

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По следам Русских самодержцев

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1 отзыв
Igor H.
Igor H. – Гид из Львова
По следам Русских самодержцев
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 750 грн за экскурсию

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По следам Русских самодержцев
На протяжении своей сложной и бурной истории 📖 Львов долгое время входил в состав различных сопредельных с Украиной государств – польской Речи Посполитой, венгерского королевства, Австрийской империи. Но, за исключением нескольких месяцев в начале первой мировой войны, Львов никогда не принадлежал российскому государству – великому Московскому княжеству, Русскому царству либо Российской империи. Тем не менее, наш город 🏙️ сыграл значительную роль в судьбах многих известных деятелей русской истории – царей, императоров, дипломатов, военачальников, писателей и ученых. Здесь российские послы и самодержцы вели переговоры, принимали решения и подписывали договора, имевшие огромное влияние на судьбы России и других стран Европы. Помимо самых известных объектов Старого города Вы увидите блистательные львовские дворцы, храмы, монастыри, где при разных обстоятельствах бывали и действовали Дмитрий Самозванец, Петр I и Николай II, «птенец гнезда Петрова» фельдмаршал Борис Шереметев и «екатерининский орел» генерал-майор Петр Кречетников, поэт и герой войн против Наполеона Федор Глинка. Вы услышите увлекательный рассказ о неповторимых хитросплетениях политических тайн и человеческих судеб
Экскурсии проводятся для индивидуальных групп.
Начало и место завершения
🚩 біля входу у Центральний історичний архів, пл. Соборна, 3

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Igor H.
Igor H.
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