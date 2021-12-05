по субботах

Релакс-тур «Термальное Закарпатье» (выезд со Львова)

Релакс-тур «Термальное Закарпатье»

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до 10 чел.
Релакс-тур «Термальное Закарпатье» (выезд со Львова)
Релакс-тур «Термальное Закарпатье» (выезд со Львова)
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Панорамы Карпат и улочки Ужгорода, вкусная еда и хорошие вина, истории любви и варка в чане

Чинадиево

Посреди старинного городка Сент-Миклош расположен мрачный средневековый замок барона Перени (XIV в. ), с интересным интерьером, потайным ходом и спальней мужественной Илоны Зрини, в которой она встречалась с графом Имре Текели, поэтому его еще называют «Замок любви». Спас здание художник Иосиф Бартош, который взял его в концессию.

Косино

Супер-современный комплекс "Термальные воды Косино" расположен в дубовой роще, имеет 5 бассейнов, 7 саун, средняя температура в термальных бассейнах + 41 ° C. Гордостью комплекса являются крупнейшие в Украине фонтаны-джакузи с "кофе", "вином", "пивом", "паленкой" и фонтан-иллюзия "Золотой кран здоровья" высотой 15,5 метра. Отдых здесь нравится взрослым и детям, а также приносит пользу здоровью.

Береговское вулканическое низкогорье

Окрестности Берегова издавна на весь мир славятся своими винами, которые имеют замечательный аромат и богатство вкусовых свойств. Это благодаря вулканическим породам, на которых растет виноград и энергии солнца, ведь именно здесь больше всего солнечных дней в Закарпатье.

Ужгород

Первое упоминание об этом вечно пограничном городе на реке Уж датируется 872 годом, оно очарует своим шармом и колоритом даже самого требовательного туриста. Прогуляйтесь исторической улицой города - Корзо, обязательно осмотрите самый известный храм города Кафедральный Крестовоздвиженский собор (1841 г. ), римо-католический костёл св. Георгия (1775 г. ), осмотрите один из старейших в Украине замок (ХIV в. ), Закарпатский музей народной архитектуры и быта (скансен) и обязательно посетите культовую корчму "Деца у нотаря".

Лумшоры

В подножии самой большой полонины украинских Карпат полонины Руна находится бальнеологический курорт Лумшоры, который известен еще с XVII в. В нем тесно переплелись райской красоты природа и элементы ада - огромные металлические чаны, в которых Вас будут варить на медленном огне в минеральной сероводородной воде. Для большего наслаждения можно чередовать "варки" в чане и купание в холодной воде. Такой отдых кроме незабываемых впечатлений, приводит к оздоровлению опорно-двигательного аппарата и омолаживает организм на десять лет.
1 день: выезд со Львова (08:00) - Чинадиево (экскурсия замком Сент-Миклош) - Мукачево (обед) - Косино (купание в термальном бассейне) - Береговское вулканическое низкогорья (дегустация вин) - Береговский р-н (ночевка в усадьбах сельского зеленого туризма, поселение в 21:00).
2 день: завтрак и выезд (08:00) - Ужгород (экскурсия по городу, замком и обед) - Лумшоры (купание в чанах) - Львов (возвращение в 23:30).

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд автобусом
  • проживание
  • сопровождение гида - экскурсовода
  • экскурсионное обслуживание в музеях
  • страхование на время путешествия.
Что не входит
  • входные билеты в музеях и питание.
Место начала и завершения?
г. Львов, просп. Черновола, 7
Когда и сколько длится
Когда: по субботах
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по субботах

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