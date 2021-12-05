по субботах

Панорамы Карпат и улочки Ужгорода, вкусная еда и хорошие вина, истории любви и варка в чане

Чинадиево

Посреди старинного городка Сент-Миклош расположен мрачный средневековый замок барона Перени (XIV в. ), с интересным интерьером, потайным ходом и спальней мужественной Илоны Зрини, в которой она встречалась с графом Имре Текели, поэтому его еще называют «Замок любви». Спас здание художник Иосиф Бартош, который взял его в концессию.

Косино

Супер-современный комплекс "Термальные воды Косино" расположен в дубовой роще, имеет 5 бассейнов, 7 саун, средняя температура в термальных бассейнах + 41 ° C. Гордостью комплекса являются крупнейшие в Украине фонтаны-джакузи с "кофе", "вином", "пивом", "паленкой" и фонтан-иллюзия "Золотой кран здоровья" высотой 15,5 метра. Отдых здесь нравится взрослым и детям, а также приносит пользу здоровью.

Береговское вулканическое низкогорье

Окрестности Берегова издавна на весь мир славятся своими винами, которые имеют замечательный аромат и богатство вкусовых свойств. Это благодаря вулканическим породам, на которых растет виноград и энергии солнца, ведь именно здесь больше всего солнечных дней в Закарпатье.

Ужгород

Первое упоминание об этом вечно пограничном городе на реке Уж датируется 872 годом, оно очарует своим шармом и колоритом даже самого требовательного туриста. Прогуляйтесь исторической улицой города - Корзо, обязательно осмотрите самый известный храм города Кафедральный Крестовоздвиженский собор (1841 г. ), римо-католический костёл св. Георгия (1775 г. ), осмотрите один из старейших в Украине замок (ХIV в. ), Закарпатский музей народной архитектуры и быта (скансен) и обязательно посетите культовую корчму "Деца у нотаря".

Лумшоры

В подножии самой большой полонины украинских Карпат полонины Руна находится бальнеологический курорт Лумшоры, который известен еще с XVII в. В нем тесно переплелись райской красоты природа и элементы ада - огромные металлические чаны, в которых Вас будут варить на медленном огне в минеральной сероводородной воде. Для большего наслаждения можно чередовать "варки" в чане и купание в холодной воде. Такой отдых кроме незабываемых впечатлений, приводит к оздоровлению опорно-двигательного аппарата и омолаживает организм на десять лет.

1 день: выезд со Львова (08:00) - Чинадиево (экскурсия замком Сент-Миклош) - Мукачево (обед) - Косино (купание в термальном бассейне) - Береговское вулканическое низкогорья (дегустация вин) - Береговский р-н (ночевка в усадьбах сельского зеленого туризма, поселение в 21:00).

2 день: завтрак и выезд (08:00) - Ужгород (экскурсия по городу, замком и обед) - Лумшоры (купание в чанах) - Львов (возвращение в 23:30).