Что вас ожидает

Сначала мы отправимся в путешествие в настоящий средневековый город, который находится в 25 километрах от Львова. Центральная часть Жолквы, в основе которой ансамбль Вечевой площади, имеет статус историко-архитектурного заповедника. Мы окунемся в городскую архитектуру средних веков. Первое упоминание о поселении Жолква относится к 1368 году. До наших дней сохранились развалины огромного замка со зверинцем, строительство которого как раз пришлось на конец XIV века.

Здесь очень много религиозных сооружений — монастырей, церквей, синагог и костелов — разных времен и архитектурных стилей. Во время Второй мировой войны рядом с городом велись бои; несмотря на это, в Жолкве уцелели даже две деревянные церкви, постройка которых датирована первой половиной XVII века. Мы посмотрим все достопримечательности города, а еще прогуляемся по старинному парку, вдоль которого расположено несколько интересных особняков разных эпох.

Креховский монастырь, наш второй пункт назначения, считается одним из красивейших не только во Львовской области, но и во всей Украине. Это одна из значительных святынь греко-католиков, обладающая очень древней и интересной историей. Сюда, прорубив окно в Европу, приезжал Петр I на обратном пути в Россию. Монастырь множество раз грабили — поляки, немцы, войска Наполеона. Легенд об этом месте — а часть из них я обязательно расскажу путешественникам — очень много. Где факты, а где вымысел? Попробуем разобраться вместе.