Средневековые прогулки по Львовщине

История, архитектура и легенды старинных построек

Эта прогулка посвящена посещению двух невероятно красивых мест, расположенных поблизости от Львова — города Жолква и Креховского монастыря.

Вы изучите городскую архитектуру средних веков, осмотрите развалины замка и чудом уцелевшие старинные деревянные церкви.

А также познакомитесь с историй и легендами одной из самых значимых обителей греко-католической церкви.
Средневековые прогулки по Львовщине
Средневековые прогулки по Львовщине
Средневековые прогулки по Львовщине
Средневековые прогулки по Львовщине

Что вас ожидает

Сначала мы отправимся в путешествие в настоящий средневековый город, который находится в 25 километрах от Львова. Центральная часть Жолквы, в основе которой ансамбль Вечевой площади, имеет статус историко-архитектурного заповедника. Мы окунемся в городскую архитектуру средних веков. Первое упоминание о поселении Жолква относится к 1368 году. До наших дней сохранились развалины огромного замка со зверинцем, строительство которого как раз пришлось на конец XIV века.

Здесь очень много религиозных сооружений — монастырей, церквей, синагог и костелов — разных времен и архитектурных стилей. Во время Второй мировой войны рядом с городом велись бои; несмотря на это, в Жолкве уцелели даже две деревянные церкви, постройка которых датирована первой половиной XVII века. Мы посмотрим все достопримечательности города, а еще прогуляемся по старинному парку, вдоль которого расположено несколько интересных особняков разных эпох.

Креховский монастырь, наш второй пункт назначения, считается одним из красивейших не только во Львовской области, но и во всей Украине. Это одна из значительных святынь греко-католиков, обладающая очень древней и интересной историей. Сюда, прорубив окно в Европу, приезжал Петр I на обратном пути в Россию. Монастырь множество раз грабили — поляки, немцы, войска Наполеона. Легенд об этом месте — а часть из них я обязательно расскажу путешественникам — очень много. Где факты, а где вымысел? Попробуем разобраться вместе.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ксения
Ксения
Журналист. Родилась в Москве, но некоторое время назад переехала во Львов. Влюбилась в город сразу и серьезно. После первой поездки поняла, что не смогу больше жить в Москве. Готова поделиться своими знаниями об этом прекрасном городе!
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