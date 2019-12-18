Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Узнайте историю Львова в частном пешем туре
Полюбуйтесь уникальной архитектурой Старого города
Осмотрите знаковый Львовский театр оперы и балета
Побродите по мощеным улицам и вдохните запах кофе и шоколада
Полюбуйтесь памятниками на Рыночной площади
Встретьтесь с вашим персональным гидом у исторического здания Львовского театра оперы и балета, откуда и начнется сказочный пеший тур по Старому городу. Побродите по узким улочкам в сопровождении опытного гида и осмотрите объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, в числе которых ратуша XIX века на Рыночной площади.
Почувствуйте оживленную атмосферу торгового центра, где находятся лучшие рестораны и кафе города. Полюбуйтесь прекрасными фонтанами со скульптурами персонажей греческой мифологии, такими как Нептун, Амфитрита, Диана и Адонис.
Побывайте в мистической часовне Боимов, построенной в качестве места захоронения известной купеческой семьи. Полюбуйтесь барочным фасадом гарнизонного храма Святых Верховных Апостолов Петра и Павла, которая для местных жителей известна под названием «Костел иезуитов». Взгляните на готический стиль великолепного собора Успения Девы Марии, или Латинского собора, узнайте, как в течение веков развивался город, и послушайте рассказы о его знаменитых жителях.
Ответы на вопросы
Что входит
Персональный гид
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 41 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
Carsten-Dirk
18 дек 2019
(Германия)
Первый тур с Павлом во Львове. Пол был фантастическим. Этот парень любит свой город. Тур со страстью и энтузиазмом. Экскурсия не только в исторический, но и в современный Львов. Много смеяться, много удивляться. Просто нужное количество исторических фактов и интересных идей для повседневной жизни во Львове. Это было действительно великолепно. Наслаждался каждой минутой. Спасибо, Пол. Очень хорошо говорит по-немецки.
A
Agnieszka
7 янв 2019
(Польша)
Pan przewodnik znakomicie poradził sobie z deszczową pogodą jednocześnie zapewniając nam znakomite zwiedzanie starówki. Tak, to było możliwe. W najgorszą pogodę trafialiśmy albo do cerkwi ormiańskiej lub zawsze pod jakiś dach. Bardzo ciekawie opowiadał i pokazał tak ciekawe miejsca, do których sami byśmy nie dotarli. Bardzo dobrze mówił po polsku, mimo iż jest to dla niego język obcy. Ponadto był bardzo pomocny w znalezieniu odpowiedniego miejsca na obiad:) Bardzo polecam:)
D
David
2 июня 2019
(Великобритания)
Enjoyed the tour and discovered places that we probably would not have found ourselves