Встретьтесь с вашим персональным гидом у исторического здания Львовского театра оперы и балета, откуда и начнется сказочный пеший тур по Старому городу. Побродите по узким улочкам в сопровождении опытного гида и осмотрите объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, в числе которых ратуша XIX века на Рыночной площади.

Почувствуйте оживленную атмосферу торгового центра, где находятся лучшие рестораны и кафе города. Полюбуйтесь прекрасными фонтанами со скульптурами персонажей греческой мифологии, такими как Нептун, Амфитрита, Диана и Адонис.

Побывайте в мистической часовне Боимов, построенной в качестве места захоронения известной купеческой семьи. Полюбуйтесь барочным фасадом гарнизонного храма Святых Верховных Апостолов Петра и Павла, которая для местных жителей известна под названием «Костел иезуитов». Взгляните на готический стиль великолепного собора Успения Девы Марии, или Латинского собора, узнайте, как в течение веков развивался город, и послушайте рассказы о его знаменитых жителях.