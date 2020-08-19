38 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Предания средневекового Львова

Чтобы перенестись в эпоху львовского Средневековья, мы прогуляемся узкими улочками исторического центра, отыщем «проклятые» дома и жилье городского палача — Львовского ката. Вы узнаете, чем жил город в прошлые столетия: мы поговорим о средневековом правосудии, о богатейших жителях Львова и о том, за что сжигали ведьм и могли приковать к столбу позора. Я проведу вас к уголкам города, где можно встретить призраков, и расскажу самые трагичные истории любви прошлого.

Мистические уголки города

Наш маршрут охватит главные достопримечательности Львова, которые откроются вам с неожиданной стороны: вы пройдете по площади Рынок, мимо Ратуши, где ночью появляется черный саркофаг, и Доминиканской церкви, в которой пряталась самая богатая и красивая женщина своего времени — Елизавета Острожская. У церкви Святого Андрея я расскажу легенду о священнике, который продал душу дьяволу. В Армянском квартале поговорим о Дне всех Святых, осмотрим Иезуитский костел, часовню Боимов и Латинскую катедру: вы увидите пушечные ядра на её стенах и чудотворную икону, у которой молились польские короли. По желанию, вы также подниметесь на Ратушу или на обзорную площадку одного из домов.

По следам алхимиков

Вы побываете в старейшей действующей аптеке Львова — Музее-аптеке 18 века, которая еще больше погрузит вас в средневековую атмосферу. Спустившись в аутентичные подземелья, вы осмотрите темные проходы, оригинальные фрески и уникальное аптекарское оборудование. А в комнате алхимика я расскажу о легендарном львовском лекарстве от всех недугов.