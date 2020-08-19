38 отзывов оставили туристы

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Тайны и легенды старого Львова

Погрузиться в мир львовских преданий и побывать в самых загадочных уголках исторического центра

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Рынок
  • Заказать экскурсию

€3024 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Lena
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
Lena – Гид по Львову
За девять столетий Львов, как порядочный древний город 🏙️, оброс мифами и легендами — и самые захватывающие их них вы услышите на прогулке! Я проведу вас по старинным узким улочкам, где прячутся городские призраки, расскажу, кого в средневековом Львове почитали, а кого — приковывали к позорному столбу или сжигали на костре.

Приготовьтесь заглянуть в комнату алхимика, побывать в старейшей львовской аптеке и понаблюдать, как за фасадами главных достопримечательностей оживают старинные легенды.
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова

Что вас ожидает

Предания средневекового Львова
Чтобы перенестись в эпоху львовского Средневековья, мы прогуляемся узкими улочками исторического центра, отыщем «проклятые» дома и жилье городского палача — Львовского ката. Вы узнаете, чем жил город в прошлые столетия: мы поговорим о средневековом правосудии, о богатейших жителях Львова и о том, за что сжигали ведьм и могли приковать к столбу позора. Я проведу вас к уголкам города, где можно встретить призраков, и расскажу самые трагичные истории любви прошлого.

Мистические уголки города
Наш маршрут охватит главные достопримечательности Львова, которые откроются вам с неожиданной стороны: вы пройдете по площади Рынок, мимо Ратуши, где ночью появляется черный саркофаг, и Доминиканской церкви, в которой пряталась самая богатая и красивая женщина своего времени — Елизавета Острожская. У церкви Святого Андрея я расскажу легенду о священнике, который продал душу дьяволу. В Армянском квартале поговорим о Дне всех Святых, осмотрим Иезуитский костел, часовню Боимов и Латинскую катедру: вы увидите пушечные ядра на её стенах и чудотворную икону, у которой молились польские короли. По желанию, вы также подниметесь на Ратушу или на обзорную площадку одного из домов.

По следам алхимиков
Вы побываете в старейшей действующей аптеке Львова — Музее-аптеке 18 века, которая еще больше погрузит вас в средневековую атмосферу. Спустившись в аутентичные подземелья, вы осмотрите темные проходы, оригинальные фрески и уникальное аптекарское оборудование. А в комнате алхимика я расскажу о легендарном львовском лекарстве от всех недугов.

Организационные детали

  • Входные билеты по маршруту оплачиваются дополнительно: музей-аптека — 30 грн; Армянская церковь и Латинская кафедра — 5 грн; Итальянский дворик — 10 грн
  • По желанию можно дополнительно заказать дегустацию запаянного кофе (для детей какао) — 60грн. Предупредите гида об этом заранее.
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова
Тайны и легенды старого Львова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Рынок.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lena
Lena
Привет, меня зовут Лена и я гид-переводчик во Львове. Я знаю, где вкусно готовят, хорошо наливают и где живут легенды. Гулять со мной по городу не скучно, ведь на моих экскурсиях нет сухих фактов. Для каждого у меня найдется, что предложить: дегустации, подземелья, Львов еврейский, Львов средневековый, периода Австрии или Киевской Руси, Лычаковское кладбище и многое другое. Экскурсия, которую Вы заказываете, это выбранная Вами тематика и мной созданный антураж. Такой Львов Вы не забудете.
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38 отзывов оставили туристы

19 августа 2020
Супер!!!
9 августа 2020
Очень интересная экскурсия, время прошло незаметно, много нового узнали, однозначно рекомендуем👍🏼
31 июля 2020
Увлекательная и очень интересная экскурсия. Замечательно провели время и узнали много интересных исторических фактов о старом Львове. Лена-замечательный гид! Настоящий профессионал. Спасибо огромное!
9 марта 2020
Очень насыщенная программа. Отличный гид: заинтересовало нас, включала нас в интерактивную экскурсию, очень понятно и интересно рассказывала. Рекомендую!!!
8 марта 2020
Экскурсия прошла прекрасно, Елена создала нам незабываемую атмосферу города с историей и красивой легендой. А так же очень приятны гостеприимство и искренняя приветливость!
27 февраля 2020
Лена- отличный гид. Экскурсия была интересной и познавательной, рекомендую всем, кто собирается посетить прекрасный город Львов, обратиться к Лене. Спасибо ей огромное!
18 февраля 2020
Остались очень довольны экскурсией. Большое спасибо гиду! Рекомендуем!
18 февраля 2020
Спасибо
15 января 2020
Очень понравилась Лена и экскурсия! Увлекательно и интересно. Очень рекомендую
7 января 2020
Экскурсия прошла замечательно - глубокое знание материала и отличная подача. Были во Львове не первый раз, но теперь благодаря Елене понимаем его намного больше. Спасибо большое, всем рекомендуем.
Ещё 28 отзывов

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