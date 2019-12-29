3 отзыва оставили туристы

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Театрализованная экскурсия по Львову

Увидеть главное глазами необычных героев города

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Группа не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Рынок
  • Заказать экскурсию

8 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
5
Константин
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Константин – Гид по Львову
Экскурсия-приключение, где вместе с историческими персонажами Львова вы прогуляетесь 👣 по средневековым улочкам и узнаете их таинственные истории 📖.

Встреча с бургомистром города, танцующим Мойшей и поющим батяром откроет вам новые грани города и познакомит с его необычными жителями.
Театрализованная экскурсия по Львову
Театрализованная экскурсия по Львову

Что вас ожидает

История евреев и встреча с «бароном нищих»
На одной из улиц вас встретит танцующий еврей Мойша и проведет по еврейскому кварталу, показывая интересные львовские кафе, где с домов свисают драконы. Здесь вы узнаете, кто научил жителей Львова торговаться и как евреи неоднократно меняли облик города. Возле одной из церквей путеводную нить рассказа Мойша передаст «барону нищих», который покажет вам свои владения и по секрету расскажет, как можно получить «лицензию» на попрошайничество.

Летопись Львова от лица монаха и батяра
Вы познакомитесь и с местным монахом. Его рассказ о нелегкой работе летописца поможет увидеть еще одну сторону Львова. Также он поведает, кого нужно благодарить за хорошее местное пиво и покажет, где искать кафе «Гасовая лямпа», в котором гостей встречает господин с колпаком и продаются лучшие наливки города. И, конечно, вы увидите поющего батяра и услышите его рассказ о танцах, языке и шуточной культуре певцов, а по дороге встретите кума батяра и услышите их фирменную песню!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено.

Театрализованная экскурсия по Львову
Театрализованная экскурсия по Львову

Экскурсия проводится в субботу в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Место встречи для начала на площади Рынок.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Константин
Константин
Здравствуйте! Меня зовут Константин, я гид с 11-летним стажем, кандидат исторических наук и тамада… Эта смесь сделала меня одним из лучших и веселых гидов Львова. Вместе с этим, я являюсь автором уникальных театрализованных экскурсий, слава о которых разошлась даже и в США.
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3 отзыва оставили туристы

29 декабря 2019
Экскурсия понравилась, ребята молодцы - видно что работают с душой. Форма общения очень подходит для детей и для легкого праздничного знакомства со Львовом.
18 июля 2019
Не нудно, познаватльно, интерестно. 1, 5 часа приятных эмоций, куча шуток и интерактива
27 апреля 2019
Очень понравилась театрализованная прогулка! Оригинально, легко, весело, познавательно! Увидели основные достопримечательности старого города и те потаенные местечки куда не заглянули бы сами. Спасибо! Наталья и Роман

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