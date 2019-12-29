3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

История евреев и встреча с «бароном нищих»

На одной из улиц вас встретит танцующий еврей Мойша и проведет по еврейскому кварталу, показывая интересные львовские кафе, где с домов свисают драконы. Здесь вы узнаете, кто научил жителей Львова торговаться и как евреи неоднократно меняли облик города. Возле одной из церквей путеводную нить рассказа Мойша передаст «барону нищих», который покажет вам свои владения и по секрету расскажет, как можно получить «лицензию» на попрошайничество.

Летопись Львова от лица монаха и батяра

Вы познакомитесь и с местным монахом. Его рассказ о нелегкой работе летописца поможет увидеть еще одну сторону Львова. Также он поведает, кого нужно благодарить за хорошее местное пиво и покажет, где искать кафе «Гасовая лямпа», в котором гостей встречает господин с колпаком и продаются лучшие наливки города. И, конечно, вы увидите поющего батяра и услышите его рассказ о танцах, языке и шуточной культуре певцов, а по дороге встретите кума батяра и услышите их фирменную песню!