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Велопокатушки по Львову

5
1 отзыв
Olesia P.
Olesia P. – Гид из Львова
Мы прокатимся по Львову на велосипедах, я покажу развалины средневековой крепости, бывшие публичные дома и казино, расскажу как проходила инвентаризация замков, как львовский исследователь Вайгль ставил клизмы вшам и о средневековых наказаниях за бранную речь.

Маршрут проложен через центр города, парки 🌳 и музей 🖼 народной архитектуры под открытым небом.

Пообедаем с вами казацким кулишом — мясным супом с салом и пшеном.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 500 грн за экскурсию

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Велопокатушки по Львову

Что вы увидите

  • развалины замка 13 века
  • казацкую слободу, деревянные дома и др. сооружения (начиная от 16 века) в этнографическом музее под открытым небом
  • бывшие казино и бордели
  • Лычаковское кладбище
  • самые красивые парки города (Стрыйский, им. Б. Хмельницкого, Высокий Замок, Знесиння, им. И. Франко)
  • Австрийская цитадель
  • оперный, драматический театры
  • два источника, в которых можно набрать воду (а возле одного из них - покупаться в бассейне для моржей)
  • другие интересные места и сооружения
Полный дайджест истории 📖 города на велоколесах (я лицензированный гид).
Проедем средневековый город 🏙️, княжий, австрийский, польский и современный
Во время экскурсии 🧭 увидим развалины замка 13 века, бывшие публичные дома и казино, узнаем, как проходила инвентаризация замков, как в средневековье наказывали за брань, как наш исследователь Вайгль ставил клизмы вшам, с каким размахом 200 лет назад провоили выставки, о рекламе 20 века, выпьем воды из источника, а обедать будем настоящим казацким кулишом!!! Ну и многое другое.
И все это в тени уютных парков!
Велики можно взять на прокат в центре города.
Экскурсия длится около 3-4 часов.
Лучше проводить после 16:00 (менее жарко)
Что входит
  • Удобный маршрут
  • мое отличное настроение
  • чистые источники с водой
  • наш древний град
  • ответы на Ваши вопросы (на которые у меня они найдутся)
  • ветер в волосах :))))
Что не входит
  • Велопрокат (от 160 грн/час)
  • В ход в этнографический музей — 20 грн
Начало и место завершения
🚩 Университетская, 1.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olesia P.
Olesia P.
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