Полный дайджест истории 📖 города на велоколесах (я лицензированный гид).

Проедем средневековый город 🏙️, княжий, австрийский, польский и современный

Во время экскурсии 🧭 увидим развалины замка 13 века, бывшие публичные дома и казино, узнаем, как проходила инвентаризация замков, как в средневековье наказывали за брань, как наш исследователь Вайгль ставил клизмы вшам, с каким размахом 200 лет назад провоили выставки, о рекламе 20 века, выпьем воды из источника, а обедать будем настоящим казацким кулишом!!! Ну и многое другое.

И все это в тени уютных парков!

Велики можно взять на прокат в центре города.

Экскурсия длится около 3-4 часов.

Лучше проводить после 16:00 (менее жарко)