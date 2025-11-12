Колония-дель-Сакраменто — первый город в Уругвае, основанный португальцами.
Вы исследуете его древние улочки, представите, как здесь кипела жизнь в 17 веке, побываете в самых интересных и колоритных местах Колонии.
Узнаете, почему она так отличалася от других колониальных городов Южной Америки и почему за неё так отчаянно боролись две великие империи.
Вы исследуете его древние улочки, представите, как здесь кипела жизнь в 17 веке, побываете в самых интересных и колоритных местах Колонии.
Узнаете, почему она так отличалася от других колониальных городов Южной Америки и почему за неё так отчаянно боролись две великие империи.
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему Колония-дель-Сакраменто стала одним из самых «спорных» городов Южной Америки и как её многократный переход из рук в руки сформировал её уникальный облик
- О соперничестве испанцев и португальцев, контрабанде и тайных торговых путях, оставивших след в истории города
- Как здесь переплелись две архитектурные традиции
- Почему местный маяк стал не просто навигационной точкой, но и местом с легендами
- Как арена для корриды превратилась в современный культурный центр
- О развитии города после колониальной эпохи, её месте в истории Уругвая и местных традициях, включая гастрономию и ритуалы, связанные с мате
В нашей программе:
- Порт Букебус — именно здесь вы впервые увидите город и его набережную, а я расскажу, почему этот порт играл ключевую роль в истории региона
- Улица Рамбла и бастион Сан-Мигель. Погуляем вдоль реки, полюбуемся видами на воды Ла-Платы и дойдём до одной из старейших укреплённых стен города, откуда португальцы оборонялись от испанцев
- Центр города и Пуэрта-де-ла-Сьюдадела, ворота старой крепости, сохранившиеся с 17 века. Поговорим о том, как Колония переходила из рук в руки и почему за неё так отчаянно боролись две великие империи
- Маяк Колонии — одно из самых узнаваемых мест города. Вы подниметесь на его вершину, чтобы увидеть потрясающую панораму улиц, крыш и реки, а заодно узнаете, какие тайны хранит это место
- Улицы Солис и 2 мая — самые колоритные и фотогеничные улочки Колонии. Каменные мостовые, старинные фонари, цветущие деревья — здесь можно ощутить настоящий дух колониального города
- Эспасио Португес и Португальский дом — музейное пространство, которое поможет представить, как жили португальцы в Колонии. Внутри — старинные предметы быта, мебель и артефакты
- Базилика Святой Троицы — старейший храм Уругвая, где вы увидите особые архитектурные элементы и почувствуете атмосферу времени
- Знак Colonia — современный символ города, ставший популярной фотозоной. Здесь можно сделать памятные снимки с видом на набережную
- Коррида Реаль-де-Сан-Карлос — историческая арена, некогда построенная для боёв быков. Теперь это современный культурный центр: здесь проходят концерты, выставки и различные мероприятия, а на территории работает кафе, где можно сделать небольшую передышку
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но часть маршрута (по желанию) можно преодолеть на автомобиле или такси. Для компании до 3 человек мы организуем поездку на авто, для большего числа участников потребуется такси
- Важно учитывать, что мы будем гулять по мощёным улочкам и подниматься по лестницам
- Дополнительные расходы: подъём на маяк, билет в Эспасио Португес и Португальский дом, такси для перемещения к знаку Colonia и арена для корриды «Сан-Карлос»
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У порта Букебус
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Колонии дель Сакраменто
Провели экскурсии для 14 туристов
Всем привет! Меня зовут Яна, и я приехала в Уругвай из прекрасной Москвы. Переехав сюда, я нашла тёплую и уютную страну для жизни и захотела лучше узнать это гостеприимное иЗадать вопрос