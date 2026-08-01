Индивидуальная
до 7 чел.
Колония-дель-Сакраменто: по следам португальцев и испанцев
Не просто увидеть город, а ощутить его дух, погрузиться в прошлое и проникнуться его очарованием
Начало: У порта Букебус
12 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от $500 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Сити-тур Монтевидео с пешеходной прогулкой по старому городу
Начало: Колония дель Сакраменто
$235 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Колонии дель Сакраменто
Самые популярные экскурсии в Колонии дель Сакраменто
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