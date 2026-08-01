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Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Колония-дель-Сакраменто: по следам португальцев и испанцев Не просто увидеть город, а ощутить его дух, погрузиться в прошлое и проникнуться его очарованием Начало: У порта Букебус от $500 за всё до 7 чел. 4 часа Мини-группа до 1 чел. Сити-тур Монтевидео с пешеходной прогулкой по старому городу Начало: Колония дель Сакраменто $235 за человека

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