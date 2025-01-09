В рамках этой насыщенной и познавательной экскурсии вы посетите легендарные оружейные комнаты Коломенского кремля с древнерусским оружием и воинским снаряжением, где вам не только примерят «по руке», но и облачат
Шоу Ратоборцев будет происходить в январе 2026 году в следующие дни- 3,4,5,6,9,10 января в 11:00. Стоимость билетов 1000 руб, для дошкольника 700 руб
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный Коломенский кремль и его оружейные комнаты
- Интерактивное представление русских ратных бойцов
- Музеи забытого вкуса
- Музей «Калачная»
- Музей «Коломенская пастила»
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Интерактивный турнир русских витязей с посещением оружейных комнат и башен (1100 руб. /чел.)
- Входной билет в Калачную (500 руб. /чел.)
- Входной билет в музей «Коломенская пастила» (650 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломна, улица Лажечникова, около будки городового
Завершение: Коломна, улица Полянская, 4
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
N
Natalia
9 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Было познавательно и увлекательно. Несмотря на мороз, Ольга уделила нам 2 часа. Приятно провели это время. Спасибо!
Е
Елена
4 ноя 2024
Т
Татьяна
3 мая 2024
Экскурсия замечательная. Очень понравилась. Гид Ольга составила нам индивидуальный график по экскурсии в соответствии с нашими пожеланиями, за что ей большое спасибо))) В составе экскурсии посетили программу "Русские витязи" в Коломенском кремле, Ольга провела индивидуальную пешеходную экскурсию по Коломне и посетили "Музей пастилы". Прониклись в полной мере духом провинциального, такого теплого и милого городка Коломна.