Когда: Шоу Ратоборцев будет происходить в январе 2026 году в следующие дни- 3,4,5,6,9,10 января в 11:00. Стоимость билетов 1000 руб, для дошкольника 700 руб

Бронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала