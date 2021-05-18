Полезная информация о Сальто

Что нужно знать о Сальто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сальто
17:0655
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаСальто
По-английскиSalto
Столица регионаСальто является столицей региона
Население города99 823 чел.
АэропортSalto STY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота18 м. от уровня моря

Где находится Сальто на карте