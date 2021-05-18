Полезная информация о Сальто
Что нужно знать о Сальто: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сальто
17:0655
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Сальто
|По-английски
|Salto
|Столица региона
|Сальто является столицей региона
|Население города
|99 823 чел.
|Аэропорт
|Salto STY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|18 м. от уровня моря