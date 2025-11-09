Мои заказы

Дегустация вин в сердце Ферганы (18+)

Пройти весь путь вина: от солнечных гроздей винограда до изысканного напитка в бокале
Эта программа для тех, кто ценит локальные вкусы, ищет не просто экскурсию, а вкусный опыт с характером.

И для тех, кто хочет не просто попробовать, а понять вино: как оно делается, с чем его лучше сочетать.

Вы побываете на единственном винодельческом предприятии Ферганской долины, узнаете, как рождаются легендарные вина «WINEGARDEN», посетите погреба и цеха и, конечно, продегустируете лучшие сорта.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Вы не просто пробуете вино — вы видите, где и как оно рождается.

Экскурсия по предприятию:

  • знакомство с процессом производства — от сбора винограда до розлива в бутылки
  • посещение цехов, подвалов и лаборатории, куда редко пускают посетителей
  • осмотр оборудования: бочки, цистерны, линии розлива

Дегустация местных вин:

  • виноградное
  • вишнёвое
  • айвовое
  • гранатовое

Вы узнаете:

  • как рождается вино: от ягод до готового напитка
  • чем ферганское виноделие отличается от других регионов
  • как правильно сочетать местные сорта с блюдами

Организационные детали

  • Программа 18+
  • В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, входной билет, бесплатный Wi-Fi, дегустация
  • Поедем на легковом авто или минивэне в зависимости от количества участников
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У тур фирмы Dilrabo Travel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом
Ильхом — Организатор в Фергане
Благодаря эффективному сотрудничеству между нашей командой и партнёрами, мы можем предложить нашим клиентам индивидуальное обслуживание на высоком уровне во время их поездки. Путешествуя с нами, вы откроете для себя мир
между Ближним Востоком и Азией, ознакомитесь с историей Центральной Азии, с великолепной архитектурой, традициями и обычаями местных жителей. С 2018 года наша организация предоставляет туристические услуги гражданам Узбекистана и гостям нашей страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Денис
9 ноя 2025
Мы с друзьями попали на экскурсию на Ферганский винно-водочный завод — и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки! 🌿🍷

Поздно вечером, когда завод уже не работал, мы связались
с экскурсоводом Ильхомом. Ильхом — настоящий профессионал, человек с огромной любовью к своему делу. Он не просто откликнулся, а буквально организовал экскурсию специально для нас, открыв двери завода после смены.

Мы были поражены масштабом производства, чистотой, порядком и атмосферой уважения к традиции. Каждый зал, каждый цех — со своей историей и ароматом. А дегустация стала идеальным финалом вечера: напитки действительно высокого качества, чувствуется, что сделано с душой.

Спасибо Ильхому за доброжелательность, знания и искреннее отношение! Если окажетесь в Фергане — обязательно загляните на экскурсию. Это не просто про алкоголь, это про культуру, людей и вкус жизни.

Мы с друзьями попали на экскурсию на Ферганский винно-водочный завод — и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки! 🌿🍷

Поздно вечером, когда завод уже не работал, мы связались с экскурсоводом Ильхомом. Ильхом — настоящий профессионал, человек с огромной любовью к своему делу. Он не просто откликнулся, а буквально организовал экскурсию специально для нас, открыв двери завода после смены.

Мы были поражены масштабом производства, чистотой, порядком и атмосферой уважения к традиции. Каждый зал, каждый цех — со своей историей и ароматом. А дегустация стала идеальным финалом вечера: напитки действительно высокого качества, чувствуется, что сделано с душой.

Спасибо Ильхому за доброжелательность, знания и искреннее отношение! Если окажетесь в Фергане — обязательно загляните на экскурсию. Это не просто про алкоголь, это про культуру, людей и вкус жизни.