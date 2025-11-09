Эта программа для тех, кто ценит локальные вкусы, ищет не просто экскурсию, а вкусный опыт с характером.
И для тех, кто хочет не просто попробовать, а понять вино: как оно делается, с чем его лучше сочетать.
Вы побываете на единственном винодельческом предприятии Ферганской долины, узнаете, как рождаются легендарные вина «WINEGARDEN», посетите погреба и цеха и, конечно, продегустируете лучшие сорта.
Описание экскурсии
Вы не просто пробуете вино — вы видите, где и как оно рождается.
Экскурсия по предприятию:
- знакомство с процессом производства — от сбора винограда до розлива в бутылки
- посещение цехов, подвалов и лаборатории, куда редко пускают посетителей
- осмотр оборудования: бочки, цистерны, линии розлива
Дегустация местных вин:
- виноградное
- вишнёвое
- айвовое
- гранатовое
Вы узнаете:
- как рождается вино: от ягод до готового напитка
- чем ферганское виноделие отличается от других регионов
- как правильно сочетать местные сорта с блюдами
Организационные детали
- Программа 18+
- В стоимость входит: трансфер от вашего отеля и обратно, входной билет, бесплатный Wi-Fi, дегустация
- Поедем на легковом авто или минивэне в зависимости от количества участников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У тур фирмы Dilrabo Travel
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильхом — Организатор в Фергане
Благодаря эффективному сотрудничеству между нашей командой и партнёрами, мы можем предложить нашим клиентам индивидуальное обслуживание на высоком уровне во время их поездки. Путешествуя с нами, вы откроете для себя мир
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
9 ноя 2025
Мы с друзьями попали на экскурсию на Ферганский винно-водочный завод — и это было одно из самых ярких впечатлений всей поездки! 🌿🍷
Поздно вечером, когда завод уже не работал, мы связались
