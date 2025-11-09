читать дальше

с экскурсоводом Ильхомом. Ильхом — настоящий профессионал, человек с огромной любовью к своему делу. Он не просто откликнулся, а буквально организовал экскурсию специально для нас, открыв двери завода после смены.



Мы были поражены масштабом производства, чистотой, порядком и атмосферой уважения к традиции. Каждый зал, каждый цех — со своей историей и ароматом. А дегустация стала идеальным финалом вечера: напитки действительно высокого качества, чувствуется, что сделано с душой.



Спасибо Ильхому за доброжелательность, знания и искреннее отношение! Если окажетесь в Фергане — обязательно загляните на экскурсию. Это не просто про алкоголь, это про культуру, людей и вкус жизни.