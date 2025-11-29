Маргилан веками стоял на караванном пути, развивал торговлю и культуру, был родиной мыслителей и мастеров. Сегодня город остаётся центром древних традиций, где живы узбекские ремёсла.
Вы увидите места, связанные с выдающимися людьми, прикоснётесь к старинным промыслам и поймёте, что делает Маргилан уникальным.
Вы увидите места, связанные с выдающимися людьми, прикоснётесь к старинным промыслам и поймёте, что делает Маргилан уникальным.
Описание экскурсии
- Мемориал Бурханиддина Маргилония. Вы узнаете о выдающемся учёном и мыслителе
- Производство натурального шёлка. Познакомитесь с процессом от размачивания коконов до получения лёгкой переливчатой ткани — одного из главных богатств Маргилана
- Медресе Саид Ахмада Хужа. В гостях у мастера Читгар раскроете секреты изготовления набивных тканей
- Соборная мечеть Хонакох. Полюбуетесь архитектурой одного из важных религиозных комплексов города
Примерный тайминг
9:00 — выезд из Ферганы
9:20 — Мемориал Бурханиддина Маргилония
10:00 — производство натурального шёлка
12:00 — обед (по желанию)
13:00 — медресе Саид Ахмад-Ходжа, производство набивных тканей — в гостях у мастера Читгар
14:00 — соборная мечеть Хонакох
14:40 — пекарня: процесс выпечки лепёшек в тандыре
15:30 — завершение экскурсии, возвращение в Фергану
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Экскурсию можно провести для группы от 4 до 10 участников (арендуем минивэн) — $290
- Мы можем начать экскурсию в Маргилане (стоимость не меняется), напишите свои пожелания в переписке
- Дополнительные расходы: обед (ферганский плов из местного риса, по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сардорбек — ваш гид в Фергане
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, я родился и живу в Узбекистане. Работаю гидом вот уже более 12 лет. Также занимаюсь горным пешим туризмом, спортом и рисованием, люблю слушать музыку и исследовать новые неизведанные места. С радостью стану вашим проводником по любимой стране!
Похожие экскурсии из Ферганы
Индивидуальная
Дегустация вин в сердце Ферганы (18+)
Пройти весь путь вина: от солнечных гроздей винограда до изысканного напитка в бокале
Начало: У тур фирмы Dilrabo Travel
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
от $50 за человека