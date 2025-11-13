Описание тура
Тур с посещением Ферганской долины, Ташкента, Самарканда и Бухары.
Программа тура по дням
Прибытие в Фергану
Встреча в аэропорту г. Ферганы
Трансфер в отель (заселение с 14:00)
Ночь в отеле 3
Фергана-Коканд
Завтрак в отеле
В 08:00 Начало тура Фергана-Коканд
Мы посетим:
-Центр по гончарному искусству Алишера Назирова
-Фабрику по производству шелка (может быть заменено на другой объект)
Обед в национальном кафе (включено)
- Медресе Нарбутабека
- Комплекс Жами, дегустация Кокандской халвы
- Дворец Худая хана и современная часть Коканда, архитектура свойственная европейскому стилю, построенный в период царской России.
17:31-21:48 Скоростной поезд до Ташкента
Прибытие и трансфер в отель 3
Ташкент
Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту
(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)
Мы посетим:
- Комплекс Хаст-Имам
- Медресе Муйи-Мубарек
- Мечеть Хазрат-Имам
- Медресе Баракхана
- Мечеть Намазгох
- Обед в центре плова (включено)
- Рынок Чорсу (колоритное место старого города)
- Монумент Мужество
- Площадь дружбы народов -
Сквер Амира Тимура (Тамерлана)
- Дворец Романовых
- Католический Костел
По окончании экскурсии трансфер на ж/д вокзал (17:00-18:00)
Cкоростной поезд до Самарканда
Встреча и трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Самарканд
Завтрак в отеле. В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. -
Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)
- Мавзолей пророка Даниила
- Мавзолей Шейха Абд и Даруна
- Соборная мечеть Биби-Ханум
- Обед в узбекском национальном доме У Мубарак Шариповой (включено)
- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана)
- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)
По окончании экскурсии трансфер на ж/д вокзал. Свободный вечер. Рекомендуем поужинать (на ж/д вокзале имеется камера хранения)
22:15-23:56 Скоростной поезд до Бухары
Встреча и трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Бухара
Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Комплекс Ляби-Хаус
- Мечеть Магоки-Аттори
- Мечеть Калян,
Боло-Хауз
- Медресе Чор-Минор
- Обед в национальном кафе (включено)
- Медресе Мири-араб
- Медресе Улугбека
- Медресе Абдулазиз-Хана
- Минарет Калян
- Крепость Арк
- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб
Ночь в отеле 3
Вылет домой из Бухары
Завтрак в отеле (выселение в 12:00)
Трансфер в аэропорт, или на ж/д вокзал города Бухары
Что включено
- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
- Экскурсионная программа
- Проживание в отелях на базе завтраков
- Обеды в экскурсионные дни (кроме Хорезма)
- Тур сбор
Что не входит в цену
- Одноместное размещение
- Плата за входные билеты в музеи
- Ужины
- Раннее заселение
- Международный авиа перелет