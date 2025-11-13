Мои заказы

«Легенды и мифы»: Фергана - Ташкент - Самарканд - Бухара

Тур из Ферганы (прямые рейсы из крупных городов в Фергану имеются)
Описание тура

Тур с посещением Ферганской долины, Ташкента, Самарканда и Бухары.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Фергану

Встреча в аэропорту г. Ферганы

Трансфер в отель (заселение с 14:00)

Ночь в отеле 3

2 день

Фергана-Коканд

Завтрак в отеле

В 08:00 Начало тура Фергана-Коканд

Мы посетим:

-Центр по гончарному искусству Алишера Назирова

-Фабрику по производству шелка (может быть заменено на другой объект)

Обед в национальном кафе (включено)

- Медресе Нарбутабека

- Комплекс Жами, дегустация Кокандской халвы

- Дворец Худая хана и современная часть Коканда, архитектура свойственная европейскому стилю, построенный в период царской России.

17:31-21:48 Скоростной поезд до Ташкента

Прибытие и трансфер в отель 3

Фергана-КокандФергана-КокандФергана-Коканд
3 день

Ташкент

Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, экскурсия по Ташкенту

(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)

Мы посетим:

- Комплекс Хаст-Имам

- Медресе Муйи-Мубарек

- Мечеть Хазрат-Имам

- Медресе Баракхана

- Мечеть Намазгох

- Обед в центре плова (включено)

- Рынок Чорсу (колоритное место старого города)

- Монумент Мужество

- Площадь дружбы народов -

Сквер Амира Тимура (Тамерлана)

- Дворец Романовых

- Католический Костел

По окончании экскурсии трансфер на ж/д вокзал (17:00-18:00)

Cкоростной поезд до Самарканда

Встреча и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

ТашкентТашкентТашкент
4 день

Самарканд

Завтрак в отеле. В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. -

Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)

- Мавзолей пророка Даниила

- Мавзолей Шейха Абд и Даруна

- Соборная мечеть Биби-Ханум

- Обед в узбекском национальном доме У Мубарак Шариповой (включено)

- Площадь Регистан (Центр Самарканда со времен Тамерлана)

- Мавзолей Гур-Эмир (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)

По окончании экскурсии трансфер на ж/д вокзал. Свободный вечер. Рекомендуем поужинать (на ж/д вокзале имеется камера хранения)

22:15-23:56 Скоростной поезд до Бухары

Встреча и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

СамаркандСамаркандСамарканд
5 день

Бухара

Завтрак в отеле. В 10:00 встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Комплекс Ляби-Хаус

- Мечеть Магоки-Аттори

- Мечеть Калян,

Боло-Хауз

- Медресе Чор-Минор

- Обед в национальном кафе (включено)

- Медресе Мири-араб

- Медресе Улугбека

- Медресе Абдулазиз-Хана

- Минарет Калян

- Крепость Арк

- Мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб

Ночь в отеле 3

БухараБухараБухара
6 день

Вылет домой из Бухары

Завтрак в отеле (выселение в 12:00)

Трансфер в аэропорт, или на ж/д вокзал города Бухары

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в отелях на базе завтраков
  • Обеды в экскурсионные дни (кроме Хорезма)
  • Тур сбор
Что не входит в цену
  • Одноместное размещение
  • Плата за входные билеты в музеи
  • Ужины
  • Раннее заселение
  • Международный авиа перелет
Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!