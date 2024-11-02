Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях 4+*: Said Islom Khoja (Хива), Hotel Fatima Boutique (Бухара), Shohjahon Palace Hotel & Spa (Самарканд), Navruz Hotel (Ташкент). 1-местное проживание — за доплату.
*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com
Питание. Всё включено: трёхразовое питание (без алкоголя), кулинарные мастер-классы, винная дегустация, алкогольные напитки во время приветственного и заключительного ужинов.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Также включены билеты на скоростные поезда Бухара – Самарканд – Ташкент. Ожидаются длительные переезды (до 6 часов).
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Программа тура по дням
Крепость Ичан-Кала
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда пойдём исследовать Хиву — город, не имеющий аналогов в Центральной Азии.
Осмотрим крепость Ичан-Кала, окружённую мощными стенами, внутри которых сохранилась практически вся многовековая историческая застройка. Будем гулять по атмосферным улочкам, заглядывать в древние медресе и мечети, подниматься на смотровые, чтобы полюбоваться панорамами.
Поужинаем в видовом ресторане, где подают блюда хорезмской кухни. В Хиве она очень отличается от остальной в стране.
Пустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хауз
После завтрака поедем в Бухару (6 часов в пути). Дорога будет пролегать через пустыню Кызылкум — край бесконечных песчаных и каменистых просторов, затерянных оазисов, поселений и залежей золотой руды.
Разместимся в отеле, немного отдохнём и пойдём на прогулку. Посетим крепость Арк и комплекс Боло-хауз вблизи живописного водоёма. На ужин отправимся в ресторан, где готовят множество видов шашлыка из всех сортов мяса.
Комплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-класс
Утром продолжим обзорную экскурсию по Бухаре. Увидим одно из самых популярных мест отдыха — комплекс Ляби-хауз. Пройдёмся среди средневековых торговых куполов, где ремесленники продают шёлковые ковры, вышитые сюзане (текстиль), чеканные изделия, миниатюры. Побываем в комплексе Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе.
На обед зайдём в гости к местной семье. Тут нам проведут кулинарный мастер-класс и накормят пловом. До ужина — свободное время. Вы можете посвятить его шопингу: здесь покупают шубы, ножи, ткани, специи, украшения ручной работы. Также рекомендуем взять паузу и выпить ароматный кофе или травяной чай с узбекскими сладостями.
Мавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодке
Позавтракав, поедем за город. Побываем в Мавзолее саманидов — первом в Средней Азии сооружении, построенном из обожжённого кирпича в форме куба. Посетим летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, ещё сохранившую отблески былого королевского величия. Пообедаем у семьи, а хозяйка постарается удивить нас фирменными блюдами.
После полудня на поезде доберёмся в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером покатаемся на лодках в уникальном месте — комплексе, где воссоздан древний город с бирюзовыми куполами, мозаичными дворцами и минаретами, стремящимися к облакам. Тут же останемся на ужин.
Архитектура Самарканда
Начнём знакомство с Самаркандом у мавзолея Гур-Эмир, в котором покоятся Тамерлан, его родственники и последователи. Погуляем по площади Регистан, зайдём в мечеть Биби-Ханум. Она построена в честь любимой жены Тамерлана и считается местом силы для женщин. Пройдёмся по рядам Сиабского базара, увидим достижения астрономии в обсерватории Улугбека. Завершим экскурсию у некрополя Шахи-Зинда, история которого насчитывает 25 веков.
Мавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-класс
Позавтракаем и поедем в Мавзолей святого Даниила. Считается, что его дух оберегает людей и приносит благосостояние. Вблизи святыни бьёт родник с целебной водой, поэтому сюда часто стекаются паломники и путешественники.
Заедем на винзавод в долине реки Заравшан. История виноделия в этих краях с мягким климатом и плодородной землёй началась ещё в 3 веке. Вы узнаете, как здесь делают напитки, и продегустируете несколько видов.
К вечеру на поезде доберёмся в Ташкент. Отправимся в гости к семье, будем вместе лепить, а потом съедим вкуснейшую самсу.
Ансамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный Ташкент
Завершим путешествие в самом европеизированном городе Узбекистана. Увидим религиозный ансамбль Хазрати Имам, в библиотеке которого хранятся древние рукописи и Коран 8 века. Пройдёмся по площади Мустакиллик, главному месту столичных праздников. Пообедаем в центре плова, где в гигантских казанах ежедневно готовят 10 тонн этого национального блюда.
Продолжим променад в современной части Ташкента. Осмотрим театр Алишера Навои, прогуляемся по скверу Амира Тимура и базару Чорсу. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 380
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Что включено
- Проживание
- Питание
- Кулинарные мастер-классы
- Дегустация на винодельне
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Билеты на поезда
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Катание на лодке
Что не входит в цену
- Билеты в Хиву и из Ташкента
- Доплата за 1-местное размещение - $145