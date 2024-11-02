Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»

Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Роскошные дворцы, усыпальницы и мечети с причудливыми узорами, шумные восточные базары и тихие улочки, где словно застыло время, многовековые традиции и насыщенная ароматами и вкусами кухня — всё это удивительный
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и многогранный Узбекистан.

В этом путешествии собраны знаковые архитектурные шедевры Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента: крепость Ичан-Кала, Мавзолей саманидов, некрополь Шахи-Зинда, ансамбль Хазрати Имам и многие другие знаковые локации. Погружение в историю и культуру будет дополнено гастрономическими впечатлениями.

Вы перепробуете блюда и напитки, сильно отличающиеся в разных регионах, продегустируете вина, поучаствуете в домашних застольях и поучитесь готовить у местных хозяюшек плов и самсу, которые мы все вместе потом съедим!

Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»
Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»
Культовая архитектура и национальная кухня: 4 города Узбекистана в формате «всё включено»

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Проживание. 2-местное размещение в бутик-отелях 4+*: Said Islom Khoja (Хива), Hotel Fatima Boutique (Бухара), Shohjahon Palace Hotel & Spa (Самарканд), Navruz Hotel (Ташкент). 1-местное проживание — за доплату.

*Фото гостиниц взяты с сайта booking.com

Питание. Всё включено: трёхразовое питание (без алкоголя), кулинарные мастер-классы, винная дегустация, алкогольные напитки во время приветственного и заключительного ужинов.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Также включены билеты на скоростные поезда Бухара – Самарканд – Ташкент. Ожидаются длительные переезды (до 6 часов).

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Ичан-Кала

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда пойдём исследовать Хиву — город, не имеющий аналогов в Центральной Азии.

Осмотрим крепость Ичан-Кала, окружённую мощными стенами, внутри которых сохранилась практически вся многовековая историческая застройка. Будем гулять по атмосферным улочкам, заглядывать в древние медресе и мечети, подниматься на смотровые, чтобы полюбоваться панорамами.

Поужинаем в видовом ресторане, где подают блюда хорезмской кухни. В Хиве она очень отличается от остальной в стране.

Крепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-КалаКрепость Ичан-Кала
2 день

Пустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хауз

После завтрака поедем в Бухару (6 часов в пути). Дорога будет пролегать через пустыню Кызылкум — край бесконечных песчаных и каменистых просторов, затерянных оазисов, поселений и залежей золотой руды.

Разместимся в отеле, немного отдохнём и пойдём на прогулку. Посетим крепость Арк и комплекс Боло-хауз вблизи живописного водоёма. На ужин отправимся в ресторан, где готовят множество видов шашлыка из всех сортов мяса.

Пустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хаузПустыня Кызылкум, крепость Арк, комплекс Боло-хауз
3 день

Комплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-класс

Утром продолжим обзорную экскурсию по Бухаре. Увидим одно из самых популярных мест отдыха — комплекс Ляби-хауз. Пройдёмся среди средневековых торговых куполов, где ремесленники продают шёлковые ковры, вышитые сюзане (текстиль), чеканные изделия, миниатюры. Побываем в комплексе Пои-Калян с минаретом, мечетью и медресе.

На обед зайдём в гости к местной семье. Тут нам проведут кулинарный мастер-класс и накормят пловом. До ужина — свободное время. Вы можете посвятить его шопингу: здесь покупают шубы, ножи, ткани, специи, украшения ручной работы. Также рекомендуем взять паузу и выпить ароматный кофе или травяной чай с узбекскими сладостями.

Комплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-классКомплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-классКомплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-классКомплексы Ляби-хауз и Пои-Калян, кулинарный мастер-класс
4 день

Мавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодке

Позавтракав, поедем за город. Побываем в Мавзолее саманидов — первом в Средней Азии сооружении, построенном из обожжённого кирпича в форме куба. Посетим летнюю резиденцию последнего бухарского эмира, ещё сохранившую отблески былого королевского величия. Пообедаем у семьи, а хозяйка постарается удивить нас фирменными блюдами.

После полудня на поезде доберёмся в Самарканд, разместимся в отеле. Вечером покатаемся на лодках в уникальном месте — комплексе, где воссоздан древний город с бирюзовыми куполами, мозаичными дворцами и минаретами, стремящимися к облакам. Тут же останемся на ужин.

Мавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодкеМавзолей саманидов, резиденция эмира, прогулка на лодке
5 день

Архитектура Самарканда

Начнём знакомство с Самаркандом у мавзолея Гур-Эмир, в котором покоятся Тамерлан, его родственники и последователи. Погуляем по площади Регистан, зайдём в мечеть Биби-Ханум. Она построена в честь любимой жены Тамерлана и считается местом силы для женщин. Пройдёмся по рядам Сиабского базара, увидим достижения астрономии в обсерватории Улугбека. Завершим экскурсию у некрополя Шахи-Зинда, история которого насчитывает 25 веков.

Архитектура СамаркандаАрхитектура СамаркандаАрхитектура СамаркандаАрхитектура Самарканда
6 день

Мавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-класс

Позавтракаем и поедем в Мавзолей святого Даниила. Считается, что его дух оберегает людей и приносит благосостояние. Вблизи святыни бьёт родник с целебной водой, поэтому сюда часто стекаются паломники и путешественники.

Заедем на винзавод в долине реки Заравшан. История виноделия в этих краях с мягким климатом и плодородной землёй началась ещё в 3 веке. Вы узнаете, как здесь делают напитки, и продегустируете несколько видов.

К вечеру на поезде доберёмся в Ташкент. Отправимся в гости к семье, будем вместе лепить, а потом съедим вкуснейшую самсу.

Мавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-классМавзолей святого Даниила, винная дегустация, кулинарный мастер-класс
7 день

Ансамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный Ташкент

Завершим путешествие в самом европеизированном городе Узбекистана. Увидим религиозный ансамбль Хазрати Имам, в библиотеке которого хранятся древние рукописи и Коран 8 века. Пройдёмся по площади Мустакиллик, главному месту столичных праздников. Пообедаем в центре плова, где в гигантских казанах ежедневно готовят 10 тонн этого национального блюда.

Продолжим променад в современной части Ташкента. Осмотрим театр Алишера Навои, прогуляемся по скверу Амира Тимура и базару Чорсу. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Ансамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный ТашкентАнсамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный ТашкентАнсамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный ТашкентАнсамбль Хазрати Имам, площадь Мустакиллик, современный Ташкент

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 380
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Кулинарные мастер-классы
  • Дегустация на винодельне
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на поезда
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Катание на лодке
Что не входит в цену
  • Билеты в Хиву и из Ташкента
  • Доплата за 1-местное размещение - $145
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хивы, 10:00
Завершение: Аэропорт Ташкента, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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