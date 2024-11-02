Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После обеда пойдём исследовать Хиву — город, не имеющий аналогов в Центральной Азии.

Осмотрим крепость Ичан-Кала, окружённую мощными стенами, внутри которых сохранилась практически вся многовековая историческая застройка. Будем гулять по атмосферным улочкам, заглядывать в древние медресе и мечети, подниматься на смотровые, чтобы полюбоваться панорамами.

Поужинаем в видовом ресторане, где подают блюда хорезмской кухни. В Хиве она очень отличается от остальной в стране.